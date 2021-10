26 años después del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, Israel celebró una serie de eventos en su memoria el 18 de octubre. Hubo una ceremonia de conmemoración anual en el Cementerio Nacional de Mount Herzl y la tradicional sesión especial de la Knesset dedicada a Rabin. Poco antes de la ceremonia en el cementerio, la oficina del jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo que no asistiría .

La inusual decisión de Netanyahu de no participar en el servicio conmemorativo desató una tormenta de respuestas de la izquierda israelí. Era otra ronda más de una pelea que se había librado en Israel desde esa terrible noche hace 26 años.

En el momento del asesinato, Netanyahu también era presidente de la oposición. Encabezó una derecha furiosa y beligerante que libró una batalla devastadora, tanto pública como políticamente, contra los Acuerdos de Oslo firmados por Rabin con el líder palestino Yasser Arafat. Se suponía que esos acuerdos sentarían las bases para la creación de un estado palestino.

En ese momento, Netanyahu argumentó que los Acuerdos de Oslo pasarían a la historia como un terrible error y que solo intensificarían el terrorismo palestino. En ese momento hubo una serie de ataques descarados en las principales ciudades de Israel. Netanyahu se opuso a Rabin, manifestándose en contra de los acuerdos y hablando en contra del acuerdo.

Fueron días muy volátiles en Israel. En la noche del 4 de noviembre de 1995 (Israel conmemora la fecha del calendario hebreo), todo estalló cuando un extremista judío de derecha disparó los tres tiros que llevaron el debate a su trágico clímax.

El asesinato político de Rabin por parte de Yigal Amir tenía la intención de detener la implementación de los Acuerdos de Oslo. Desde esa noche, la izquierda ha apuntado acusadoramente a Netanyahu, alegando que él era el responsable de la incitación que condujo al asesinato. En ese momento, se esperaba que Netanyahu derrotara a Rabin en las elecciones programadas para un año después, pero su apoyo se derrumbó repentinamente.

Incluso dentro del partido Likud que encabezaba, había quienes creían que su carrera política había llegado a un abrupto final. Pero solo ocho meses después, Netanyahu derrotó al heredero de Rabin, Shimon Peres, en un golpe mortal a la izquierda de Israel.

Los eventos formaron la historia fundamental general de la sociedad y la política israelíes durante los últimos 26 años. Ha pasado una generación completa, y casi un tercio de la historia de Israel, desde que el asesinato moldeó el discurso público en Israel y, en gran medida, el carácter de Netanyahu. No solo se recuperó políticamente de la noche, sino que se convirtió en el primer ministro de Israel con más años de servicio, con un total de 15 años en el cargo .

En todos esos años, Netanyahu afirmó que estaba librando una batalla política legítima. En ningún momento el asesino representó el derecho, afirma Netanyahu, habiendo actuado solo. Por el contrario, la familia de Rabin y la izquierda en su conjunto creen que Netanyahu fue una figura central en la creación de la atmósfera que condujo al asesinato. Una vez que Netanyahu fue elegido, estas acusaciones se atenuaron considerablemente. Ahora que Netanyahu está fuera del escenario político, están comenzando a ser escuchados nuevamente, con una intensidad aún mayor.

Este trasfondo es necesario para comprender la apasionada batalla política que tuvo lugar ayer en Israel. Netanyahu, que cumplirá 72 años la semana que viene, es una vez más el líder golpeado de la oposición. Y una vez más, los hijos y nietos de Rabin, junto con la izquierda israelí liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, lo atacan una vez más, alegando que no se había enterado de lo sucedido.

Como estaría de acuerdo cualquier israelí que siguió los servicios conmemorativos de ayer y era un adulto en el momento del asesinato, no parecía que hubieran pasado 26 años. El debate apenas se ha calmado.

Después de que se formara el nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Naftali Bennett y su socio principal Lapid, Netanyahu tomó dos decisiones estratégicas: permanecería como líder de la oposición, sentando las bases para un regreso al poder, y retrataría a Bennett como un líder de la oposición. primer ministro ilegítimo, señalando que su partido, Yamina, apenas había ganado seis escaños. Evita constantemente referirse a Bennett como primer ministro, o incluso mencionarlo en absoluto. Como resultado, a menudo se acusa a Netanyahu de seguir una estrategia peligrosa que podría terminar en otro asesinato político. Cuando Netanyahu decidió mantenerse alejado del servicio conmemorativo estatal, al que asistieron Bennett, el presidente y la familia de Rabin, se dijo que se negaba a cumplir su papel como representante del estado e incluso se le acusó de incitación.

El nieto de Rabin, Yonatan Ben Artzi, que era soldado en el momento del asesinato de su abuelo, pronunció un discurso en otra ceremonia en honor a Rabin, esta en la residencia del presidente. Dijo: “El gobierno del pueblo ha triunfado sobre el gobierno de uno. Es gracias a esta victoria, conseguida 26 años después de aquella noche espantosa, que puedo mirarte a los ojos… y decirte: Se acabó el tiempo de duelo . Aprendamos de nuestro pasado y emprendamos un nuevo camino ".

No había duda de a quién se refería. La respuesta de Netanyahu, enviada por un portavoz del Likud, desafió la tesis de Ben Artzi. “¿El gobierno del pueblo triunfó sobre el gobierno del individuo? Es exactamente lo contrario . Es el individuo que defraudó a la nación para robar el poder ".

Unas horas más tarde, el propio Netanyahu pronunció un discurso en la Knesset como líder de la oposición. Puede que haya sido la primera vez que ha dado personalmente su versión de lo que sucedió la noche del asesinato. Parecía desinhibido, gracias en gran parte a los comentarios de Ben Artzi.

“Durante 26 años, ha habido quienes han utilizado el asesinato de Rabin para manchar a un gran sector de la nación, la derecha que me enorgullece representar y a mí personalmente. Ha llegado el momento de dejar de predicarnos ". Netanyahu dijo que a pesar de la hostilidad contra él, había cumplido con su deber a lo largo de los años de asistir a eventos conmemorativos como primer ministro de acuerdo con los protocolos. Pero cada vez, le preguntaron por qué había venido. Ahora que ya no es primer ministro y ya no está obligado a asistir, esas mismas personas se preguntan por qué no lo hizo.

En su discurso ante la Knesset, Netanyahu también repitió su afirmación de que Bennett no es un primer ministro legítimo, ya que solo incorporó a la coalición a seis miembros de la Knesset. “El gobierno es legítimo en todos los sentidos, pero alguien dijo una vez que formar un gobierno con 10 escaños es ilegítimo y antidemocrático”, criticó a Bennett, citando acusaciones que Bennett mismo había dirigido a Netanyahu años atrás.

Claramente, la sociedad israelí está todavía muy lejos de recuperarse del asesinato de Rabin.