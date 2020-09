Diario Judío México - El Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan dijo en un discurso publicado el 30 de agosto, 2020 en Ankara el cual fue subido a su canal oficial YouTube de que Turquía no es una sociedad con un ejército, sino una «nación ejército en sí misma, […] no existe poder alguno que pueda interponerse en el camino de este país». Erdoğan dijo que Turquía no dudará en sacrificar mártires en la lucha contra sus enemigos. Erdogan preguntó si los pueblos de Grecia, Francia y ciertos países del norte de África y el Golfo Pérsico estarían dispuestos a hacer los mismos sacrificios debido a sus «codiciosos e incompetentes líderes». Este afirmó que Turquía nunca ha sido un país colonizador sino más bien es una civilización que conquista corazones. Erdogan agregó que el hecho de que Turquía sea llevada a la vanguardia de los temas negativos es una señal del fascismo y la animosidad de sus oponentes.

Para ver el video del Presidente turco Erdogan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«No somos una sociedad que posee un ejército, somos una nación que es en sí misma un ejército»

Presidente Recep Tayyip Erdogan: «Tal como han dicho algunos historiadores, no somos una sociedad que posea un ejército, somos una nación que es en sí misma un ejército.

[…]

«Cuando combinamos nuestra superioridad tecnológica, nuestros recursos humanos plenamente desarrollados y nuestro poder espiritual… con el permiso de Alá, no existe poder alguno que pueda interponerse en el camino de este país.

[…]

«No le huimos a ningún combate; no dudaremos en sacrificar mártires…»

“Ahora, con voz más retumbante, con una fe más sincera y con más confianza que ayer en nosotros mismos, les decimos a nuestros enemigos: ‘Adelante’. Todos aquellos que se opongan a nosotros por tierra, mar y aire han visto la legitimidad de Turquía y su determinación de proteger sus derechos, sus intereses y capacidades basados en las leyes del derecho internacional. Asegúrese de que quienes no lo hayan visto confronten esta realidad en el terreno, en la mesa diplomática y en las plataformas internacionales. No le huimos a ningún combate. No dudaremos en sacrificar mártires y heridos en esta lucha. Por nuestra independencia y nuestro futuro, no nos quedaremos inertes rugiendo todos juntos como 83 millones de personas y corriendo sobre las represas que se interponen en nuestro camino, como en una inundación.

[…]

«La verdadera pregunta es esta: ¿Pueden aquellos que se oponen a nosotros en el Mar Mediterráneo y sus alrededores aceptar el riesgo de los mismos sacrificios? ¿Acepta el pueblo de Grecia lo que les sucederá debido a las acciones de sus codiciosos e incompetentes líderes?

«¿Acepta el pueblo de Francia el precio que tendrá que pagar por la actitud de sus codiciosos e incompetentes líderes?

«¿Están contentos los pueblos hermanos de algunos países del norte de África y del Golfo con su cada vez más oscuro futuro como resultado de sus codiciosos e incompetentes líderes? Los ciudadanos de países que están a decenas de miles de kilómetros de distancia y dirigen su mirada hacia la democracia y el estado constitucional de Turquía e intereses regionales – ¿se dan estos cuenta de que este proceso cambiará y les perjudicará?

[…]

«Estamos conscientes de que nos encontramos sitiados y si estos pudieran, no le darían a esta nación ni siquiera un soplo de aire, ni un sorbo de agua o un bocado de pan. Todo lo que hacemos, lo hemos hecho a pesar de ellos y continuaremos haciéndolo.

[…]

«Alrededor de todo el mundo y en particular en Europa… la xenofobia, islamofobia, todo lo anti-Turquía y la discriminación van en aumento; El hecho de que Turquía está siendo puesto en primer plano… es una señal del fascismo y animosidad en el fondo de sus mentes»

«A lo largo de su historia, Turquía nunca ha sido un país agresivo. La nación turca es uno de los pocos pueblos que no posee la mancha del colonialismo en su pasado. Ciertamente, nuestra civilización es una de conquista, pero nuestra comprensión de la conquista no está basada en tomar el control de las riquezas subterráneas y en tierra. Al contrario, nuestra comprensión de la conquista es primero conquistar corazones.

[…]

«Alrededor del mundo y en particular en Europa, nos encontramos en un período en el que la xenofobia, islamofobia, todo lo anti-Turquía y la discriminación van en aumento. A pesar de ello, el hecho de que Turquía esté pasando al primer plano de todos los temas negativos no es por vulnerabilidad de nuestra nación. Más bien, es un signo del propio fascismo y animosidad en el trasfondo de sus mentes».