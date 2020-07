Diario Judío México - El profesor Wang Yiwei, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Renmin en Pekín, China, dijo en una entrevista concedida el 7 de julio, 2020 al canal de televisión en China CGTN en árabe que Estados Unidos está tratando de controlar a otros países y hacer que se separen por si mismos de China a pesar de que estos prefieren permanecer neutrales. Este dijo que se está produciendo una «globalización del Hombre» y que la OMS debe disfrutar de un mayor estatus global, lo que según él, lo evita el retiro estadounidense. Además, el profesor Wang Yiwei dijo que las Naciones Unidas se encuentran en el centro del orden mundial y que a pesar de los esfuerzos estadounidenses por debilitar este orden, China y algunos países europeos y árabes lo apoyan. Yiwei argumentó que Estados Unidos se opone al progreso de la humanidad, pero no existe razón alguna para temerle y que el sistema internacional necesita ser más abierto y tolerante. También predijo que las cosas cambiarán luego de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Para ver el video del Prof. Wang Yiwei en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«La Organización Mundial de la Salud debe disfrutar de un estatus mucho más alto que coincida con su importancia»

Profesor Wang Yiwei: «Estados Unidos está tratando de recurrir a sus aliados – y a algunos nuevos aliados – con el propósito de que se separen de China, pero no lo lograrán, ya que los otros países prefieren permanecer neutrales. Estos no desean separarse por sí mismos de China.

[…]

«La globalización del pasado giraba en torno al dinero, pero la actual globalización es lo que llamamos ‘la globalización del hombre’. Esta requiere que mejoremos nuestra capacidad para controlar la salubridad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud debe disfrutar de un mayor estatus que coincida con su importancia. Actualmente, esta carece de dinero, de mano de obra, de un presupuesto unificado y de un sistema internacional para hacerle frente a emergencias. La retirada estadounidense de la OMS lo hizo mucho más difícil.

[…]

«Los Estados Unidos están intentando debilitar el orden mundial [el cual está] apoyado por China, los países europeos… y los países árabes»

«Deben invertirse esfuerzos para incrementar la influencia y calificación de la OMS, así como también para reforzar y darle apoyo el orden mundial, cuyo centro son las Naciones Unidas.

«Estados Unidos está tratando de debilitar el orden mundial, pero este orden cuenta con el apoyo de China, los países europeos y de otros países, tales como los países árabes. Este representa el progreso de la humanidad. En cuanto a Estados Unidos, que se opone a la dirección en la que el mundo va – sin lugar a dudas fracasará.

[…]

«No hay ningún país en el mundo que quiera separarse de China; Estados Unidos está tratando de controlar otros países»

«No existe razón alguna para temerle a la hostilidad estadounidense, ya que el abandonar el viejo sistema y construir uno exclusivo es prácticamente imposible. La globalización es algo inevitable. No existe ningún país en el mundo que desee aislarse de China». Estados Unidos está tratando de controlar a otros países con sus estrategias. Esto refleja la falta de respeto de Estados Unidos hacia los demás. Estos intentos no van de acuerdo al progreso del mundo. Por lo tanto, China debe confiar y no temerle a nadie. Construir un sistema alterno es extremadamente costoso y destruiría al sistema junto al marco actual. China ha dicho repetidamente que el sistema [internacional] necesita ser reformado. Este debería ser más abierto y más tolerante. Retirarse de las organizaciones internacionales e intentar construir un sistema alterno es de por si injustificado. Creo que estos esfuerzos estadounidenses no son más que un juego político que no continuará. Además, las cosas cambiarán luego de las elecciones estadounidenses, independientemente del resultado».