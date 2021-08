LA FÉ

NACER DE NUEVO! Decenas de veces escuché la frase o la leí en muchas oportunidades y en algunos casos el relator o escritor describe el proceso en el cual sintió que se murió y regresó para contar. Creo que no me equivoco que la mayoría habla de un foco de luz al final de un largo pasillo.

El concepto nacer de nuevo es un tema religioso, católico, aducido a Jesús, que para hacerse cristiano hay que nacer de nuevo. Suponiendo que nadie va a ir a leer el libro (1) copio lo siguiente de la red: "Tú Debes Nacer de Nuevo" Cuando Jesús explicó la necesidad del nuevo nacimiento, el líder judío Nicodemo preguntó asombrado: ¿Y cómo es posible que esto suceda? Casi dos mil años después, sigue existiendo mucha confusión alrededor del término "nacer de nuevo", a la vez que la gente hoy más que nunca, clama haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento.

En este mini libro el Dr R. C. Sproul va al punto de esta confusión y de manera cuidadosa explica lo que significa bíblica y teológicamente nacer de nuevo. Afirma que Jesús no estaba bromeando cuando dijo que el nuevo nacimiento es esencial, y luego nos muestra qué es y cómo sucede. La enseñanza del Dr. Sproul provee entendimiento para quienes no están familiarizados con el nuevo nacimiento y provee seguridad profunda para quienes quizá no saben en qué lugar del camino están con Dios.

Desde mi perspectiva como judío, pienso que también el patriarca Isaac nació de nuevo cuando el padre, el patriarca Abraham, lo iba a sacrificar como prueba de fé y apareció el carnero que lo reemplazó. Del Libro Genesis 22 extraigo: 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.

Comienzo con la parte religiosa del relato en honor y respeto a mi mujer, que a pesar de encomendarse al Sagrado Corazón de Jesús durante los once días que estuve internado en terapia intensiva por el Covid19, ella no esperó solo la ayuda de la fe, sino que al sentirme mal y con fiebre al primer día, me vistió, me empacó y me puso en carro y me llevó a la clínica. No perdió un minuto y seguramente eso fue fundamental en mi recuperación. Deseo agregar que no me opuse a ese proceso ya que paralelamente hablé con una amiga que enviudó unos meses antes y aparentemente el marido tuvo los mismos síntomas que tenía yo, pero no fue al hospital suficientemente rápido.

En cuanto a religión no soy creyente y aún hoy no creo que eso me haya salvado, pero jamás he discutido con la gente que tiene fe, tampoco discutía con mi madre que era una mujer creyente y ella, por ejemplo, sostenía que yo había terminado universidad porque ella ayunaba y oraba cada vez que yo tenía un examen.

Al tema religioso le daré punto final con el siguiente texto: Hace tiempo que vengo apreciando que los religiosos están ganando la guerra. Ayer me encontré con un amigo que salió vivo de un accidente de tráfico en su visita en Argentina y hoy o mañana va ir al templo a rezar Birkat Hagomel.

Es un rezo al que se agradece a Dios por haber salvado la vida. ¿Por qué vas a ir le preguntó? Porque todos dicen que tengo que hacerlo, es su respuesta. Toda la nota es de mi autoría y parte de una serie de 3 notas (2).

LA MANIPULACIÓN

Según worldometers (3) al día de escribir estas líneas, 27 julio 2021, se reportaron 195.991.320 casos de Covid19 en el mundo, murieron 4.193.155 y recuperados 177.678.249. La diferencia son los enfermos activos. Sabemos que los datos no son demasiados confiables y las razones son distintas de acuerdo con los intereses de los que los publican. De todas maneras, son datos indicativos de la tendencia. En alguno de mis muchos textos en los que me refería al reciente torneo de fútbol Copa de América (4) preguntaba por qué trasladaron el torneo a Brasil con 2.577 muertos por cada millón de habitantes, en lugar de Argentina y Colombia con 2.286 y 2.322 respectivamente y no a Venezuela que reporta solamente 124 muertos por cada millón de habitantes, e inclusive ofreció ser sede del torneo. ¿Qué tiene que ver eso con el nacer de nuevo? Considero que, en realidad, desde un comienzo de esta pandemia, que algunos dicen no es una pandemia, estamos manipulados y manejados inescrupulosamente con información y desinformación y que el problema básico es que la pandemia la manejan los políticos. Escribí muchas notas sobre el Covid19 y no volveré a repetir las ideas y cuando las releo me convenzo cada vez más que muchas de mis estimaciones, algunas intuitivas e instintivas se han comprobado como reales. Podemos leer decenas, centenas o millares de notas que hablan de la influencia negativa del confinamiento, que en muchos casos, estoy convencido, son más graves que el mismísimo virus. Y yo estuve enfermo del virus, nací de nuevo, y aún así, considero que el covid19 no es lo más grave que le ocurre a la humanidad en general y a los países que me son cercanos sentimentalmente. Impresiona el relato de la primera muerta en Brasil que era la empleada doméstica de una señora adinerada que volvió enferma de Europa. La patrona bien atendida en un hospital vive, la empleada sin medios, muerta. En muchas notas he mencionado que hay que tener distancia, lavarse las manos y usar tapabocas y a pesar que hacía eso me contagié, no se de quién, pero en el conjunto donde resido no todos usaban tapabocas y no había forma de obligarlos porque las leyes y decretos no incluían brindar autoridad a los administradores de los conjuntos para imponer normas de seguridad.

Identificó la manipulación de muchas maneras, pero cualquiera puede comprender que medidas tomadas por los gobiernos, en muchos casos eran contradictorias con el discurso oficial y solo como ejemplo pongo la muerte de Maradona en Argentina o los días sin IVA en Colombia.

Mis notas son cortas porque habiendo tanto material de lectura en la red, de ser larga, nadie las mirará y en cambio si alguno lee una nota corta y le gusta o interesa, esperará ansiosamente la próxima entrega. Me encanta leer comentarios a las notas.