El 24 de marzo, 2021 el canciller de Turquía Mevlüt Çavuşoğlu se reunió con el canciller de China Wangi Yi en Ankara. Durante la reunión, según los informes, Çavuşoğlu dijo que le gustaría ver al presidente chino Xi Jinping, de visita en Turquía con el fin de desarrollar aún más la relación. Más tarde ese mismo día, Yi se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien saludo a Yi con un gesto saludo de alzar y chocar las manos.[i]

Algunos medios de comunicación de la oposición turca[ii] reaccionaron al gesto de chocar las manos, de símbolo a la manera en que Erdogan, al fortalecer relaciones con China, está traicionando a los uigures, una minoría turca en China con la que muchos turcos sienten una conexión étnica y contra quienes el gobierno chino, según el entonces secretario de Estado Mike Pompeo[iii] y el actual secretario de Estado Antony Blinken,[iv] dicen que está cometiendo un «genocidio».

El presidente Erdogan alza y choca manos con el canciller Yi.

La reciente cooperación entre Turquía y China incluye un incremento al comercio, la iniciativa Franja y Ruta y el Proyecto del Corredor Medio,[v] una ruta ferroviaria-ferri que comienza en Turquía y atraviesa Georgia, Azerbaiyán, cruza a través del Mar Caspio en ferri hacia Turkmenistán y Kazajstán y termina en China. Los envíos de Turquía a China utilizando la ruta parecen haber comenzado en diciembre del año 2020,[vi] mientras que los envíos de China a Turquía y luego a Europa comenzaron en noviembre del año 2019[vii].

Los medios de comunicación del estado turco promueven la Iniciativa Franja y Ruta y el Proyecto del Corredor Medio (fuente: trthaber.com).

En mayo del año 2017, Turquía y China firmaron un acuerdo de extradición. Desde ese entonces, el gobierno chino aprobó el acuerdo, pero la Comisión de Justicia del parlamento turco lo retrasó desde año 2019 y está a la espera de su ratificación en Turquía.[viii] [ix]El ex-primer ministro y actual líder del Gelecek Parti («Partido del Futuro») Ahmet Davutoğlu dijo en julio del 2020 que esto iba a suceder.[x]

Seyit Tümtürk, líder político uigur de origen turco quien vive en Kayseri, Turquía, ha sido uno de los críticos más abiertos al desarrollo de las relaciones de Turquía con China. Este informe revisará algunas de sus críticas recientes a la relación cada vez más profunda entre China y Turquía, así como también una reciente disputa diplomática sobre el tema uigur entre la Embajada de China en Ankara y miembros del liderazgo de la oposición turca.

Líder uigur de origen turco Seyit Tümtürk en referencia a las relaciones turco-chinas: «Esto es como remojar el pan en la sangre de sus hermanos»

Seyit Tümtürk ha estado organizando eventos[xi] para discutir el genocidio chino de los uigures y publicar en la red en oposición a este y al desarrollo de las relaciones de Turquía con China. Según informes, el gobierno turco puso a Tümtürk bajo arresto domiciliario para que no pudiera protestar por la reciente visita del canciller chino.[xii] Tümtürk dijo sobre el arresto domiciliario: «Existen policías vestidos de civil y policías regulares en mi puerta».[xiii]

El líder uigur Seyit Tümtürk se opone a la política de Turquía hacia China.

Tümtürk tuiteó varias veces sobre la visita del canciller chino y el gesto de manos que le dio Erdogan. El 25 de marzo, Tümtürk escribió: «¿Pudo usted preguntar sobre el genocidio chino a 35 millones de personas en el Turquestán Oriental y la masiva violación sistemática en los campos y prisiones, mi honorable presidente?»[xiv] El 26 de marzo, este escribió que el mensaje enviado a través del gesto de chocar las manos «aplastó» a 35 millones de personas en el Turkestán Oriental y escribió: «Al menos no deberíamos haber recompensado a China, a la que aparentemente no podemos condenar».[xv] El 27 de marzo, este tuiteó una fotografía de Erdogan con el gesto de chocar las manos con el canciller chino junto a una foto de Tümtürk con el ex-presidente japonés Shinzo Abe y escribió: «Mi honorable presidente, mientras hablamos de chocar las manos con una mano sangrienta genocida, Japón está diciendo que las violaciones a los derechos humanos al este de Turkestán nunca podrán ser aceptadas como tema interno de China».[xvi]

El 29 de marzo, Tümtürk tuiteó dos fotos de Erdoğan. Una mostró a Erdogan momentos antes de salir de la conferencia del Foro Económico Mundial del 2009 en Davos, Suiza, luego de no permitírsele el tiempo que este deseaba para responder a una declaración del entonces presidente israelí Shimon Peres.[xvii] Este incidente es famoso en Turquía y se utiliza como ejemplo de Erdogan defendiendo a los musulmanes en todo el mundo. Junto a esta foto, Tümtürk tuiteó la foto de Erdogan chocando la mano con Yi y escribió: «Mi querido presidente, el decirle ‘un minuto’ al presidente israelí Shimon Peres en Davos fue dignidad y honor (de pie) junto a los oprimidos. Desafortunadamente chocarle la mano ensangrentada al canciller chino, asesino de 35 millones de personas oprimidas en el área del Turkestán Oriental, hizo que ese honor se desvanezca».[xviii]

El 13 de febrero, Tümtürk tuiteó un informe en el que mostraba un video de Tümtürk en una manifestación en Kayseri. La policía turca arrestó a dos jóvenes uigures en la manifestación mientras una mujer entre la multitud objeta. Tümtürk escribió: «Mi honorable presidente, si no objeta ni una sola palabra contra el genocidio de China en el Turkestán Oriental, si no se hace cargo de nosotros y de nuestra causa… Díganos, ¿a dónde debemos ir?».[xix] El día anterior este escribió sobre el mismo incidente: «¿Es esto Turquía? Mi honorable presidente, usted dijo ‘incluso si todos los demás guardan silencio contra la opresión, nosotros no nos quedaremos callados». Es todo lo contrario, hoy usted está silenciando al pueblo oprimido del Turkestán Oriental ante el régimen opresor de China».[xx]

El 3 de abril, Tümtürk tuiteó una imagen de la cumbre informal del Consejo Turco el 31 de marzo,[xxi] que incluye a Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y como estado observador, Hungría. Aunque Turkmenistán no figura como miembro formal del consejo, el presidente de Turkmenistán Gurbanguly Berdimuhamedow, asistió a la reunión. Tümtürk escribió: “En la reunión del Consejo de Turkic, nadie dijo las palabras ‘turco uigur’, ‘genocidio’ o ‘Turkestán Oriental’. Se recordó que al conectar Asia y Europa a través del corredor de Turan, la iniciativa de la Franja y Ruta de China obtendría un gran valor. Supongo que esto sería remojar el pan en la sangre de sus hermanos».[xxii]

