Nearshoring creará demanda de vivienda en el país: Enrique Quintana

Al participar en la Gira Territorial 2023 del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, afirmó que el nearshoring impulsará la demanda de vivienda en el país.

Lo anterior gracias a que México, al ser vecino de Estados Unidos, se ha visto beneficiado por el efecto de relocalización de empresas, y desde 2019 se ha observado un crecimiento sostenido en el porcentaje de metros cuadrados (m²) de espacios industriales ocupados por nearshoring, principalmente en el norte, centro y el Bajío.

Es por ello que la llegada de empresas asiáticas y norteamericanas al país puede detonar una mayor demanda de vivienda. No obstante, el experto señaló que el desarrollo de vivienda en México no ha repuntado desde 2015, aún cuando la demanda no ha dejado de crecer.

“Potencial hay, pero del lado de la oferta hay problemas”, aseveró.

Quintana precisó que, según datos del Registro Único de Vivienda (RUV), durante los primeros cinco meses de 2023 se edificaron 49,756 viviendas en el país; lo cual representa una caída frente a las 54,897 unidades construidas en el mismo periodo de 2022.

Además de que la producción de vivienda ha sido bastante desigual, pues, por un lado, Nuevo León, Quintana Roo y Jalisco son las entidades donde más se construyeron viviendas en los primeros meses del 2023, con 8,610, 7,228 y 4,579 unidades, respectivamente.

Por el contrario, los estados donde menos viviendas se edificaron fueron Campeche, con 11 unidades; seguido de Oaxaca, con 83 casas construidas de enero a mayo.

Asimismo, el periodista mencionó que también se han otorgado menos créditos hipotecarios desde 2021, tanto por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) como por la banca comercial; además de que dichos financiamientos se han encarecido, por lo que hay un segmento de la población cuyos ingresos no alcanzan para pagar un crédito para adquirir vivienda.

“El nearshoring va a crear demanda de vivienda, hay condiciones para una demanda adicional aproximada de 120,000 unidades. La clave es que, además de la demanda, haya recursos para financiar la oferta”, indicó.