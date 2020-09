Diario Judío México - El 22 de agosto, 2020 el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió en Estambul a una delegación muy importante de Hamas que incluyo al jefe del buró político de la organización Ismail Haniyah; a su adjunto Saleh Al-‘Arouri; al jefe de la Oficina de la Diáspora de Hamas Maher Salah; al miembro del buró político ‘Izzat Al-Rishq y al representante de Hamas en Turquía Jihad Yaghmour. En respuesta, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración en la que condenaba a Erdogan y a Turquía por hospedar y ser anfitrión de Haniyah, siendo este el jefe de una organización que Estados Unidos y la Unión Europea han designado como terroristas – y advirtiendo que este paso «sirve para aislar a Turquía de la comunidad internacional».[1] Tras la condena, el periodista egipcio Suleiman Gouda escribió en un artículo publicado el 6 de septiembre, 2020 en el diario egipcio Al-Masri Al-Yawm de que Estados Unidos emplea un doble discurso en su política exterior: por una parte, condena justificadamente a Turquía por albergar a la delegación de Hamas, pero por otra parte ignora el hecho de que esta misma delegación de Hamas, encabezada por Haniyah, llegó a Turquía desde Qatar, donde sus miembros llevan muchos meses residiendo. Según Gouda, dado que este doble discurso existe, no es de extrañar que la política exterior de Estados Unidos haya perdido su credibilidad.

Suleiman Gouda (fuente: adarpress.net)

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Gouda:[2]

«Al leer una declaración del Departamento de Estado estadounidense me pregunté si los Estados Unidos se espera que creamos su contenido, o realmente ¿se da cuenta en el fondo de su corazón que el evidente doble discurso en esta declaración nos llevará a no creerlo y por lo tanto, no creerle a las declaraciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre otros temas también? La portavoz del Departamento de Estado estadounidense Morgan Ortagus dijo que… la recepción realizada por el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara a Ismail Haniyah, jefe del buró político de Hamas y para la delegación que lo acompañó, será uno de los motivos del aislamiento de Turquía en la arena internacional. Lo que me llamó la atención fueron las expresiones empleadas por la portavoz Morgan, quien dijo que Hamas es designada como organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea y que el recibir a sus líderes en la capital turca transforma a Ankara en una capital que apoya al terrorismo y lo asiste a cada momento

«Turquía se merece estar aislada internacionalmente, por supuesto, no solo por la recepción dada a Haniyah sino por muchas otras razones, por ejemplo, por permitir que los miembros del EIIS atraviesen su territorio en ruta a Siria e Irak durante el período cuando esta organización transformó áreas dentro de estas en la sede de su llamado estado califato, o porque envió y sigue enviando, a milicianos y mercenarios hacia la zona oeste de Libia.

«Pero la asombrosa paradoja es que Washington sabe muy bien que Haniyah ha estado residiendo durante meses en la capital de Qatar, Doha y sin embargo finge no saber que este se hospeda allí, o que Doha acoge a líderes de organizaciones terroristas y despierta solo cuando Haniyah y altos miembros de su organización van y visitan Ankara y se reúnen con Erdogan

«Para la Administración Trump, Doha es una capital civilizada, culta y respetable, que no alberga a líderes de ninguna de las organizaciones terroristas. Pero si esos mismos líderes se van a Turquía, Ankara se convierte en una capital incivilizada, inculta e irrespetable, aunque las dos capitales albergan a los mismos terroristas de igual manera y medida. Estados Unidos frecuentemente emplea este tipo de doble discurso hacia nosotros en esta región y luego pregunta, con inocencia infantil, ‘¡¿Por qué no me creen?!’»

