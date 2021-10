Mónica nació en el Gueto de Lida, en 1941, en medio del horror y la devastación que el Holocausto representaba. Sus padres tuvieron que tomar la decisión más valiente y amorosa: entregarla a una familia polaca para que la protegiera. Así comienza un extenso recorrido de cambio de países, de familias, de idiomas y de nombres. El relato de la vida de esta niña que se hizo mujer conmueve tramo a tramo; con cada huella con la que va reconstruyendo su historia.

Este jueves 21 de octubre a las 10 am hora Ciudad de México. ¡No te pierdas esta gran historia, The Voice of the Silence, From the Dephts Español, Diario Judío México, el Museo del Holocausto de Buenos Aires te invitan! Esta entrevista será en exclusiva para el Colegio Arjí de Tabasco México en ZOOM, sin embargo todos nos pueden sintonizar en la transmisión en vivo que aparecerá ese día en la página de