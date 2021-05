En lo que respecta a los muchos críticos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hay muy pocas cosas que salgan mal que no puedan atribuirse a lo que ellos consideran su influencia malévola. Incluso las acciones de grupos terroristas palestinos.

Eso es especialmente cierto cuando suceden cosas que funcionan de una manera que le da lo que puede resultar ser al menos una ventaja política temporal.

Por lo tanto, no es de extrañar que la serie de eventos que comenzaron con un estallido de disturbios palestinos en Jerusalem seguidos por un aluvión sin precedentes de miles de cohetes y misiles dirigidos contra Israel desde Hamas en la Franja de Gaza, se considere de alguna manera un ejemplo de su supuesta magia política en lugar de otra lección sobre cómo los palestinos conducen la política.

El conflicto, que parece estar terminando con otro alto el fuego insatisfactorio con Hamas, se produjo justo cuando parecía posible que el líder del Partido Yesh Atid, Yair Lapid, pudiera estar a punto de crear una coalición que pondría fin al estancamiento gubernamental de dos años y expulsaría a Netanyahu después 12 años consecutivos en el cargo.

Pero una vez que la ofensiva terrorista de Hamas envió a los israelíes corriendo a refugios antiaéreos, las posibilidades de que un "gobierno de cambio" tomara posesión y el clan Netanyahu fuera finalmente expulsado de la residencia del primer ministro en la calle Balfour de Jerusalem aparentemente se evaporaron.

No sólo el partido de derecha Yamina, dirigido por Naftali Bennett, pensó inmediatamente mejor en aliarse con oponentes de izquierda; el partido islamista Ra'am, dirigido por Mansour Abbas, que había negociado tanto con Netanyahu como con Lapid en un intento de sentar precedentes para que un partido árabe se uniera o se conectara con un gobierno israelí, también se encontró incumpliendo sus promesas. Así como Bennett y tal vez incluso el Partido Nueva Esperanza de Gideon Sa'ar, que podría describirse mejor como una facción del Likud del "Nunca Netanyahu", pueden pensar que debe volver a sus raíces de derecha en tiempos de guerra, también lo hizo Ra. 'Temo que sus votantes consideren que apoyan a las fuerzas que disparan contra Gaza.

Para aquellos que creen que no existen las coincidencias, la buena fortuna de Netanyahu no puede ser un accidente de la historia. Aquellos que lo han visto sobrevivir contra todo pronóstico han llegado a creer que no solo es un hombre profundamente cínico, sino que también posee poderes políticos casi mágicos. Eso crea la tentación de ver los eventos de las últimas semanas como nada menos que una trama tramada por él directamente de un thriller político.

Netanyahu es tan cínico como afirman sus detractores. Pero la idea de que pueda convocar a la Autoridad Palestina y a Hamas para que cumplan sus órdenes en cualquier momento que necesite una crisis le está dando demasiado crédito, además de acusarlo falsamente de sacrificar las vidas del pueblo israelí para obtener beneficios políticos, algo que él es. igualmente conocido por no hacer.

Hay muchas cosas sobre Netanyahu que merecen críticas. Pero pensar que comenzó una guerra como una táctica de supervivencia más dice más sobre el síndrome de trastorno que ha inspirado entre los críticos frustrados que sobre lo que Israel ha soportado estas últimas dos semanas.

Como todas las luchas anteriores de este tipo con Hamas, esta termina con los terroristas reclamando la victoria. Si bien las Fuerzas de Defensa de Israel pueden haber infligido un daño tremendo a la capacidad de Hamás para hacer la guerra, así como a su infraestructura de túneles y depósitos de armas, el grupo islamista no solo mantiene el control de Gaza; su reputación entre los palestinos ha mejorado significativamente debido a su capacidad para a veces abrumar el sistema de defensa aérea Iron Dome e infligir múltiples bajas a Israel.

Netanyahu está siendo golpeado por la izquierda por sus medidas ofensivas, mientras que los centristas y compañeros de derecha lo están atacando por no infligir suficiente daño a Hamas. También es comprensible que estén molestos por un alto el fuego que no garantiza que esto no vuelva a suceder siempre que sea en interés de Hamas y otras facciones terroristas que operan en Gaza.

