EXCLUSIVO: La Organización para la Liberación de Argentina (OLA) – construyendo apoyo para el régimen iraní y Hezbolá en Argentina

Desde la fundación del régimen del Ayatolá en Irán, el país ha invertido significativamente en la exportación de los principios de la revolución hacia el mundo en general, en el establecimiento de bases de apoyo locales en otros países y en el debilitamiento de los gobiernos locales en el extranjero. Una organización política encabezada por chiitas nacidos en Argentina parece apoyar los objetivos emblemáticos del régimen iraní para exportar los principios y valores de la revolución islámica iraní y generar apoyo para el régimen iraní y para Hezbolá en Latinoamérica.

EXCLUSIVO: Nuevo video del EIIS destaca ataques a las FDS y preparativos para un ataque a realizarse a la base estadounidense al noreste de Siria

El 24 de junio, 2020 la región de Siria perteneciente al Estado Islámico (EIIS) dio a conocer el tercer video de una serie, con su última entrega centrada en las operaciones al noreste de Siria.

EXCLUSIVO: Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) arresta a trabajador de ayuda humanitaria británico en Siria además de incautar proyectos de ayuda financiados por organizaciones benéficas turcas a través de la plataforma crowdfunding con sede en los Estados Unidos.

El 22 de junio, 2020 el medio de comunicación On The Ground News (OGN), dirigido por el periodista yihadista estadounidense en Siria Bilal Abdul Kareem, informó que el grupo yihadista sirio Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) arrestó al «trabajador británico de los servicios de ayuda humanitaria Tauqir Sharif», también conocido como» Abu Husam Al-Biritani» en Idlib. Sharif de 32 años, de Walthamstow, quien vive y trabaja en Idlib junto a su esposa británica Racquell Hayden Best, se le revocó la ciudadanía británica en mayo del 2017.

EXCLUSIVO: Tras la formación de la nueva sala de operaciones alineada con Al Qaeda, combatientes extranjeros en Siria reafirman su apoyo a HTS

El 18 de junio, 2020 varios grupos de combatientes y clérigos extranjeros en Siria emitieron una «declaración de agradecimiento y apoyo» expresando su gratitud al pueblo sirio por su hospitalidad y respaldo al grupo Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), al que instan apoyar todos los muyahidines en Siria.

EXCLUSIVO: Medio de comunicación pro-EIIS: Partidarios que abogan por el EIIS en las redes sociales desgastan al enemigo

Un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó recientemente un artículo en su canal de la aplicación Telegram en el que instaba a los partidarios del grupo a participar en la defensa de los medios de comunicación por su propio bien. El autor del artículo postuló que difundir los mensajes del EIIS en las redes sociales desgasta al enemigo «cruzado».

EXCLUSIVO: Revisión de Cuenta en los Medios Sociales Yihadistas (RC-MSY): En Instagram, adolescentes musulmanes en Maryland mencionan a ‘amigos’ asesinados en Siria y dice que antes de convertirse planeaba unirse a una ‘milicia estadounidense’ que ‘tendría como blanco a los musulmanes’

Un adolescente usuario de Instagram afirma ser un converso al Islam y que vive en Maryland. Este escribe que antes de convertirse quiso unirse a una milicia estadounidense. El usuario, quien es afroamericano y dice que fue arrestado y maltratado por la policía, ha escrito varias veces sobre lo que aparentemente ve como la inutilidad de las protestas pacíficas y la necesidad de perpetrar violencia.

EXCLUSIVO: Comando Central de Al Qaeda insta a imponer el fin de las hostilidades entre HTS y la sala de operaciones alineada a Al Qaeda en Siria

Luego que Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) arrestara a dos comandantes que se marcharon del grupo para unirse a una recientemente creada sala de operaciones, alineada a Al-Qaeda, las tensiones entre los dos grupos yihadistas se han intensificado resultando en un conflicto armado.

EXCLUSIVO: Editorial en semanario del EIIS: Los ‘espías’ de Al-Qaeda lideran guerra contra el Estado Islámico y son responsables por la muerte del líder de AQMI

El 18 de junio, 2020 el semanario del Estado Islámico (EIIS) incluyó un editorial denunciando a su grupo rival Al-Qaeda y sus «espías» y los acusó de colaborar con Occidente y con los tiranos gobernantes en la guerra contra el Estado Islámico. El editorial también acusó a los «espías» de Al-Qaeda de tentar al líder argelino de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), quien fue asesinado el 3 de junio, 2020 en una operación llevada a cabo por las fuerzas francesas y sus aliados cercana a la frontera con Argelia.

