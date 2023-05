Antes que nada, debo decirte que te felicito, pues eres de las pocas, si no la única persona en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futura, que, estando viva aún, no tenga ningún solo pendiente por hacer, todo lo tengas resuelto, solucionado y cubierto, ya que si estás leyendo esto, en este momento, en este preciso instante, es porque seguro que ya mismo nada debe ser más importante, pues nadie haría algo menos importante teniendo en su escala de valores y prioridades algo mejor que hacer. Eso quiere decir que si estás leyendo esto es porque no tienes nada pendiente ni nada más importante que hacer. En resumen: seguro tienes tu vida por completo resuelta y no tienes ningún problema, ya que si así fuera no estarías perdiendo el tiempo leyendo esto. Con más razón te felicito ahora que te confieso que lo que diré a continuación no es importante, ni para ti ni para nadie. No por ser que no lo entenderás o por carecer de importancia, sino PORQUE NO DIRÉ NADA. Si aún continuas leyendo, es porque seguramente quieres saber lo que sigue. Entonces, no sólo no tienes pendientes, tienes tu vida resuelta y te sobra el tiempo, sino que hasta te haces tiempo para algo que ya se te dijo que no te servirá, porque no diré nada. No, no es que no diré nada interesante, sino que verdaderamente no diré nada de nada. Lo que no comprendo es por qué aún sigues en este renglón cuando ya se te dijo, y con confesión real, que NO DIRÉ NADA DE NADA. Pero en fin, al ser que tú vida está resuelta, qué más te da. Seguramente no valoras tu tiempo porque ya te dije que no diré nada y ahí sigues leyendo, esperando a ver si sí o sí no. Pero no, ya te dije que no. De hecho, si me permites darte un consejo, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer, si es que como demuestras, NO TIENES MÁS NADA QUE HACER NI NINGUNA PENDIENTE Y NADA MÁS IMPORTANTE Y TE SOBRA EL TIEMPO COMO PARA DESPERDICIARLO, mejor desperdiciarlo en otra cosa, porque no diré nada realmente, no estoy mintiendo.

¿Sigues ahí?

Ok, entonces te felicito. Acabas de demostrar que tu vida la debes tener resuelta, o que tal vez no te interesa resolverlo. Pues allá tú.

Lo único que tengo para decirte es repetirte que has leído hasta acá y no he dicho nada.