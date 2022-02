Desde la apertura del primer Pueblo Bonito en 1987, cada nueva propiedad se ha creado con una personalidad, diseño y ambiente únicos. Ninguno de los resorts de este grupo hotelero es igual a otro y cada vez son mejores; cuando se inaugura un resort nuevo, se llevan a cabo mejoras en las propiedades ya existentes para mantener el nivel de impecable calidad y la atmósfera de distinción propias de cada resort. Las más reciente adición al grupo fue The Towers at Pacífica, donde pasé unos días de disfrute y lujo.

Un hotel de lujo dentro de un hotel, The Towers consta de 47 habitaciones y suites con terrazas privadas, incluyendo seis suites con alberca de inmersión privada y una magnífica Suite Presidencial de 3,200 pies cuadrados. Una tercera torre, donde se puede llegar por un puente de tipo “sky”, cuenta con una sala VIP con vista al mar, exclusivamente para los huéspedes de The Towers at Pacifica.

Lo más excepcional de mi estancia aquí fue el increíble servicio de mayordomo las 24 horas. Los mayordomos han sido certificados por el Instituto de Mayordomos Británicos (el British Butler Institute) y están atentos a todas nuestras necesidades y deseos, asegurándose que cada instante sea una experiencias de hedonismo.

Ubicado en una playa privada dentro del exclusivo desarrollo residencial de Quivira Los Cabos, Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort es un lujoso complejo Todo Incluido está dirigido exclusivamente a adultos que buscamos un tranquilo refugio frente al mar a pocos pasos de la arena y a minutos del centro de Cabo San Lucas. Moderno y elegante, su diseño y arquitectura crean un ambiente romántico para unas vacaciones inolvidables de relajación y autorrenovación.

El hotel nos apapacha con una extensa oferta gastronómica, la estrella de la corona es el delicioso Península Restaurante. Los sabores frescos de Baja brillan en este, el restaurante más nuevo. Con recetas seleccionadas a mano en toda la región, el talentoso chef presenta un menú de platos tradicionales de Baja, actualizado con técnicas modernas de cocina, el pescado más fresco y los ingredientes orgánicos locales.

En este edén culinario disfruté una tentadora variedad de auténtica cocina regional en uno de los entornos más románticos de Cabo. Me dejé llevar por los complejos y seductores sabores de platillos como el tuétano curado a la brasa, servido con tortillas caseras de harina y maíz, acompañado de un dúo de salsas y guacamol; o los ricos camarones en mantequilla de langosta –una joya del destino–cocinados a fuego lento y montados sobre fideos secos, vegetales nixtamalizados y salsa cremosa de chile morita; o la sabrosa picaña a la brasa, un jugoso corte cocinado a la parrilla y cubierto con salsa arriera, papas cambray asadas, puré de coliflor ahumado y espinacas salteadas.

Pueblo Bonito Pacifica es ideal para los que somos amantes del golf: aquí tenemos acceso exclusivo al campo de golf de Jack Nicklaus Signature, Quivira Golf Club, un espectacular diseño que ofrece más exposición frente al mar que cualquier otro campo en Los Cabos.