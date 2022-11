NASCAR SPEEDFEST por fin llega al AHR este 6 de noviembre. El Festival de velocidad SpeedFest continúa su filosofía de ofrecer lo mejor del mundo motor en México, y en esta ocasión celebrará su tercera edición del 2022 reuniendo a tres de los campeonatos consolidados en nuestro país: NASCAR México, Trucks México y Copa Notiauto, la invitación es domingo 6 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La pista será el óvalo, configuración clásica para los autos tipo NASCAR, sin embargo, será un nuevo desafío para los pilotos de la Copa Notiauto, desafortunadamente con este trazado se pierde el paso por el Foro Sol, pero los aficionados tendrán la oportunidad de ver las competencias desde la Grada 1 y 2 además de la experiencia VIP de las Suites. Jimmy Morales Descubre como será y porque NO PERDERTE la Nascar Speed Fest este 2022 3

Entre las actividades se tendrá una participación especial de Friends Karting que es un grupo de pilotos de karts de Cuautla Morelos, ellos mostrarán las diferentes categorías de este deporte que es el semillero que nutre a nuestro deporte motor. La invitación al público es el domingo 6 de noviembre quienes podrán ver desde temprano las carreras, de la Copa Notiauto con sus categorías: Mario y Fernando Delgadillo van como lideres de Super Turismo Light, Javier Jiménez por los Super Turismo Elliot y Allan Van Rankin de Copa TC2000, disfrutando desde las 10:00 am el convivir con los pilotos y de las activaciones.

La Trucks México inicia su formación de parrilla a las 12:40 para ver la bandera verde a las 13:00 horas, donde jóvenes pilotos están disputando el campeonato: Diego Ortiz, Rodrigo de Colombres, Eloy López, NicolRivas y Jorge Quiroz

El plato fuerte, la NASCAR México esta citada a las 14:25 para iniciar su carrera a las 15:15 a 16:50, donde se espera una guerra sin cuartel por la conquista de la victoria. Rubén García Jr y Abraham Calderón, Andrés Pérez de Lara de la Challenge, contendiendo por el liderato en juego y debido a que se encuentran en la recta final de su temporada cada uno de los equipos y pilotos saben que la cita capitalina es vital para sus aspiraciones al título.

Para cerrar el día todos los asistentes están invitados al concierto que está a cargo del grupo pop Motel y la banda Delux