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) confirma la muerte de su líder argelino Abdelmalek Droukdel

El 18 de junio, 2020, casi dos semanas después de sucederse el hecho, Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) reconoció oficialmente la muerte de su antiguo líder Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abu Musab Abdel Wadoud, quien fue asesinado por las fuerzas francesas en 3 de junio, 2020 al norte de Mali, cerca de la frontera con Argelia.

Al Qaeda elogia al líder de AQMI y promete luchar contra el ‘enemigo cruzado francés-estadounidense’

El 24 de junio, 2020 el brazo mediático de Al-Qaeda emitió una declaración en la que elogiaba al líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abu Mus’ab ‘Abd Al-Wadud y amenazó con seguir combatiendo contra «El enemigo cruzado francés-estadounidense».

Miembros afiliados de Al-Qaeda pronuncian declaraciones que elogian al líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y piden se continúen ataques contra los ‘cruzados franceses’

En los últimos días, varios grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda emitieron declaraciones elogiando al líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abu Musab Abdel Wadoud, quien fue asesinado por las fuerzas francesas el 3 de junio, 2020 al norte de Mali, cerca de la frontera con Argelia.

El EIIS afirma haber repelido un asalto conjunto nigeriano-camerunés

El 21 de junio, 2020 el Estado Islámico (EIIS) afirmó que sus combatientes habían repelido un asalto conjunto por parte de los ejércitos nigeriano y camerunés en la región del lago Chad.

El EIIS se responsabiliza por dos ataques con dispositivos explosivos improvisados contra las fuerzas democráticas sirias (FDS) y el ejército turco

El 24 de junio, 2020 la Provincia de Siria del Estado Islámico (EIIS) se atribuyó responsabilidad por dos ataques utilizando dispositivos explosivos improvisados contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el ejército turco, asesinando e hiriendo a aquellos que se encontraban dentro.

La provincia del EIIS en África Central afirma haber asesinado a varias de las fuerzas de paz de la ONU estacionadas en el Congo

El 23 de junio, 2020 la Provincia de África Central del Estado Islámico (EIIS) se atribuyó responsabilidad por un ataque ocurrido el 22 de junio contra las fuerzas de mantenimiento de la paz pertenecientes a la Misión de Estabilización de la Organización de las Naciones Unidas (MONUSCO) en la República Democrática del Congo (RDC).

Editorial del EIIS acusa a Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) de justificar acciones por las cuales condenó al EIIS y dice que Al-Qaeda apoya el derecho que poseen los combatientes a desertar pero encarcela y asesina a quienes se unen al EIIS

El 25 de junio, 2020 el Estado Islámico (EIIS) publicó su semanario que incluye un editorial en donde acusa a Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) de justificar acciones por las cuales previamente condenó al EIIS, tal como su declaración del Califato y su llamada a los musulmanes a que juren lealtad y pleitesía al califa.

Revista hindú pro-EIIS incluye poema del ex portavoz de EIIS que alaba y celebra el martirio: ‘La muerte por el bien de Alá es un privilegio’

Partidarios del Estado Islámico (EIIS) en India publicaron una edición de su revista ocasional, la cual presenta una serie de artículos que promueven el yihad, especialmente en la región que va desde Afganistán hasta India.

Artículo principal en revista hindú pro-EIIS cuestiona a Al-Qaeda y busca reclutar miembros de la filial de Al-Qaeda en Cachemira

Una revista del Estado Islámico (EIIS) publicada por partidarios del EIIS en India, critica en un artículo principal el manajú («método») seguido por los talibanes afganos y Al-Qaeda, argumentando que no es el mismo manhaj seguido por el difunto líder de Al-Qaeda Osama bin Laden. Esta desafía, particularmente a una filial de Al-Qaeda en Cachemira a pensar en estos temas y posiblemente unirse al EIIS, que según el manhaj de bin Laden, lo dice.

Revelando el alcance del trabajo realizado por los medios de comunicación del EIIS, un artículo en la revista hindú del EIIS le dice a los medios de comunicación del EIIS: «Ustedes han calmado el corazón de todo muyahidín»

Una revista perteneciente al Estado Islámico (EIIS) publicada por partidarios del EIIS en India, elogia el papel de los yihadistas dedicados a los medios de comunicación y a las actividades relacionadas, tales como publicar libros, revistas y portales, crear infografías y carteles y cargar y archivar videos y datos.

Video pro-EIIS: COVID-19 tendrá un impacto en la economía global, causará recesión, mayor desempleo, crimen en los Estados Unidos y el mundo árabe

El 21 de junio, 2020 un grupo de medios de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) dio a conocer un video que destaca el desastroso impacto de la pandemia COVID-19 en la economía global y predice que esta conducirá a una recesión, desempleo y un aumento de la delincuencia en los Estados Unidos y en el mundo árabe.

