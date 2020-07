Diario Judío México - Rajaa Al-Halabi, directora del Movimiento de Mujeres de Hamas, dijo en una manifestación en Gaza, la cual fue transmitida el 9 de julio, 2020 en el canal de televisión de (Hamas-Gaza) Al-Aqsa TV que Alá castigará a los judíos, a quienes describió como asesinos traicioneros de profetas. Al-Halabi dijo que el conflicto de los palestinos contra los israelitas y el enemigo sionista es un conflicto de fe y que este enemigo no tiene lugar en Palestina. Ella agregó que los palestinos están destinados a hacer la voluntad de Alá de acabar con los israelitas y que Alá ha traído a los judíos a Palestina para que este lugar pueda convertirse en su cementerio.

Para ver el video de Rajaa Al-Halabi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Estos son los israelitas. Estos son los judíos… quienes asesinaron a los profetas… que actuaron traidoramente y violaron [santidades]»

Rajaa Al-Halabi: «De hecho, estos son los israelitas. Estos son los judíos. Ellos son los que asesinaron a los profetas, aquellos que actuaron traidoramente y violaron [santidades].

[…]

«Nuestro conflicto con el enemigo sionista es un tema de fe y no de fronteras»

«De hecho, mis queridas hermanas, nuestro conflicto con el enemigo sionista es un tema de fe y no de fronteras. No hace falta decir que no nos conformaremos con lo que tenemos aquí. No nos conformaremos con dividir la tierra y tomar solo parte de ella. Esta tierra será nuestra en su totalidad, Alá que lega, porque nuestro conflicto con el enemigo sionista es un conflicto existencial y no un conflicto sobre fronteras.

«Este es nuestro destino, mis amadas hermanas – ser la mano de Alá en la Tierra, la mano que acabará con los israelitas»

«Este enemigo, que vino de todos los rincones del mundo, no tiene lugar aquí, pero esto es lo que Alá deseaba para ellos… Este es nuestro destino, mis amadas hermanas: ser la mano de Alá en la Tierra, la mano que pondrá fin a los israelitas, este enemigo sionista, Alá que lega. Alá los trajo aquí en masa, para que Palestina se convierta en su cementerio, Alá que lega».

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.