“Netanyahu es el principal financiador del terrorismo de Hamás”, afirma el empresario tecnológico y activista israelí Ami Dror

En una entrevista exclusiva con Geeta Mohan, editora ejecutiva de India Today Global, conversó con Ami Dror, emprendedor tecnológico y activista israelí, para analizar la compleja dinámica del conflicto entre Israel y Gaza. Dror, quien anteriormente sirvió en el Servicio Secreto de Israel y conoce de primera mano el funcionamiento interno del liderazgo israelí, ofrece un relato sincero y sin tapujos de los acontecimientos recientes, incluyendo el ataque israelí sin precedentes contra el liderazgo de Hamás en Doha y las implicaciones estratégicas y políticas más amplias de los atentados del 7 de octubre.

Dror presenta un panorama desolador del panorama político y de seguridad de Israel, destacando el papel del primer ministro Benjamin Netanyahu en la configuración de la crisis actual. Argumenta que Netanyahu, mediante una combinación de alianzas estratégicas y acuerdos financieros con Qatar, contribuyó a fortalecer a Hamás a lo largo de los años, creando involuntariamente las condiciones para los devastadores ataques de octubre de 2023. Según Dror, la prolongación del conflicto, el manejo de rehenes y la conducción de las operaciones militares en Gaza se han visto influenciados tanto por la supervivencia política como por preocupaciones de seguridad.

El debate también aborda el futuro potencial de Gaza, y Dror enfatiza la necesidad de un liderazgo palestino de confianza local, apoyado por fuerzas internacionales neutrales, para reconstruir y estabilizar el territorio. Subraya que, con la eliminación de Hamás y el control de los elementos extremistas en el liderazgo israelí, Gaza podría transformarse en un estado funcional y próspero, ofreciendo esperanzas de estabilidad regional a largo plazo.

A través de esta incisiva conversación, Dror ofrece una perspectiva privilegiada poco común sobre la interacción de la política, la estrategia y el costo humano en uno de los conflictos más duraderos del mundo, lo que hace de esta entrevista un recurso vital para comprender las decisiones y consecuencias de alto riesgo que dan forma a Israel, Gaza y el Medio Oriente en general.

P: Comencemos con el incidente más reciente: el ataque contra el liderazgo de Hamás en Doha. Esto fue sin precedentes en muchos sentidos. Se violó el territorio de Qatar, Netanyahu insistió en que Estados Unidos no estaba involucrado y Washington alegó ignorancia. ¿Cuál es su evaluación de lo sucedido?

R: Es imposible que Israel llevara a cabo una operación de este tipo en Qatar sin, al menos, el apoyo verbal de Estados Unidos. Qatar alberga una enorme base militar estadounidense, e incluso diría que Israel probablemente coordinó su acción con el propio Qatar. Es difícil imaginar otra cosa.

P: Por favor, explique qué quiere decir cuando afirma que probablemente estuvieron involucrados tanto Estados Unidos como Qatar.

R: Si nos remontamos al 7 de octubre, el principal financista de Hamás y del terrorismo que se desató fue Qatar. Esto no fue casual, sino resultado de un acuerdo entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y los qataríes. Netanyahu no solo pidió a Qatar que financiara a Hamás, sino que también impidió que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaran a los líderes de Hamás en Gaza en más de seis ocasiones distintas, a pesar de las solicitudes directas. Permitió que Hamás recibiera dinero en efectivo abiertamente.

Al mismo tiempo, una unidad del Mossad encargada de rastrear la financiación del terrorismo fue prácticamente inhabilitada. Como resultado, tanto Netanyahu como Qatar se enfrentan ahora a un grave problema de credibilidad, tras haber estado profundamente involucrados en la financiación y el apoyo a Hamás en los años previos al 7 de octubre. En los últimos dos años, ambos han intentado limpiar su reputación. La situación de Netanyahu es aún más grave porque muchos de sus asesores más cercanos dentro de la Oficina del Primer Ministro recibían dinero de Qatar y presuntamente dirigían campañas en su nombre. Esto ahora es objeto de investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y podría definirse como traición al más alto nivel. La pregunta es cuánto sabía el propio Netanyahu al respecto.

