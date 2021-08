Mohammad Naeem, vocero del buró político de los talibanes y miembro de su delegación en las negociaciones de Qatar se refirió a una cita pronunciada por el canciller alemán en la que afirma que Alemania le negaría ayuda a Afganistán si los talibanes implementan el sharia islámico en el país, diciendo que esto no tiene ninguna «lógica». Este hizo sus comentarios en una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión Russia Today el 12 de agosto, 2021. Naeem dijo que el islam es la «fe del pueblo» y que incluso de acuerdo a los principios internacionales y la democracia, la ley debe ser compatible con la voluntad y valores del pueblo.

El negarle ayuda exterior a Afganistán si este implementa el sharia es algo «ilógico… ¿No debería la ley ser compatible con la voluntad y con los valores del pueblo?»

Periodista: “El canciller alemán dijo: ‘Si los talibanes toman el control e implementan el sharia islámico, no le daremos ni un solo centavo a Afganistán’. ¿Insistirán los talibanes en implementar el sharia islámico, incluso si esto conlleva a la negación de la ayuda internacional y boicot y a un aislamiento internacional?»

Mohammad Naeem: «Creo que un funcionario de alto rango no debe decir tales cosas. No es seguro si dijo esto o no. En cualquier caso, esto no es lógico, ya que el islam es la fe del pueblo. Es el principio más importante del pueblo afgano, del cual, más del 99% de ellos son musulmanes. Incluso si examinamos los principios internacionales… Tomemos la democracia, que ellos defienden – ¿no debería la ley ser compatible con la voluntad y valores del pueblo?

Negarse a brindar ayuda si se aplica el sharia «es como negarse a ayudar a un determinado país a menos que su pueblo renuncie a su fe, su voluntad y su identidad»

«Es como negarse a ayudar a determinado país a menos que su pueblo renuncie a su fe, su voluntad y a su identidad. Esto no es algo que diría una persona sensata».

