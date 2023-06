Save the Music presenta: Música sefardí “Ki eshmera shabbat”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Abraham ibn Ezra

(Rabbi Abraham ben Meir ibn Ezra/Abenezra)

(Tudela, 1092 / Calahorra, 1167)

Si observo el Shabat, Dios me protegerá.

Es una señal eterna entre Él y yo.

Está prohibido cargar objetos

emprender viajes, o hablar de

asuntos corrientes, de asuntos

comerciales y de temas del reino.

Sólo meditaré en la Torá de Dios,

que me dará sabiduría.

Releeré la Torá de Dios que

me hará más sabio.

En ella encontraré paz para mi alma.

Así como para la primera generación

mi santo Dios hizo un milagro,

otorgándoles pan doble, así mismo

duplicará mi comida cada viernes.

Dios dictó una ley religiosa que

prescribe la presentación del Pan

de Proposición.

Por eso, está prohibido torturarse,

según los sabios, excepto en el

Día del Perdón (Yom Kippur).

Es un día que impone respeto,

un día para deleitarse, de pan y

buen vino, de carne y pescado.

Los que estén alegres ese día

conseguirán la alegría.

Porque es un día en el que Dios

me llena de felicidad.

If I observe the Shabat, God will protect me

It is an eternal sign between Him and me.

It is forbidden to carry objects

undertake journeys or talk of everyday events,

commercial affairs and even things of the kingdom.

I will only meditate on the Torah of God,

which will give me wisdom.

I will re-read the Torah of God which will make me wiser.

In it I will find peace for my soul.

Just as for the first generation my holy God performed

a miracle, giving them double bread,

in the same way He will duplicate my food every Friday.

God gave us a religious law which prescribes

the presentation of the Bread of Proposition.

That is why its is forbidden to torture oneself

according to the wise men, except on the Day of

Atonement (Yom Kippur).

It is a day which demands respect,

a day to take delight,

in bread and good wine, in meat and fish.

Those who are happy on that day will find happiness