Suena impactante, pero existen innumerables videos de Netanyahu describiendo abiertamente a Hamás como un “activo estratégico”. Durante años, su política fue debilitar a la Autoridad Palestina y fortalecer a Hamás, pues lo consideraba un contrapeso útil. En la práctica, Hamás y Netanyahu funcionaban casi como socios estratégicos. Por eso los ataques del 7 de octubre lo sorprendieron: cuando comenzaron los cohetes, su primera reacción, según se informa, fue de incredulidad: “¿Por qué disparan? ¿Por qué llaman?”. Consideraba sinceramente a Hamás como una especie de aliado.

Desde entonces, Netanyahu y Qatar han intentado rehabilitar su imagen. Durante un tiempo, esto implicó elevar a Qatar como uno de los mediadores clave en las negociaciones del alto el fuego, junto con Egipto. Pero hoy, el papel de Qatar ha disminuido. Los líderes de Hamás que Qatar protegía han desaparecido, y su posición como negociador de confianza se ha visto gravemente debilitada.

P: Todo el mundo ha seguido esta historia con gran intensidad e interés. ¿Quién creó y apoyó a Hamás? ¿Quién quiso socavar a Mahmus Abbas en Cisjordania? ¿Quién hizo todo eso? Nadie en Israel acusa a Netanyahu. ¿Está realmente en problemas dentro de Israel? ¿Están los israelíes viendo lo mismo que usted?

R: Según todas las encuestas en Israel, la gran mayoría de la población desea el fin inmediato de la guerra. Alrededor del 80 % de los israelíes exige un acuerdo sobre los rehenes y quiere el colapso de este gobierno. Esta abrumadora mayoría también responsabiliza personalmente a Netanyahu por los atentados del 7 de octubre. Para los israelíes, el peor horror desde el Holocausto ocurrió mientras era primer ministro, y muchos creen que solo por eso debería ser condenado a cadena perpetua.

Esto no es una teoría conspirativa. Hay investigaciones oficiales en curso por parte de las fuerzas de seguridad interna de Israel, debates en el Tribunal Supremo e innumerables vídeos del propio Netanyahu describiendo a Hamás como un “arma estratégica” y fomentando deliberadamente la división. Los israelíes conocen bien esta historia: Netanyahu fortaleció a Hamás. Antes de él, Hamás era una organización terrorista débil, más cercana en estatura a la Yihad Islámica. Al canalizar la financiación catarí a los líderes de Hamás y convertirlos en multimillonarios, Netanyahu pensó que estaba comprando tranquilidad y estabilidad. Su lógica era que los líderes adinerados de Hamás evitarían la guerra. Pero calculó mal: Hamás utilizó ese dinero para construir túneles, un ejército y la capacidad de lanzar el asalto del 7 de octubre.

El resultado fue un fracaso colosal, no solo financiero o político, sino también militar. A pesar de recibir advertencias de inteligencia, el estamento de defensa israelí no creía que Hamás atacaría. Esta incredulidad se debía a la doctrina de seguridad de Netanyahu, que se había mantenido durante una década y se centraba principalmente en Irán y Cisjordania. Los recursos y los soldados se concentraron en proteger los asentamientos en lugar de defender la frontera de Gaza. Cuando se produjo el ataque, Israel estaba completamente desprevenido.

Hoy, Netanyahu intenta distanciarse de Qatar, a pesar de años de colaboración estrecha con Doha. Qatar proporcionó los fondos que financiaron directamente las armas utilizadas el 7 de octubre, y Netanyahu lo facilitó. Desde entonces, ha intentado desviar la culpa, atribuyendo la responsabilidad a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Shin Bet y otros cuerpos de seguridad. Claro que ellos también tienen cierta responsabilidad, pero como primer ministro, Netanyahu tiene la máxima responsabilidad. Sin embargo, hasta ahora, se ha negado a aceptarla.

Y lo más peligroso es que muchos creen que está prolongando la guerra principalmente por la supervivencia política y no por los intereses estratégicos de Israel.

P: ¿Netanyahu está prolongando la guerra para sobrevivir políticamente?

Dejemos de lado por un momento los demás cargos penales contra Netanyahu. Aún tiene juicios en curso, e incluso hoy compareció ante el tribunal. Pero a partir del 7 de octubre, su estrategia quedó muy clara: ganar tiempo. Quería llegar lo más lejos posible del 7 de octubre antes de que Israel tuviera que celebrar nuevas elecciones. Y la forma en que eligió hacerlo fue prolongando deliberadamente la guerra.

