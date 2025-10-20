No se permiten judíos, otra vez

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El jueves 6 de noviembre de 2025, el Maccabi Tel Aviv se enfrentará al Aston Villa en un partido de la UEFA Europa League en Birmingham, Inglaterra. Sin embargo, la atención se centra menos en el campo que en la política: policía, activistas y funcionarios locales —incluido el diputado de Birmingham, abiertamente antiisraelí, Ayoub Khan— advierten que la mera presencia de israelíes podría desatar la violencia. El Grupo Asesor de Seguridad de Birmingham fue más allá, instando a que se prohibiera la asistencia de israelíes. La policía respaldó la medida, alegando consultas con “representantes de la comunidad” y considerando la asistencia de aficionados israelíes una provocación de “alto riesgo”.

¿Su supuesta prueba? El pogromo antijudío del año pasado en Ámsterdam. Durante un partido del 7 de noviembre de 2024 entre el Maccabi Tel Aviv y el equipo holandés Ajax en Ámsterdam, decenas de hombres musulmanes deambularon por las calles, golpeando a cualquiera que pareciera ser israelí o judío. Decenas de israelíes y judíos resultaron heridos y 62 hombres fueron arrestados.

En lugar de prometer prevenir otro pogromo como este, los políticos ingleses están manipulando a los judíos de todo el mundo, afirmando que la violencia en Ámsterdam fue culpa de los judíos. El diputado Kahn afirma que los fanáticos judíos iniciaron la pelea porque su “nivel de provocación fue considerable”. Tras difamar a los judíos como tan singularmente malvados que su mera presencia provoca violencia, el Sr. Kahn y la policía local afirman que es previsible una violencia similar en Birmingham.

Una serie de otras prohibiciones a israelíes y judíos, en Gran Bretaña y en todo el mundo, se están extendiendo con escasa oposición.

Políticos, incluido el primer ministro británico, Keir Starmer, piden que se revoque la prohibición de Birmingham a los israelíes, pero una serie de otras prohibiciones a israelíes y judíos, en Gran Bretaña y en todo el mundo, se están extendiendo con escasa oposición.

Gimnasia israelí vetada

Cada vez más lugares se convierten en zonas libres de sionismo y de judíos. Un ejemplo son los Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística de 2025, que se celebran actualmente en Indonesia. Las gimnastas israelíes, que suelen estar entre las mejores del mundo en este deporte, tienen prohibida la competición. Indonesia se negó a expedir visados ​​para el equipo israelí, sin apenas publicidad ni oposición. Cuando la Federación Israelí de Gimnasia apeló la decisión de Indonesia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el máximo tribunal mundial para disputas deportivas, el Tribunal falló en contra de Israel.

Nadie protestó. El Comité Olímpico Internacional expresó su “gran preocupación” por la prohibición, pero no hizo nada al respecto. Para las gimnastas israelíes, competir al más alto nivel a nivel mundial es ahora simplemente imposible.

“Niños judíos no bienvenidos”

A niños judíos e israelíes se les negó la entrada a espacios públicos en al menos dos incidentes en los últimos meses. En julio de 2025, la aerolínea española Vueling expulsó por la fuerza a un grupo de 44 adolescentes franceses y 8 adultos que regresaban a París de un campamento de verano en España. (Representantes de Vueling acusaron a los adolescentes y a sus monitores de ser disruptivos; los campistas y sus cuidadores argumentaron que no hicieron nada malo y que fueron expulsados ​​tras cantar canciones judías). Tras el incidente, el ministro de Transporte español, Óscar Puente, llamó a los judíos franceses “niños israelíes”.

En agosto de 2025, 150 niños israelíes que asistían a un campamento de verano español llegaron a Tyrovol, un popular parque de aventuras al aire libre en la región de los Pirineos franceses, cerca de la frontera con España, solo para descubrir que el gerente anunció inmediatamente el cierre del parque. Aunque el gerente, Florian Sollac, afirmó que el cierre se debía a una inspección de seguridad no planificada, la policía francesa lo arrestó por “negativa a prestar servicios o realizar negocios por discriminación religiosa”.

