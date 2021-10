Histórico muro de los lamentos

En tu muro lleno de cartas y vientos

Llegados del mundo todos escritos esos

Con amor dolor todos estos

Están los amores ¿pedir no ser grueso?

Los pedidos de gente del mundo deseos

Querer tener salud amor y besos

El muro todo te toma desatar enredos

¿Es un milagro en Israel también pedir pesos?

¿Y probar es licito no creo sea un exceso?

Pedir cosas medicas dios puede pedir seso

Que amor piden ellos esto lo siento

De todo el mundo vienen con aliento

Un amor un sentido de paz en este momento

Con muletas lagrimas se ve no miento

Muy humildes ansiosos vale un monumento

Al mal buen tiempo dicen -lo afrento

El universo allí todos en sus puestos

Todos están pidiendo milagros aun lentos

Con su dios firmes aun hambrientos

Yo también he estado dos veces si-lo cuento

Mas de treinta años atrás volveré-si- lo presiento.