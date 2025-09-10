Netanyahu tenía toda la razón al atacar a Hamás en Qatar; ahora Trump debería exigir que Qatar arreste a todos los líderes de Hamás o enfrente consecuencias.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

WASHINGTON, DC – El mundo condena al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

¿Por qué?

Porque Netanyahu ordenó el martes un ataque con misiles contra altos líderes terroristas de Hamás que se reunían en Doha, la capital del pequeño pero inmensamente rico país del Golfo Pérsico, Qatar.

Incluso el presidente Donald J. Trump anunció su descontento con la decisión de Netanyahu.

Pero Netanyahu tenía toda la razón al ordenar el asesinato de los líderes terroristas que planearon y apoyaron con entusiasmo la invasión de Israel el 7 de octubre de 2023, y la masacre de 1200 israelíes inocentes en ese oscuro y terrible día.

Que quede claro: se han quitado las riendas.

Ha llegado el Día del Juicio Final.

El hecho de que los terroristas vistan trajes de diseñador caros y relojes Rolex de oro, y se reúnan en lujosos rascacielos y edificios de oficinas en las ricas capitales árabes, no les otorga inmunidad.

Todos los líderes y operativos de Hamás deben ser capturados o eliminados.

¿Por qué?

Porque son responsables de masacrar a hombres, mujeres y niños israelíes el 7 de octubre.

Porque son responsables de incendiar viviendas israelíes cerca de Gaza y de quemar vivos a supervivientes del Holocausto y a familias enteras.

Porque son responsables de violar a niñas y niños israelíes.

Y de asar vivo a un bebé israelí en un horno.

Y de disparar decenas de miles de cohetes contra civiles israelíes.

Y de atacar y matar a soldados israelíes que dormían en sus bases.

Y de tomar como rehenes a 251 israelíes, estadounidenses y de otras nacionalidades.

Y de torturarlos, privarlos de comida y abusar sexualmente de ellos sin piedad durante más de 700 días.

Y negándose a dejarlos ir, deponer las armas y poner fin a la matanza de una vez por todas.

Y por traer tanta miseria, salvajismo y sufrimiento a los palestinos de Gaza durante 20 años.

La cruda realidad es que los líderes y operativos de Hamás son monstruos poseídos por el demonio.

Viven para robar, matar y destruir.

Se niegan a negociar de buena fe.

No se puede razonar con ellos.

Por lo tanto, deben ser capturados o asesinados.

En lugar de condenar a Netanyahu, el mundo debería condenar a los líderes qataríes.

El mundo debería exigir a Qatar que arreste de inmediato a todos los funcionarios de Hamás en su país y los entregue a Israel para interrogarlos y castigarlos.

¿Por qué se debe permitir que Qatar albergue a terroristas y siga siendo considerado aliado de Estados Unidos?

Esto debe terminar.

Presidente Trump, hizo bien en lanzar un ultimátum a Hamás el lunes.

Les dijiste que aceptaran un acuerdo y entregaran a todos los rehenes israelíes, o se desataría un infierno.

Les dijiste a los líderes de Hamás que era tu última advertencia.

Tenías razón.

Ahora, da un ultimátum a los líderes qataríes.

Dile a Qatar que actúe con mano dura contra Hamás de inmediato o se enfrentará a consecuencias muy graves, como el fin de la alianza con Estados Unidos, duras sanciones económicas y aislamiento internacional.

Ya basta.

Es hora de derrotar a Hamás.

Y de castigar a cualquier nación que haya estado ayudando e instigando a Hamás y permitiendo que su matanza continúe.