Diario Judío México - Soy muy afortunada de trabajar en lo que me apasiona desde hace 17 años. A través de mi trabajo encontré mi voz, una que en mi casa quisieron callar. Pero el mundo de los medios de comunicación no es fácil.

He tenido la fortuna de trabajar con hombres que respetan y apoyan el trabajo de las mujeres, teniendo actitudes completamente profesionales, y nunca he presenciado un acto de violencia ni he sido víctima de acoso. Pero sí he sido testigo de inequidad de género en cuanto a sueldos y oportunidades refiere.

Al mismo tiempo, tengo compañeras que no han tenido la misma suerte que yo. Ellas han sufrido acoso cuando salen a la calle a hacer su trabajo y eso me enoja tremendamente.

“Hay un lugar especial en el infierno, para mujeres que no ayudan a otras mujeres”, dijo Madeleine Albright, y es que no existe nada que te haga más fuerte que el apoyo de otras mujeres. Desde un inicio tuve la suerte de tejer un grupo de sororidad con compañeras, nos hemos apoyado y cuidado, y ha sido determinante en la carrera de todas nosotras: estamos en diferentes áreas, pero en la misma empresa, cuidándonos las espaldas. Cuando nos apoyamos podemos hacer magia.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y se celebra en esta fecha para conmemorar a las trabajadoras de una fábrica en Nueva York, que se declararon en huelga en 1908 para exigir mejores sueldos. El dueño de la compañía prendió fuego al edificio con 129 trabajadoras encerradas dentro.

De entonces y a la fecha, gracias a marchas y a la labor de miles de feministas hemos ganado derechos, como el voto, la planificación familiar, a tener un trabajo, a estudiar, a decidir con quién casarnos y poder ser dueñas de propiedades, lo que antes estaba prohibido para nosotras.

La ola de violencia que vivimos las mujeres en México es inaceptable y tristemente nos regresa a la condición precaria que tenían esas trabajadoras de la fábrica hace mas de 100 años. Todas hemos sido víctimas de acoso, discriminación y violencia en algún momento de nuestra vida. Todas somos vulnerables y estamos expuestas. Algunas lo hemos vivido en nuestra familia nuclear, otras en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo o en la vida social. Muchas aprendimos a normalizarlo, sin creer que las cosas podrían ser diferentes, pero desgraciadamente muchas otras siguen atrapadas en el miedo sin poder hacer nada al respecto. Dicen que el silencio es de sabios, pero no en este caso, aquí el silencio mata.

Hoy, por primera vez en la historia de México, todas las mujeres nos solidarizamos alzando la voz: ¡NI UNA MÁS! Hoy decidimos establecer límites por las que nunca supimos cómo hacerlo y por aquellas que ya no están. A gritos, con marchas, para que nos escuchen por todos esos años de silencio. Hoy es una oportunidad de oro para educar a las nuevas generaciones. Y aunque una marcha y un paro no cambien las cosas de un día para otro, es un gran primer paso. Será un gran impacto social ausentarnos por un día. La marcha de hoy y el paro de mañana NO SON UN CAPRICHO. La mejor forma de aprender es viendo. ¿Cómo se ve un mundo sin mujeres?