Behrouz Kamalvandi, el vocero de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo en una entrevista publicada el 24 de agosto, 2020 en el canal de televisión iraní Al-Alam que Irán posee 230 toneladas de agua pesada, que mencionó es utilizada en el área de investigaciones. Este dijo que Irán exporta el excedente de agua pesada a países no especificados en Europa o Asia y que Irán también produce y exporta 242 isótopos químicos. Kamalvandi dijo que Irán posee más de 1.000 toneladas de torta amarilla y más de 3 toneladas de uranio enriquecido al 4-4,1% y explicó que esta reserva de uranio es diez veces mayor que la cantidad acordada en el acuerdo PIDAC. También dijo que Irán puede enriquecer más uranio si la necesidad lo amerita.

Además, Kamalvandi dijo que dentro de 14 meses, la capacidad nuclear de Irán se recuperará de las pérdidas causadas por la reciente explosión en la instalación nuclear de Natanz, que según él parece haber sido un acto de sabotaje. También dijo que si es precedente un «retroceso» en las sanciones económicas contra Irán, entonces el acuerdo PIDAC también se convierte en un acuerdo nulo y sin ningún valor. Además, Kamalvandi dijo que las inspecciones realizadas por la AIEA deben cesar porque un país soberano no debe verse inundado por preguntas e inspecciones «innecesarias» y agregó que la AIEA actualmente desea inspeccionar los lugares cercanos a Shahreza y Teherán.

‘Actualmente poseemos aproximadamente 230 toneladas’ de agua pesada y ‘más de tres toneladas’ de uranio enriquecido al 4%

Behrouz Kamalvandi: «Actualmente nosotros poseemos aproximadamente 230 toneladas de agua pesada, pero exportamos el excedente. Además, utilizamos una parte de ello en el área de investigaciones dentro de Irán. Es muy importante que produzcamos 242 isótopos químicos que no hemos podido producir en el pasado. También exportamos parte del excedente de estos isótopos químicos, lo cual trae divisas fuertes al país. Los demás bandos se esmeraban por cerrar la fábrica que produce estos isótopos. Su lógica era que cuando la producción del agua pesada llega a 130 toneladas, los clientes no la van a comprar, pero diseñamos esta fábrica de manera que nos permita, en circunstancias de sanciones económicas, hallar clientes que les interese el agua pesada.

“En cuanto al uranio, creo que tenemos más de tres toneladas. Esto es diez veces más de lo acordado en el acuerdo PIDAC.

«Este uranio está [enriquecido] al 4-4,1%. Nosotros operamos bajo este porcentaje, pero podemos producir porcentajes mucho más altos, si la necesidad lo amerita. Nosotros somos capaces de hacer esto.

‘Vendemos [agua pesada] a los países de Asia y Europa… preferimos no mencionar [los] nombres [de las empresas] que lo consumen’

Entrevistador: «¿Qué países compran el agua pesada de Irán?»

Kamalvandi: «Se lo vendemos a países de Asia y de Europa. Para evitar la presión sobre las empresas de estos países, no los nombramos. Los estadounidenses están haciendo algo muy peculiar. Ejercen presión tanto sobre las empresas como sobre aquellos particulares. Si los estadounidenses pierden la esperanza en un país determinado, se mueven para presionar a las empresas y si pierden esperanzas en las empresas, mueven su presión a los individuos. Creo que en el futuro, actuarán para presionar a los hijos de estos individuos. Por lo tanto, preferimos no mencionar ningún nombre.

Podemos compensar por las capacidades perdidas en la explosión en Natanz ‘en un lapso de 12-14 meses’; la explosión fue ‘un acto de sabotaje’

«Actualmente, poseemos aproximadamente 1.000 toneladas de torta amarilla. Supongamos que mañana comenzamos a utilizar 190.000 SWU, creo que podremos seguir operando con la cantidad que tenemos, solo durante cuatro años. Pero ¿cuánto tiempo tarda en producir estas máquinas?

«Puedo decir que teníamos la capacidad de producir 62 máquinas antes del reciente incidente de Natanz. Si le asignamos 10 SWU a cada máquina – digamos sólo 60 máquinas, obtenemos un total de 600 SWU. Si multiplicamos este número por 30 días, el total es de 18.000 SWU. Digamos que empezamos a trabajar hoy y tenemos en cuenta el reciente incidente – es cierto que perdimos algunas de nuestras capacidades, pero las cosas no están tan mal. No es que no podamos compensar las pérdidas.

«Tenemos otras divisiones que pueden hacer este trabajo con mucha menos energía. Dentro de un año, podemos estar de vuelta en el punto donde estábamos. En otras palabras, podemos compensar la pérdida dentro de 12 a 14 meses».

“Sí, hubo una explosión [en Natanz]. La causa de la explosión no fue el gas, como se dijo en los medios de comunicación. Este no es el caso. En el lugar no había ninguna infraestructura de gas que pudiera haber causado la explosión. Las investigaciones de nuestras agencias de seguridad apuntan a un acto de sabotaje. Así que la pregunta es qué tipo de sabotaje y quién está detrás de dicho sabotaje.

‘Los países poseen soberanía y no pueden ser inundados con preguntas innecesarias’

«Si el acuerdo nuclear deja de existir, los tres tipos de inspecciones desaparecerán automáticamente. En otras palabras, si desean llamarlo ‘snapback’ (incremento de energía y demanda) o cualquier otro nombre… no pueden tener el privilegio de volver a la situación económica anterior de sanciones, siempre y cuando el acuerdo PIDAC siga vivo y esté en vigor. Cuando uno opta por un snapback, significa que el acuerdo nuclear ya no existe. También significa que Irán ya no está atado a ninguna de las obligaciones anteriores.

«Hubo problemas tales como Turquzabad, sobre los cuales la otra parte no tenía evidencia. Por lo tanto, tenemos el derecho de no responder a sus preguntas [al respecto]. Pero para evitar que los enemigos se beneficien de esta situación, voluntariamente encontramos formas de aliviar nuestras preocupaciones y se dijo que pueden acceder a este lugar y ver que no existe nada sospechoso allí. Pero lo importante es que esto debe terminar de una vez por todas. Si dicen: ‘Está bien, hoy estuvimos en el lugar y no encontramos nada, pero mañana queremos ir a otro lugar y al día siguiente a un tercer lugar… «Esto sería inaceptable. Los países tienen soberanía y no pueden ser inundados con preguntas innecesarias que no estén respaldadas por ninguna documentación. Así que estamos tratando de hacer que tomen en consideración nuestras preocupaciones, mientras sopesamos la posición de la AIEA. Estamos tratando de atar las manos de nuestros enemigos que están tratando de meternos en problemas con el AIEA en una ocasión en que decimos «No». Personalmente creo que hemos tenido mucho éxito en este esfuerzo y en la dirección que tomamos.

«El tema de Turquzabad, que yo presenté personalmente, quedó atrás. Hoy, existen dos lugares que la AIEA ha incluido en el programa de los inspectores. La AIEA presentó sus ubicaciones geográficas. Uno de esos lugares está cerca de la ciudad de Shahreza, en el área de Abadeh. Este se encuentra entre Shahreza y Abadeh. El segundo lugar está muy cerca de Teherán. Estamos discutiendo estos dos lugares con la AIEA».