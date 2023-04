Olvidamos que somos criaturas dependientes, limitadas y mortales. Sujetos a condiciones muchas veces ajenas a nuestros deseos…

Cuando la vida nos rebasa; una enfermedad, una desgracia, un accidente…

Cuando se calcula y aún así no se acierta; cuando todo es buena intención a aún así no se logra… Querer no siempre es poder…

Luego pienso que mientras más pronto se entienda lo anterior mejor será para mí.