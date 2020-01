Diario Judío México - Serviyamos Paroh… Yo siervo el saver i adoro las serezas….

|”EL” ES LA NATURALEZA I MAS…..

Buenos dias amigos keridos,

Ke vesh en la foto aki arriva ? Dos siervos…. No ?

Padre i ijo kalmamente gozando de la natura i del kalmo de la demanyanada freska dayinda. Son tan vulnerables, tan dulses i tan innosentes. De vedra ke no entyendo komo se les va la mano de las personnas a travar sovre eyos i matar bestias tan keridas…. no me digan ke kazar es un sport…. No lo es ! Es ser el assasino de las bestias en matandolos kuando pasan sus dias komo kualker dia otro, unos kon sus chikos ke aletan, otros komyendo, ay i los ke estan durmyendo, bevyendo agua ets. Kuando ven el ke reprezenta un gran peligro se espantan, tratan de fuyir o de defendersen ma las balas de las armas tienen siempre razon !! I los bebikos, si no ay alguno ke los adopte i los salve, se mueren ambiertos o son el dezayuno de un otro predator sin piadad. Ansina fue i ansina sera por miles i miles de anyos ke mos duela o no…

Ma yo veygo i otra koza en esta manyifika fotografiya….

Madre miya bendicha !!! Ke es esto ? Me iva kayer de mi siya en viendo esto ! Tienen kuernos en la kavesa… por seguro, muy normal ma….. Ayyyyyy las serezas bendichas, el padre es jujujuuuu..ddd…yo ! Por la yerva santa i el sol en muestra kavesa este siervo tiene un siman (sinyo) ke no puede ser ! Ni mas ni manko tiene el Magen David en su kavesa komo una korona ! Si si si….. La Estreya de Sion formada kon los kuernos del siervo, atyo tyo tyo tyo tyo !

Meldatesh lo ke eskrivi sovre el Magen David ….?

Un Magen David ansina…. (La estreya briyada !…) ensima de la kavesa de su santitad, el senor siervo, el “geyik efendi”, siervo komo su nombre, siervo ijo de un otro siervo verdadero ke nasyo kon la estreya santa i bendicha de David ! La naturaleza tiene sus sekretos !

Vinyendo a tu ermoza letra mi kerido amiguito, yo no so dinguna boz de dingun lugar ni de dinguno. Vo dizyendo kozas komo los siento i komo me vienen a la boka (o a la mano !) Nada de seryozo ni lo ke eskrivo ni yo entera ke so mas un gatito de kaza i a vezes un kavesaliko ensima de un sofa repozado !

Lo ke eskrives es enteresante por siguro ma no me digas ke no es akademiko porke vana dizir “fishing for compliments” kere dizir ke te gustariya oyer komplimentos sovre tu nivel de lingua i tu saver en la linguistika. Agora… Por siguro ke a personas ke no estudyaron espesiyalamente este subjekto, les viendriya enteresante lo ke dizes ma si entras demasyado profundo, se enfasyariyan o no entyenderan nada si no se esfursan de vedra ! (Yo me esto tomando ke egzemplo en lo ke te esto dizyendo i kreyo ke so mas o manko al nivel de la gente de muestra komunitad).

Ken so yo para ke te diga de kontinuar o no ? Es tu ke kale ke desides ! Si estas tratando de enteresar la djente agora, lo puedes kontinuar en eskrivyendo mas kurto i mas fasil de entender tus ideas. Ma si keres dar yaves, informasyones, rezultados de estudyos ets. a los universitaryos ke estudyan este subjekto o a las generasyones futuras ke kereran saver mas sovre muestra lingua, tus eskritos son dokumentos valorozos, komo te lo dishe antes ! Estos sityos kedaran i puedran siempre investigarsen dospues de anyos mizmo. Todo esto es MI opinion. Kada uno i uno dira kozas diferentes por siguro. De toda manera no dezapareskas ! Deke dezapareser ? Kontamos…. Avlamos…. Seryozo o menos seryozo… Ambezamos i ambezate de mozotros tambien…. No ay solo linguistika en el mundo… no ?

Lo ke yo se …. Uvo reyes en muestro puevlo. Reyes savyos, reyes duros, reyes buenos ….. Uvyeron tambien esklavos…Deke dizes ke no ay ? Yo so i kedare siempre esklava de el ke save mas muncho de mi ! No me vo sintir aminguada pormodo de esto ! Porke el saver i el esfuerso kon la reushitad es la unika koza por la kuala tengo respekto i para nada mas !

Esto no es NO tener orgulyo senyor ! No tener orgulyo para mi es abokarse delantre de la fuersa fiskala, la noblesa i el ke tiene poder kuando no lo merese ! Bendicho el Dio no tengo dingun

komplekso de inferioritad ! Oyyyy madre mia bendicha !

No seya lo kontraryo ?

Mas aya….Ya saves… Ay kozas ke ni valen la pena de mensyonar ! Toma la vida kome te viyene….No ? Yo me esto dayinda ambezando… So chika ! Tengo solo 75 anyikos !

Meldates ke izimos extreme sport kon mis amigitas ? Ke pensas eh ?

Ke tengas “keyf” siempre i sorizas de alegriya.



ke adora los bambis i las koallas !