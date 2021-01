El analista político libanés Hassan Shuqair y la presentadora de la televisión siria Yara Saleh hablaron sobre el papel de los Estados Unidos como potencia mundial y sobre el tema de la pronta a comenzar presidencia de Biden en un programa transmitido en el canal de televisión sirio Al-Ikhbariya el 20 de enero, 2021. Hassan Shuqair dijo que durante la administración del presidente Trump el eje de la resistencia, Siria, Irán, Líbano y Venezuela aprendieron que pueden decirle "no" a los Estados Unidos. Este dijo que deberían confrontar a Biden, creando una contra-estrategia que les permitiría obligar a Estados Unidos a "volver a sus sentidos "luego que Trump lo condujera a la locura". Yara Saleh dijo: "Hemos aprendido que es fácil decirle "no" a los Estados Unidos". Saleh concluyó el programa diciendo que Estados Unidos ahora se encuentra más débil que nunca. Ella dijo que derrotar a Estados Unidos y a las "conspiraciones de los países imperialistas contra nuestro pueblo en esta región y contra nuestro pueblo árabe es posible, simple y muy fácil".

Para ver el segmento de video del programa de televisión sirio en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

"Toda la furia de Trump y su administración se debió a que Siria supo decirle 'no', a pesar de todas las sanciones... Irán también dijo 'no'"

Hassan Shuqair: "Hemos aprendido por la presidencia de Trump que el dominio estadounidense no es para nada inevitable y que podemos decirle '¡no!' Toda la furia de Trump y su administración se debió a que Siria dijo 'no', a pesar de todas las sanciones. A pesar de la Ley César y todo eso, Siria dijo que 'no'.

Irán también dijo 'no'. Trump no logró mejorar las cosas con Irán. Irán no ha sido llevado de rodillas a la mesa de negociaciones. Venezuela también dijo 'no', al igual que el Líbano de la resistencia".

Yaran Saleh: "Quizás hemos aprendido que es fácil decirle 'no' a los Estados Unidos y decirlo en voz fuerte y clara".

"El dominio estadounidense no es inevitable en lo absoluto; Estados Unidos no es la única superpotencia en el mundo... este se encuentra ahora más débil que nunca"

Shuqair: "Me gustaría finalizar diciendo que el dominio estadounidense no es inevitable en lo absoluto. Este es el tema de lo que he estado hablando. Dije que podemos enfrentar a Biden con su nueva guerra blanda o su nueva estrategia, la cual va destinada a servir los intereses de la entidad estadounidense o israelí implementando una contra-estrategia que nos permitirá obligar a Estados Unidos a volver a sus cabales después que Trump lo condujera a la locura".

Saleh: "El dominio estadounidense no es algo inevitable. Estados Unidos no es la única superpotencia en el mundo. Estados Unidos se encuentra ahora más débil que nunca.

"Derrotar a los Estados Unidos junto a las conspiraciones de los países imperialistas que van contra nuestro pueblo en esta región y contra nuestro pueblo árabe es posible, simple y muy fácil. Adiós".