Diario Judío México - El 4 de septiembre, 2020, la red CGTN en China transmitió un breve video animado en inglés americano apuntando directamente a los estadounidenses y en especial a los estadounidenses de piel blanca, titulado «Cómo enseñarle a tus hijos sobre la raza y el racismo». El video abrió con una madre de piel blanca dándole «consejos prácticos» sobre lo que los progenitores «pueden hacer para romper este patrón» de «racismo transmitido de generación en generación». El instar a los padres a no «tratar de ocultarle noticias a los chicos», la madre señaló una pantalla de televisión que mostraba a un policía arrodillado sobre el cuello de un individuo de piel negra. A continuación, un padre de piel blanca le explicó a su hijo que «los agentes de policía han tomado malas decisiones solo por el color de la piel de alguien» y una madre de piel negra le explicó a su hijo que «a algunas personas no le agradan otros seres humanos solo por el color de la piel».

A continuación, un padre de piel blanca quien llevó a su hijo adolescente a una protesta del grupo Black Lives Matter afirmó que debido a que algunas personas «no son del todo justas», la gente de color «tiene menos dinero para comprar comida» y agregó que los afroamericanos son «lastimados en su mayoría por la policía en una proporción mucho mayor», mientras un policía de piel blanca y un individuo de piel blanca amenazaban a un individuo afroamericano. La madre de piel blanca alentó a los padres a «mostrarle a sus hijos el cómo las ideas racistas lastiman a la gente» y enfatizó que «desafortunadamente, la mayoría de los libros y programas para chicos se centran en personajes de piel blanca».

«¿Cómo pueden enseñarle a sus hijos sobre el tema de la raza y el racismo?… uno puede usar ejemplos de la vida diaria y de las noticias»

Madre 1: «El racismo es transmitido de generación en generación. ¿Qué pueden hacer ustedes como padres para romper este patrón? ¿Cómo pueden enseñarles a sus hijos sobre el tema de la raza y el racismo? Aquí les doy algunos consejos prácticos. Hablen al respecto. Pueden utilizar ejemplos de la vida diaria y de las noticias».

Chico: «Madre, ese chico tiene la piel morena».

Madre 2: «Todo el mundo posee algo llamado melanina en la piel que nos hace tener diferentes colores. Pero bajo la piel todos somos iguales. ¿No es maravilloso que el mundo tenga tantos tipos diferentes de personas?»

«Desafortunadamente, algunos policías tomaron malas decisiones debido al color de la piel de alguien»

Madre 1: «Puede que sea tentador tratar de ocultar las noticias a los chicos, pero es mejor abordar las cosas enfrentándolas».

Padre: «Están sucediendo cosas que nos entristecen y enojan. Desafortunadamente, algunos policías tomaron malas decisiones, debido al color de la piel de alguien».

Madre 1: «Para los chicos en la escuela primaria, estos pueden enfocarse en la justicia. Es una idea que ellos pueden entender».

Madre 3: «A algunos no les gusta otro tipo de personas solo por el color de su piel y eso no es justo, porque en el fondo todos somos iguales».

Madre 1: «A medida que los chicos crecen, uno puede ir agregándole más detalles».

Padre 2: «Debido a que algunos no son justos, los afroamericanos han tenido menos oportunidades que otros. Por lo tanto, tienen menos dinero para comprar alimentos y atender sus necesidades. Los afroamericanos también tienden a enfermarse más a menudo porque no pueden «permitirse ser atendidos por médicos o comprar medicinas. Y los afroamericanos están siendo lastimados por la policía en mayor proporción que otros grupos de personas».

«Recuerden, ser ‘no racista’ simplemente mantiene las cosas como están ahora; al ser ‘antirracista’, puede ayudar a conducir a nuestros hijos hacia un futuro mejor y más brillante»

Madre 1: «Cuando los chicos relacionen la raza con los juicios de valor, no se enojan ni se les apacigua. En su lugar, investigan averiguando de dónde provienen estas ideas».

Niña 1: «Solo me gustan las princesas que se parecen a Ariel y no me gusta el cabello ni la piel castaña de Moana».

Madre 4: «Eso es interesante. ¿Por qué piensas eso?»

Madre 1: «También puedes mostrarles a tus hijos el cómo las ideas racistas lastiman a la gente».

Chico 2: «Tu no puedes ser el Hombre Araña, eres de piel negra».

Madre 5: «Cariño, ¿cómo te gustaría que ese chico dijera que no puedes ser el Hombre Araña porque tienes el pelo rubio? ¿Cómo te sentirías?»

Madre 1: «Observa lo que ven y leen tus hijos. Muéstrales películas y programas de televisión sobre héroes de otras culturas. Malala Yousafzai, que lucha por la educación de las chicas en Pakistán, el luchador anti-apartheid Nelson Mandela de Sudáfrica, El guerrero nativo americano Caballo Loco y el héroe de las artes marciales chinas Bruce Lee. La lista sigue. Desafortunadamente, la mayoría de los libros y programas para chicos se centran en personajes de piel blanca. Pero algunos no, si te esfuerzas por buscarlos. Predica con el ejemplo y agrega diversidad a diferentes partes de tu vida. Participa en actividades que probablemente tengan un grupo diverso de personas. Recuerda, ser «no racista» simplemente mantén las cosas como están ahora. Al ser «antirracista», puede ayudar a guiar a nuestros hijos hacia un futuro mucho mejor».