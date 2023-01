Nieve, Esquí y el Lujo de The Hythe: Paraíso en Vail

The Hythe, a Luxury Collection Hotel by Marriott, nos empapa en la magia de Vail, un destino único y bello en las montañas rocallosas del estado de Colorado. La temporada de esquí en Vail esta repleta de momentos acogedores… a través de los altos ventanales de lujoso hotel The Hythe, veo y me enamoro de paisajes nevados infinitamente pintorescos, sumergida completamente en la magia del destino.

Una renovación de $40 millones ha transformado lo que era el Vail Marriott Mountain Resort en un deslumbrante hotel digno de incluirse en la cartera de Luxury Collection de la marca. El elegante vestíbulo de dos pisos de The Hythe establece un tono elegante con una chimenea de vidrio central de gran tamaño rodeada por una mezcla de asientos acogedores acentuados con sofás de cuero y cobertores de piel.

Los interiores, creados por Wilson Ishihara Design, son una mezcla de colores y texturas naturales: madera, piedra, cobre, cuero e incluso mármol extraído de las montañas de Colorado. Elegante, sofisticado y a la vez acogedor y cómodo, este edén nevado nos sumerge instantáneamente el amor por el esquí que inspiró su creación.

Al aire libre, grandes chimeneas ahuyentan el frío y se convierten en en punto de reunión para disfrutar de los típicos s’mores invernales con chocolate, galleta de canela y bombones. La nieve cave suavemente, las montañas se extienden majestuosas como telón de fondo y el ambiente gira en torno al placer, la amistad y el festejo.

Ofreciendo una serie de momentos epicúreos inolvidables, el hotel alberga cuatro conceptos de alimentos y bebidas, cada uno de los cuales infunde un aire de celebración y pasión por reunirse en cada comida. Sus restaurantes y lounges de Vail se basan en un profundo aprecio por los ingredientes alpinos locales, preparados con técnicas inexploradas. El restaurante Margie Haas, nombrado en honor a la mujer legendaria que solía alimentar a la 10.ª División de Montaña desde su hogar en el Valle de Vail, ofrece cocina casera alpina-estadounidense contemporánea.

The Hythe nos brinda la oportunidad anhelada de aventurarnos fuera del mundo cotidiano a un refugio sofisticado, rico en celebraciones llenas de alegría y las recompensas ilimitadas de los buenos momentos compartidos, siguiendo los pasos de sus fundadores. Enamorada del hotel, del destino, de su gente y de su estilo de vida, disfruto infinitamente de mi estancia en este paraíso.