Aún así, todos sus oponentes se dan cuenta de que las opciones eran limitadas. No disparar contra los bombardeos de misiles de Hamas solo alentaría más terror y fortalecería aún más a los islamistas. El uso de una fuerza abrumadora, ya sea en forma de mayor poder aéreo o una invasión terrestre, para paralizar verdaderamente a Hamas o expulsarlo del poder implicaría un número de bajas palestinas e israelíes que cualquier líder teme.

Tampoco la acusación de que Netanyahu de alguna manera cocinó los ataques al provocar a los palestinos resiste el escrutinio.

La afirmación de que el primer ministro planeó a sabiendas el desalojo potencial de palestinos de las casas en el barrio de Sheikh Jarrah en el este de Jerusalén para generar protestas que detuvieran a Lapid es absurda. Dejando de lado la acusación falsa que es ampliamente aceptada en Occidente de que el caso es un intento de "judaizar" la capital de Israel (lo que significa que los judíos deberían tener prohibido vivir en partes de la ciudad), el caso no tenía nada que ver con Netanyahu. Esa disputa por la propiedad concierne a los ocupantes ilegales árabes que han logrado permanecer en el lugar durante décadas, gracias a un sistema de justicia israelí que se mueve lentamente, a pesar de que las casas en cuestión son de propiedad judía y los ocupantes no les han pagado el alquiler.

La idea de que las acciones israelíes en el Monte del Templo inspiraron disturbios en Jerusalén también está arraigada en la ignorancia de la política y la historia regionales. Los líderes palestinos han estado fomentando el odio de base religiosa contra los judíos por supuestas amenazas a las mezquitas en el monte durante los últimos 100 años. La persona que tuvo un incentivo para crear estos disturbios fue el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien estaba desesperado por distraer a los que estaban bajo su gobierno de su decisión de posponer las elecciones que pondrían en riesgo su gobierno antidemocrático de 15 años.

La decisión de Hamas de disparar contra Israel no provino de Netanyahu. Fue una función de su postura como defensores de los lugares sagrados musulmanes y, por lo tanto, de mejorar su posición política al derramar sangre judía. Fueron los justificados temores de Abbas de que Hamas ganara apoyo lo que hizo que cancelara las elecciones en primer lugar.

¿Podría Netanyahu haber hecho algo para evitar que esto sucediera?

Eso le habría requerido promulgar políticas para restringir los derechos judíos en Jerusalén o permitir que los palestinos usen el Monte del Templo para hacer insostenible la adoración en el Muro Occidental. Ninguno de los dos es concebible y, como los alardes de sus detractores sobre lo que le harían a Hamas, son cosas que ninguno de sus rivales habría hecho.

Tampoco es justo culpar a Netanyahu por los conflictos civiles entre judíos y árabes que fueron fomentados en gran medida por las mismas fuentes de malestar entre la población palestina, especialmente después de que pasó los últimos meses tratando de atraer a los votantes árabes. Promover una solución de dos estados que podría convertir a Cisjordania en una versión más grande de la Gaza dirigida por Hamas sería un acto de autodestrucción que ningún gobierno israelí racional toleraría.

Se puede argumentar que es hora de que Israel encuentre un nuevo líder que no cargue con el bagaje de las acusaciones de corrupción o la desilusión que genera cualquier político que esté en el poder durante tanto tiempo. Pero en ausencia de límites de mandato y con una pluralidad de israelíes que siguen pensando que él es su líder más capaz, no tiene intención de pasar la noche en silencio.

Ya sea que la reversión de la fortuna creada por los recientes combates permita al primer ministro permanecer en el poder o no, es hora de que sus críticos dejen de pensar en él como una especie de genio maligno mágico. Puede que sea inteligente, pero no controla a los palestinos, que merecen la culpa de sus propias decisiones destructivas. Ni él, ni nadie más, es capaz de hacer nada más que gestionar un conflicto que no se resolverá mientras los palestinos estén dirigidos por personas que aún no reconocen la legitimidad de un estado judío, sin importar dónde estén sus fronteras. se dibujan. Si Netanyahu termina ocupando el cargo, la responsabilidad pertenece a los mismos líderes palestinos que han desacreditado a la izquierda israelí y han ayudado a elegir y reelegir a Netanyahu tantas veces en el pasado.