Para comprender la importancia de esto, es necesario contextualizar. Desde la creación de Israel, la filosofía de defensa del país siempre ha sido que las guerras deben concluirse rápidamente, idealmente en un mes. ¿Por qué? Porque el ejército israelí está compuesto por reservistas. No se puede mantener a cientos de miles de reservistas alejados de sus trabajos y familias durante más de un mes sin paralizar la economía y la sociedad. Por eso, todos los grandes conflictos en la historia de Israel han sido breves. La Guerra de los Seis Días duró precisamente eso: seis días. La Guerra del Yom Kipur de 1973, la más larga, duró 41 días. Nunca antes en la historia de Israel se había prolongado tanto.

Netanyahu cambió eso. Ralentizó deliberadamente la guerra, porque mientras continuara, no habría investigación oficial sobre el 7 de octubre ni elecciones. Cada vez que se presentaba una oportunidad real de poner fin a la guerra con un acuerdo sobre rehenes, la mayoría de las veces, Netanyahu encontraba una excusa para romper el alto el fuego o descarrilar las negociaciones.

Si esta hubiera sido una guerra normal —el ataque del 7 de octubre, seguido de una campaña israelí para rescatar rehenes y desmantelar Hamás—, habría durado como máximo dos meses. Para principios de 2024, debería haber terminado. En cambio, Netanyahu la ha prolongado durante más de un año, simplemente para blindarse políticamente. Sabe que si se celebraran elecciones hoy, perdería y probablemente iría a la cárcel.

El coste ha sido asombroso. Más de 40 rehenes israelíes que podrían haberse salvado han muerto. Más de 60.000 gazatíes han muerto, incluidos al menos 16.000 niños. Todo ello —el 100 %— es el precio de la supervivencia política de Netanyahu.

Y la tragedia es que las potencias internacionales, que deberían haber intervenido, han demostrado ser demasiado débiles para detenerlo.

P: ¿Sería justo decir que Netanyahu esencialmente creó a Hamás tal como existe hoy?

R: Totalmente. Netanyahu tomó una organización sin fondos ni infraestructura reales y la convirtió en algo mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque no quería que los palestinos tuvieran jamás un frente unido.

Su estrategia durante más de una década antes del 7 de octubre fue mantener divididos a Hamás y a la Autoridad Palestina. De esa manera, cada vez que alguien sugería resolver la cuestión palestina, Netanyahu podía señalar a Hamás y decir: “¿Cómo podemos negociar? Un lado es una organización terrorista, y el otro —la Autoridad Palestina— ni siquiera puede controlarse a sí misma”. Esta división le permitió evitar negociaciones de paz serias durante años.

El problema, sin embargo, era que Hamás lanzaba cohetes contra Israel con regularidad, cada año o cada dos años. La solución de Netanyahu no era eliminar a Hamás, sino controlarlo. Recurrió a sus amigos en Qatar y les pidió que le proporcionaran dinero a Hamás. La lógica era simple: si Hamás recibía dinero, no atacaría.

Pero ese dinero no se destinó a escuelas ni hospitales. Hamás lo utilizó para comprar armas, excavar túneles gigantescos y construir un ejército. El gobierno de Netanyahu —y él mismo, como estratega de esta política— fue directamente responsable de que Hamás se convirtiera en la fuerza que era el 7 de octubre.

P: Hablando del ataque, reconocemos que Israel no puede actuar sin informar a Washington. Pero ¿qué le parece a Qatar que se le informe de que su territorio será violado sin su conocimiento? ¿Cómo podría Qatar aceptar que se viole su soberanía en tal escenario?

R: En primer lugar, no lo sabemos con certeza. Pero en realidad solo hay dos escenarios plausibles.

En el primer escenario —y creo que este es el más probable— Qatar sí lo sabía. No se pueden lanzar aviones estadounidenses ni israelíes en el espacio aéreo qatarí sin que Estados Unidos esté plenamente al tanto. Allí hay una enorme base aérea estadounidense, con sistemas avanzados de defensa aérea. Así que los estadounidenses sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Y dada la posición única de Qatar, es muy posible que permitieran a Israel actuar con discreción. En público, por supuesto, condenarían el ataque. Pero en privado, podrían haber indicado: «Adelante, elimínenlos». Este tipo de doble juego es extremadamente común en Oriente Medio.

