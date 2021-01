Luego de ocurrido el ataque terrorista del 2 de noviembre, 2020 en Viena, ‘Adli Sadeq, ex-funcionario de la cancillería palestina y ex-miembro del Consejo Revolucionario de Fatah,[1] publicó en el diario de Londres Al-Arab un artículo titulado «¿Qué mente satánica generó todo este terrorismo?» En este artículo Sadeq lamentó el hecho de que la Hermandad Musulmana continúe activa en la arena política dentro del mundo árabe y musulmán e incluso en países no-musulmanes, muchos de los cuales se niegan a designarla como organización terrorista e incluso lo consideran como un movimiento islámico moderado. La Hermandad Musulmana, dijo Sadeq, no es en lo absoluto moderada, porque esta tiene como base la filosofía radical de Sayyid Qutb (1906-1966), que también está siendo respaldada por los movimientos salafistas-yihadistas y que aboga por el takfir, es decir, acusar a otros musulmanes de herejía y pedir su asesinato. La clave para combatir el terrorismo, agregó, es que todos los seguidores de Qutb, principalmente la Hermandad Musulmana, renuncien a su ideología y adopten una mucho más moderada. Este les advirtió que si no lo hacen, pagarán por ello.

‘Adli Sadeq (fuente: palumedia.eu)

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[2]

«El ataque terrorista perpetrado el lunes por la noche en Viena no tiene una explicación racional… En el pasado, solíamos acusar varios elementos por causar las acciones de los terroristas atacando específicamente al Islam, socavando las diferentes causas de los musulmanes, frustrar su aspiración de lograr estabilidad que permita el desarrollo de sus países, e incitar a los demás pueblos y sociedades a ir en su contra… Pero a medida que el fenómeno del terrorismo persistía, las cosas se volvieron más extrañas y complicadas y ahora somos incapaces de responder preguntas simples como: ¿Qué es lo que desean los terroristas de aquellos transeúntes inocentes? ¿Qué tienen estos contra la sinagoga judía en Viena o contra la mezquita en Bir Al-‘Abd en el Sinaí?[3] ¿Qué mente satánica generó todos estos crímenes? Después de todo, la sinagoga judía no está en conflicto con los musulmanes y los judíos de Viena no atacan las mezquitas allí… ¿Cuál es el punto de asesinar a transeúntes y cómo pueden estos crímenes promover alguna causa política?

«Con toda honestidad y realismo, debemos reconocer el hecho de que nuestros males, especialmente la enfermedad del terrorismo, derivan del depravado enfoque de la jurisprudencia que da impulso a los grupos islamistas. Estos también se derivan de la estupidez de los regímenes árabes, su tiranía y la ausencia de diálogo y de democracia.

«En el campo de la jurisprudencia islámica, se sabe que los llamados movimientos del Islam político sentaron las bases de esta enfermedad llamada terrorismo, en especial Sayyid Qutb y todos aquellos que adoptaron sus ideas y basaron sus declaraciones en sus escritos. El resultado fue el surgimiento de supuestos jurisprudentes, lunáticos que se odian a sí mismos y a sus sociedades, aspiran a una pureza imaginaria y se engañan a sí mismos pensando que son dignos de ser aquellos que patrocinan la fe islámica, cuando de hecho son unos ignorantes y tontos demagogos.

«Es muy posible que los judíos no fueran los únicos objetivos del ataque ocurrido en Viena, ya que, en lo que respecta a estos terroristas, cualquier cosa es un objetivo válido: una iglesia en Egipto, una multitud en una calle de Londres, una estación de metro en Europa o incluso algún pub o club nocturno… Los discípulos de Sayyid Qutb a menudo utilizan el término ‘ummah‘ refiriéndose a la nación musulmana, como si la amaran, aunque no explican con precisión a qué nación se refieren. Sus declaraciones indican que, aunque estos se enorgullecen del ummah, ¡estos expresan odio hacia 999 de cada 1000 de sus miembros!

«Debemos admitir que el intento de los gobiernos árabes e islámicos en abordar esta perversión ha fracasado… Lamentablemente, muchos países continúan tratando al liderazgo de la Hermandad Musulmana, que sigue los pasos de Sayyid Qutb, como un fenómeno político moderado. Además, incluso la mayoría de los países en Occidente no le han prestado atención al llamado a designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista, aunque el problema puede resolverse con una simple pregunta: ¿Existe un solo terrorista, libre o en prisión, que tenga una fuente de autoridad distinta de la de Sayyid Qutb?

«También debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿Ignoraron la religión aquellos estudiosos jurisprudentes a lo largo de la historia del Islam, que escribieron decenas de miles de páginas incluso antes de inventarse la imprenta? ¿No existían textos y exégesis antes de la aparición de Sayyid Qutb a mediados de la década de los años 1950? ¿Sabía Sayyid Qutb más sobre religión y su relación con este mundo que todos los devotos juristas que lo precedieron y que, a diferencia de él, toleraban a los judíos y cristianos y permitían que los poetas ateos escribieran sus poesías?

«El problema es que la Hermandad Musulmana, que actúa en la arena política y participa en el diálogo entre las distintas facciones políticas e incluso las inicia, no se ha atrevido a discutir el escrito de un individuo [Qutb] que no logró convertirse en autor, poeta o incluso crítico literario, sino que pensó que podía inventarse la alocada y desviada idea del takfir que ha causado un gran derramamiento de sangre entre musulmanes y no-musulmanes.

«Abordar el fenómeno del terrorismo debe comenzar con los discípulos de esta autoridad religiosa [Qutb]. La afirmación de que la Hermandad Musulmana es un grupo moderado y adopta un enfoque intermedio no tiene ningún sentido en lo absoluto, mientras estos basen sus creencias en lo que Sayyid Qutb escribió, no existe ninguna diferencia entre ellos y los salafistas yihadistas. Si la Hermandad Musulmana no renuncia a las ideas de Qutb, será la primera en pagar por ello…»

[1] Sadeq fue expulsado de Fatah en el año 2016 por apoyar a la facción de Muhammad Dahlan y participar en una campaña contra el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas. Alresalah.ps, 6 de agosto, 2016; paltimeps.ps, 10 de agosto, 2016.

[2] Al-Arab (Londres), 4 de noviembre, 2020.

[3] La referencia es al ataque perpetrado el 24 de noviembre, 2017 a una mezquita en el pueblo de Al-Rawda cercano a Bir Al-‘Abd.