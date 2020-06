Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Dos declaraciones emitidas por el Emirato Islámico de Afganistán (la organización de los talibanes afgana) los días 21 y 22 de junio, analizan el papel de Estados Unidos en Afganistán y el proceso de retirada de las tropas estadounidenses del país.[1]

Las declaraciones revelan la manera en que el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado en Doha el 29 de febrero, 2020 ha envalentonado a los talibanes afganos, quienes se encuentran reclutando sangre nueva a las filas del personal de seguridad afgano. Las declaraciones afirman que gran parte del personal de seguridad afgano se está uniendo a los talibanes en varias provincias de Afganistán.

Una de las declaraciones saluda el reciente discurso dado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en la Academia Militar West Point en los Estados Unidos, en el que dijo: «Estamos poniendo fin a la era de guerras interminables. En su lugar existe un enfoque renovado y muy claro de defender los intereses vitales estadounidenses. No es deber de las tropas estadounidenses resolver conflictos antiguos en tierras lejanas de las que mucha gente nunca ha escuchado hablar. No somos los policías del mundo».[2]

El siguiente es el texto de la declaración de los talibanes publicada el 22 de junio:

«La interminable guerra de Afganistán no solo ha perjudicado la postura internacional de Estados Unidos sino que también ha agravado sus problemas financieros»

«Hace unos días, el Presidente estadounidense Donald Trump comentó durante una ceremonia de graduación de cadetes en una academia militar estadounidense: ‘Ustedes ya no combatirán en guerras interminables. Ya no combatirán en países cuyos nombres son desconocidos para la mayoría de los estadounidenses. Ustedes ya no participarán en las guerras de países antiguos».

«Es obvio que por estas guerras, Trump se refería a la larga guerra en Afganistán en la que Estados Unidos ha estado involucrado durante las últimas dos décadas, una guerra en la que ha sufrido grandes pérdidas humanas y financieras y en la que altos funcionarios estadounidenses han admitido hasta al cansancio de que es una guerra que no se puede ganar.

«Trump ha dicho con mucha razón que sus soldados ya no participarán en las guerras de los países antiguos porque la interminable guerra en Afganistán no solo ha perjudicado la posición internacional de Estados Unidos sino que también ha agravado sus problemas financieros. Una reciente encuesta de opinión mostró que el apoyo estadounidense a esta guerra ya perdida ha alcanzado nuevos mínimos ya que la gente ha comenzado a entender que funcionarios estadounidenses les engañaron con falsas promesas acerca de la guerra».

«Hace veinte años… [el líder talibán] mulá Mohammad Omar… le advirtió a los estadounidenses a que abandonen su intención de ocupar Afganistán porque ningún invasor ha tenido éxito en esta tierra»

«Hace ya veinte años, el difunto comandante de los creyentes mulá Mohammad Omar Mujahid, fundador del Emirato Islámico de Afganistán, le advirtió a los estadounidenses a que abandonen la intención de ocupar Afganistán porque ningún invasor ha tenido éxito en esta tierra; por lo tanto, no deberían probar suerte en este suelo; de lo contrario, se verán enredados en una guerra de la que no podrán salir.

«La predicción del fallecido mulá… [Omar] se cumplió y Estados Unidos se enredó en una guerra interminable. Trump debería actuar de acuerdo a sus promesas, retirar sus tropas de Afganistán lo más rápido posible y dejar que los afganos decidan su propio futuro.

«El acuerdo firmado entre el Emirato Islámico y los Estados Unidos… [el 29] de febrero, 2020 en Doha es la mejor y más corta salida para Estados Unidos del complejo atolladero afgano actual en el que se encuentra. La total implementación del acuerdo es beneficiosa tanto para pueblo afgano y estadounidense. La nación afgana recuperará su libertad y soberanía y construirá un gobierno islámico fuerte, mientras que el pueblo estadounidense se ahorrará más pérdidas financieras y personales y una mayor ruina de su ya agotada y perdida posición internacional».

El siguiente es el texto de la declaración de los talibanes del 21 de junio:

«Grandes grupos de tropas, milicianos [pro-gobierno] y trabajadores de otras áreas militares… se unieron en los últimos días a los muyahidines del Emirato Islámico»

«A medida que el acuerdo en Doha para poner fin a la ocupación y la guerra que ya lleva 20 años se está implementando secuencialmente y el proceso de liberación de prisioneros continúa, otra buena noticia que puede ser beneficiosa para prevenir conflictos internos y a futuro es la unión de tropas y otros oficiales militares de la oposición [es decir, el gobierno afgano] con el Emirato Islámico, un proceso que recientemente se ha ido acelerando mucho.

«Grandes grupos de tropas, milicianos [pro-gobierno] y trabajadores de otras áreas militares abandonaron su oposición y se unieron a los muyahidines del Emirato Islámico durante los últimos días en Balkh, Paktia, Logar, Baghlan y en otras provincias.

«El Emirato Islámico, que ya ha anunciado una amnistía general a quienes pongan fin a su oposición, le dio una calurosa bienvenida a estos individuos, tratándolos de hermanos, les llovieron con flores, pasaron por alto toda enemistad anterior, proporcionaron todo a su disposición para su honorable y seguro retorno a una vida normal en sus hogares, aldeas y regiones.

«Este es un desarrollo excelente porque una condición importante para lograr un Afganistán islámico y pacífico es que esta gente que trabaja a instancias de otros renuncien a su enemistad hacia sus hermanos musulmanes, un acto que no solo está en conflicto con los principios del Islam, sino que tampoco tiene justificación intelectual o moral».

«Nuestra nación musulmana ha comenzado a dar pasos hacia un gobierno islámico soberano y pacífico tras una orgullosa lucha histórica»

«Desafortunadamente, algunos de nuestros jóvenes fueron engañados por la propaganda y las falsas promesas de los invasores extranjeros en los últimos veinte años. Estos jugaron el papel de auxiliares en la ocupación de su tierra natal y apoyaron a los extranjeros en la destrucción de sus propias casas y en el asesinato de su propio pueblo, incluso mientras el Emirato Islámico dejaba siempre abiertas las puertas de la amnistía para ellos animándolos a dejar de combatir por el interés ilegal de los demás.

«Pero después de veinte años, la realidad ha comenzado a revelarse aún más en los últimos meses a medida que la verdad del Emirato Islámico ha brillado como el sol y nuestra nación musulmana ha comenzado a dar pasos hacia un gobierno islámico soberano y pacífico tras una orgullosa lucha histórica. Por lo tanto, la vuelta atrás de nuestros equivocados hermanos hacia la verdad puede considerarse portadora de mucha alegría y buenas noticias.

«El Emirato Islámico ve la prosperidad, seguridad y el desarrollo de nuestra patria y nuestro pueblo en la fusión, unidad y reconciliación de nuestro pueblo; por lo tanto, este ha creado una comisión especial de ‘Predica y Orientación’ que opera en todas las provincias del país.

«Una vez más, le pedimos a todas las tropas y trabajadores en la oposición que detengan el asesinato de sus propios compatriotas musulmanes con las armas y órdenes de aquellos extranjeros, pongan fin a su oposición y se unan sinceramente al proceso de paz en curso».