Prohibida la entrada a judíos

Cada vez es más aceptable prohibir la entrada a judíos por completo. Tomemos como ejemplo la librería de Flensburg, Alemania. En septiembre de 2025, su dueño colocó un cartel en su escaparate que decía: “¡¡¡Los judíos tienen prohibida la entrada!!! Nada personal. Ni siquiera antisemitismo. Simplemente no los soporto”.

Cuando se le preguntó sobre su nueva política, el dueño declaró con orgullo a los periodistas que su prohibición a los judíos era una reacción natural a los supuestos crímenes de Israel en Gaza.

Los ejemplos de judíos con prohibición de entrada a restaurantes y bares en 2025 son casi incontables. En Nápoles, una pareja israelí fue expulsada de un restaurante después de que el dueño los oyera hablar de Israel: “Los sionistas no son bienvenidos aquí”, declaró. Lejos de avergonzarse, el dueño del restaurante defendió con orgullo sus acciones como una defensa de los derechos palestinos.

Tres parejas judías británicas fueron acusadas de asesinar bebés y expulsadas de una taberna en la isla griega de Naxos después de que el dueño se diera cuenta de que eran judíos. En Vigo, España, varios israelíes fueron expulsados ​​de un bar mientras el gerente gritaba “¡Matas gente y luego te vas de vacaciones, lárgate de aquí!”. El violonchelista israelí Amit Peled y dos amigos fueron obligados a abandonar un restaurante en Viena después de que un camarero los oyera hablar en hebreo. El dueño de un restaurante en Tailandia publicó un video de sí mismo gritando “¡Palestina libre!” y ordenando a un grupo de clientes israelíes que se marcharan. En Oakland, California, una cafetería se negó a atender a clientes con apariencia judía visible en al menos dos ocasiones.

La Casa del Blues de Chicago canceló el año pasado un concierto del cantante judío estadounidense Matisyahu por “motivos de seguridad” vagamente definidos. Se pensó que la presencia de un cantante orgullosamente judío podría ofender a la gente y provocar violencia, por lo que Matisyahu fue silenciado. Locales en Santa Fe y Tucson también afirmaron que el cantante judío era demasiado peligroso para recibirlo. La vida judía no es una provocación

Lo que une estas historias no es solo la hostilidad hacia los israelíes, sino la normalización de tratar a los judíos como un “riesgo para la seguridad” simplemente por existir en la vida pública. El mensaje, desde Birmingham hasta Yakarta, desde París hasta Chicago, es escalofriantemente consistente: la presencia judía en sí misma se presenta como una provocación, y la participación judía en la vida cívica, cultural o deportiva ahora depende de la buena voluntad de quienes puedan sentirse “ofendidos”.

El mundo está poniendo a prueba si los judíos aceptarán discretamente la exclusión como la nueva normalidad.

La lección es clara. Los judíos ya no pueden dar por sentado que las instituciones, los tribunales o los gobiernos defenderán con fiabilidad su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida pública. Las apelaciones a la justicia o a los precedentes a menudo fracasan cuando la inclusión judía está en juego.

Los judíos deben extraer tres conclusiones clave:

Esto no se trata solo de Israel. Cuando se prohíbe la entrada a atletas, niños o turistas israelíes, los judíos locales son los siguientes en ser atacados. La línea entre las prohibiciones “antisionistas” y el antisemitismo manifiesto es diminuta. El silencio facilita la normalización. Cada prohibición indiscutible, cada insulto ignorado, refuerza el precedente de que los judíos pueden ser excluidos sin consecuencias. La indignación y la resistencia organizada no son opcionales; son herramientas de supervivencia.

La continuidad judía depende de la resiliencia y la solidaridad. Así como los judíos de una ciudad no pueden permanecer en silencio cuando son atacados en otra, nuestra seguridad y dignidad dependen de negarnos a aceptar “reglas especiales” para los judíos en cualquier lugar.

El mundo está poniendo a prueba si los judíos aceptarán silenciosamente la exclusión como la nueva normalidad. La respuesta debe ser clara: la vida judía no es una provocación, la presencia judía no es un delito y los judíos tienen el mismo derecho a vivir, jugar, cantar, competir y celebrar, sin disculpas ni permiso.