El 12 de diciembre, 2020 partidarios del Estado Islámico (EIIS) en la red distribuyeron un segmento de audio de un nuevo nasheed (cantico religioso islámico) titulado «Asesínenlos fríamente con odio y rabia». La canción incita a los seguidores del grupo a llevar a cabo ataques en nombre del EIIS a fin de buscar venganza por los musulmanes que han sido asesinados en el pasado y unirse a sus esfuerzos para combatir en nombre de la religión islámica y aterrorizar a sus enemigos. No se proveyó la identidad del intérprete de la canción que dura aproximadamente dos minutos y medio y parece ser producida por una empresa personal, lo cual no fue producida de manera profesional por el órgano central de medios de comunicación del grupo. Los seguidores que dieron a conocer la canción en la aplicación Telegram incluyeron un póster que sumó la imagen de un árbol de Navidad con una bomba adjunta y la leyenda: «Solo terrorismo 2020. ¡Aquí están sus festividades en la puerta de sus casas y nosotros también estamos aquí! ¡Y estamos a punto de entrar en estas con ustedes!» La publicación también incluye el hashtag #MerryChristmas, que sugiere se utilice en las redes sociales con el fin de difundir la canción.

Una publicación hecha por partidarios del EIIS promocionando la canción «Coldly Kill them with Hate and Rage – Asesínenlos fríamente con odio y rabia»

Lo siguiente es una transcripción de la letra de la canción:[1]

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia»

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Ellos combatieron contra el Islam día y noche

«Asesinaron a muchos musulmanes al mismo tiempo

«La venganza llena los corazones y las mentes

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Apuñálenlos, dispárenles o suéltenles una ráfaga

«Hagan llorar a sus medios de comunicación y de difusión

«El khilafah [el califato, es decir, el EIIS]

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Incursiónenlos, para que destruyan su poder

«Es una orden, solo para recordar

«Porque ustedes están aquí después de percibirlos

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Seguiremos combatiendo por nuestra deen [religión]

«Paganos, ateos y murtadeen [politeístas]»

«Obtengan en el Jannah [el Paraíso] un alto grado con tus doncellas debajo de un árbol»

«Es nuestra única rutina

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«La guerra ni siquiera comenzó

«Asegúrense de hacer su parte

«Apunten sus rifles directamente hacia sus corazones

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Llenen sus vidas con terror y miedo

«Aprieten el gatillo y griten takbeer [griten ‘¡Alá akbar!’]

«Los musulmanes contraatacaron, déjenlo bien claro

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Planifiquen su matanza perfecta

«Obtén en el Jannah [Paraíso] un alto grado

«Con tus doncellas debajo de un árbol [las doncellas de ojos negros prometidas a los mártires según la tradición islámica]»

«Hijrah y yihad son la clave»

«Es solo Alá a quien complacemos

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Vendremos a asesinarlos, solo esperen y verán

«Conquistan por aire, tierra y mar

«No habrá lugar alguno a donde huir

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«El salir victoriosos es un decreto

«Hijrah [emigración, es decir, viajar para unirse al EIIS en una zona de guerra] y el yihad son la clave

«Incluso así todos no estén de acuerdo

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia»

«Saludos a África Occidental hasta Asia Oriental»

«Saludos a África Occidental [es decir, a las filiales del EIIS en Nigeria y el Sahel] hasta el este de Asia [a las filiales del EIIS en Filipinas, Indonesia, etc.]

«Atáquenles con su nuevo ghanimah [botín de guerra]

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Gloria al Estado Islámico, que llegó para quedarse y dominará

«Musulmanes, regocíjense y anticipen

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia

«Asesínenlos fríamente con odio y rabia»