El segundo escenario es que Israel actuó sin informar a Qatar. Personalmente, lo considero menos probable. Qatar está obsesionado con su imagen internacional: el Mundial, las aerolíneas globales, las inversiones deportivas. Pero Hamás se ha convertido en una mancha en esa imagen. Recibir a los líderes de Hamás, financiarlos y no poner fin a la guerra ha dañado la credibilidad de Qatar. Así pues, si bien Qatar nunca admitiría abiertamente su cooperación, la historia nos demuestra que los países anfitriones a menudo lo saben y se preparan discretamente.

Vimos la misma dinámica en los intercambios entre Irán e Israel: misiles disparados, objetivos cuidadosamente elegidos, cada bando condenando al otro mientras se coordinaban entre bastidores. Nada es tan blanco o negro como parece en los titulares.

P: ¿Cómo están reaccionando los israelíes ante estos acontecimientos?

A: Netanyahu y su gobierno han mostrado poca preocupación genuina por los rehenes desde el principio. Para ellos, los rehenes no son una prioridad, sino un lastre ligado a su mayor fracaso el 7 de octubre. Claro que celebran la liberación de rehenes durante las operaciones militares, pero cuando se trata de acuerdos negociados reales, Netanyahu se enfrenta a un dilema político. Cada vez que considera un acuerdo de este tipo, la extrema derecha de su coalición amenaza con derrumbar su gobierno.

Conozco personalmente a Netanyahu, pues fui su jefe de seguridad en el Servicio Secreto israelí. Por eso, puedo afirmar con certeza: su prioridad es la supervivencia política, no los rehenes. Para él, permanecer en el poder siempre es lo primero. Si mantenerse en el cargo implica sabotear las negociaciones para la liberación de rehenes, lo hará, y lo ha hecho repetidamente.

Esto lo enfrenta directamente con la opinión pública israelí, que considera la liberación de los rehenes como la máxima prioridad para aproximadamente el 80%. Ataques como el de Doha incluso los ponen en mayor peligro, ya que podrían quedar fácilmente atrapados en el fuego cruzado. Pero Netanyahu sigue por este camino porque sabe que, una vez que pierda el poder, se enfrentará a un juicio por el 7 de octubre y probablemente a la cárcel. Su supervivencia, tanto política como personal, es lo único que impulsa sus decisiones, sin importar el coste en vidas, ya sean rehenes israelíes, soldados o civiles palestinos.

P: Hablemos de Gaza. Más de 16.000 niños han muerto, la ayuda es limitada y los colonos están desplazando a los palestinos en Cisjordania. ¿Cómo reaccionará Israel ante esto? ¿Cómo lo juzgará la historia?

R: Es un asunto complejo, e intentaré dividirlo en niveles. Primero, debemos recordar el contexto: hasta el 7 de octubre, no había israelíes en Gaza. Entonces, Hamás decidió lanzar la masacre que mató a unos 2.000 israelíes. Así que el detonante fue Hamás y, en gran medida, la población de Gaza que los apoyaba; las encuestas en ese momento mostraban un apoyo mayoritario. Atacar Gaza para defender a Israel era, en mi opinión, una necesidad evidente para las Fuerzas de Defensa de Israel.

El problema radica en cómo se ha llevado a cabo la guerra. A nivel gubernamental, hemos escuchado a ministros instar abiertamente a medidas como la hambruna en Gaza o la aniquilación de su población. Estas son claras incitaciones a crímenes de guerra. No me cabe duda de que Netanyahu y varios ministros de alto rango son responsables de crímenes de lesa humanidad a través de sus directivas, como el bloqueo de la ayuda al sur de Gaza durante 100 días. Deberían ser juzgados por estas acciones.

Luego está el nivel militar, que es más complejo. Como en Vietnam, cuando los soldados se ven atrapados en una guerra larga y aparentemente inútil, surgen incidentes aislados de mala conducta. Algunas acciones de los soldados de las FDI podrían constituir crímenes de guerra y deben ser investigadas por el propio sistema judicial israelí.