Partidarios del EIIS lloran muerte de un agente «alemán» de los aparatos de seguridad

El 22 de junio, 2020 importantes partidarios del Estado Islámico (EIIS) publicaron elogios en sus cuentas en las redes sociales en honor a un operario. La nacionalidad del agente no está del todo clara. Si bien se compartieron pocos detalles sobre su identidad, su papel dentro del EIIS o las circunstancias de su muerte, este aparentemente fue una figura bastante conocida entre los partidarios y miembros del EIIS y un agente de cierta prominencia.

El Grupo de Apoyo al Islam y Musulmanes (GAIM) reivindica su responsabilidad por una «sangrienta emboscada» sobre el ejército de Malí

El 21 de junio, 2020 un medio de comunicación afiliado a Al Qaeda publicó una declaración en nombre del Grupo de Apoyo al Islam y Musulmanes (GAIM) reivindicando su responsabilidad por un ataque contra el ejército de Malí.

HTS intenta evitar nuevas deserciones aplicando arrestos y amenazas a aquellos desertores y posibles desertores

En las últimas semanas, además de los desafíos financieros y militares que afectan a Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), que controla esencialmente amplias zonas del área de Idlib, este ahora se enfrenta a deserciones de altos miembros y operarios de sus filas.

Grupos de combatientes pertenecientes a HTS expresan sus condolencias por la muerte de dos de sus más antiguos miembros de Hurras Al-Din

El 18 de junio, 2020 un grupo de combatientes de Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) publicó un mensaje de condolencia por la muerte de dos operarios de Al-Qaeda en Siria.

Revista en inglés editada por Al-Qaeda llama en los simpatizantes a emular a bin Laden y perpetuar el yihad económica a través de ataques cibernéticos e insta: Aquellos musulmanes que se especializan en TI y en ingeniería del software deberían unirse a la caravana del yihad

El 8 de junio, 2020 el comando central de Al-Qaeda dio a conocer la segunda edición de su revista en inglés, la cual incluía un artículo que citaba a Osama bin Laden pidiendo por ataques tanto económicos como físicos sobre los Estados Unidos. El artículo señaló que hombres y mujeres pueden realizar el «yihad electrónico» desde sus hogares.

Revisión de Cuenta en los Medios Sociales Yihadistas (RC-MSY): Usuario pro-EIIS en Instagram promueve campaña de recaudación de fondos para viudas y huérfanos en Siria

El 21 de junio, 2020 una usuaria partidaria del Estado Islámico (EIIS) promovió en una publicación y en la sección biográfica de su cuenta una campaña en un portal británico de recaudación de fondos que hasta la fecha ha recaudado más de $200 para las viudas y huérfanos en Siria.

Revisión de Cuenta en los Medios Sociales Yihadistas (RC-MSY): En Instagram, mujer en campamento Al-Hol aconseja en materia de seguridad a sus compañeros detenidos; y señala que criar niños es una forma de librar el yihad

Según sus publicados, una usuaria en Instagram está detenida en el campamento Al-Hol al norte de Siria. Ella aconseja a sus seguidores en materia de seguridad en varias publicaciones, señalando que las cámaras de vigilancia en el campamento están muy avanzadas y que también graban audio. Ella comentó que criar hijos también es una forma de librar el yihad.

Diario en urdu: Cachemira iza la bandera del EIIS en una edificación en la capital veraniega de Cachemira

Cachemira izó una bandera del Estado Islámico (EIIS) en una edificación en Srinagar, la capital veraniega de Jammu y Cachemira, en el que las fuerzas de seguridad de India asesinaron a tres jóvenes en el pasado, según un informe publicado en un diario urdu.

Talibanes celebran el que el personal del gobierno afgano se una a los talibanes, el discurso del Presidente Trump en West Point promete poner fin a las «guerras interminables»

Dos declaraciones emitidas por el Emirato Islámico de Afganistán (la organización de los talibanes afganos) el 21 y 22 de junio, analizan el papel de Estados Unidos en Afganistán y el proceso de retirada de las tropas estadounidenses del país.

Informe: Adolescente afgano, entrenado y enviado por los talibanes volarse a sí mismo por los aires, se rinde

Un adolescente, a quien el Emirato Islámico de Afganistán (la organización de los talibanes) entrenó y envió a hacerse estallar por los aires, se entregó a las fuerzas de seguridad afganas, según un informe de los medios de comunicación afganos.