Dicho esto, en comparación con las operaciones estadounidenses, británicas o francesas en Irak, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido en general más cautelosas, advirtiendo a la población civil e instando a la evacuación. Aun así, con 60.000 muertos, incluidos 16.000 niños, la proporcionalidad se ha desmoronado. Esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo. La población y las fuerzas de seguridad israelíes deseaban que terminara hace más de un año. Continúa solo por Netanyahu.

P: Muchos describen Gaza como la prisión abierta más grande del mundo, incluso antes del 7 de octubre. ¿Es cierto?

R: No, esa descripción es simplemente incorrecta, al menos antes del 7 de octubre. Gaza tenía el cruce fronterizo de Rafah con Egipto, que Israel no controlaba. La entrada y salida dependían de Hamás por un lado y de Egipto por el otro. Miles cruzaban cada día. Tres días antes del 7 de octubre, alrededor de 30.000 palestinos de Gaza entraban a Israel diariamente para trabajar. Familias de Gaza recibían tratamiento en hospitales israelíes. Los peregrinos que viajaban a La Meca podían pasar por Israel y continuar hacia Jordania. Esta no es la realidad de una “cárcel”. De hecho, fueron los propios acuerdos de Netanyahu con Hamás los que mantuvieron este sistema.

Históricamente, Gaza fue entregada a la Autoridad Palestina tras la retirada de Israel. Pero Hamás la derrocó violentamente —literalmente, arrojando a sus funcionarios por los tejados— y estableció el control de facto. Desde entonces, Gaza ha funcionado como un enclave dirigido por Hamás, con una fuerte financiación de Qatar e Irán, con el objetivo declarado de destruir a Israel.

De cara al futuro, el panorama es claro: Hamás no puede continuar como organización armada en Gaza. Una vez derrocado, Gaza puede y debe convertirse en la base de un Estado palestino. Los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes ya han manifestado su disposición a invertir y reconstruir. Gaza podría prosperar, como Qatar o Dubái; geográficamente es ideal, justo en el Mediterráneo. Pero para que eso suceda, dos cosas deben cambiar: Hamás debe abandonar Gaza, y el gobierno extremista de Netanyahu también debe irse. En este momento, ambos bandos —un liderazgo israelí aferrado al poder y un grupo terrorista empeñado en la destrucción de Israel— bloquean cualquier posibilidad de paz.

P: ¿Podrían Mahmoud Abbas y la Autoridad Palestina gobernar nuevamente Gaza?

R: Mahmud Abás es muy mayor, probablemente de unos 90 años, y sinceramente, no creo que tenga el poder ni la legitimidad para liderar con eficacia. Incluso en las elecciones de Cisjordania, el apoyo político a la Autoridad Palestina es limitado. Por lo tanto, la prioridad debería ser crear un nuevo liderazgo palestino local: líderes con presencia sobre el terreno y que cuenten con la confianza del pueblo.

Sin embargo, este liderazgo no puede derrotar a Hamás por sí solo. Es necesaria la cooperación con una fuerza extranjera neutral —como un contingente egipcio o catarí— para ayudar a vigilar Gaza y reconstruirla. La única manera de controlar verdaderamente Gaza es si el propio pueblo palestino la gestiona y, fundamentalmente, si este liderazgo realmente desea la paz en lugar de la destrucción de Israel. Históricamente, los palestinos han tenido oportunidades para alcanzar la independencia: en 1947, rechazaron la resolución de la ONU que dividía a Israel y Palestina y, en su lugar, iniciaron la guerra. Posteriormente, incluso después de los Acuerdos de Oslo, los ataques de Hamás frustraron el progreso.

Ahora, Gaza se encuentra de nuevo en una encrucijada. Con el trauma del 7 de octubre y el apoyo internacional, existe una verdadera oportunidad para que el pueblo palestino construya allí un Estado funcional. Creo que esto es relativamente alcanzable si un liderazgo palestino comprometido y pacífico toma el control. Cisjordania es más compleja, pero el principio sigue siendo el mismo: con el apoyo del pueblo y el respaldo internacional, no hay razón para que Gaza —o, eventualmente, un territorio palestino unificado— no pueda convertirse en un Estado estable y próspero.