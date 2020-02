Diario Judío México - CON UN SALUDO A LOS NAMORADOS DEL FEBR.14, 2020

En muy serka se fiestera la San Valentino…. La selebrasyon del Amor, EROS kon sus fleshas ke ya entraron en los korasones o ke entraran kon flores, promesas, regalos, fotografiyas, bonbones i chokolates….

Una ermozura de fiesta otra vez para ke se gusten i lovoren duro, ganen muncho los hoteles, las butikas, las pastellerias, los ke venden todo modo joyas i regalos ke se tienen de ofrirsen en el Dia del Amor….. Mamita mia ! Ke lokura i ke estupides !

Ma ven veras ke so yo puedeser la unika ke pensa ansina…. Es vedra ke no es koza mueva…. De siempre pensi ke es una kreatureriya sin kola ni kavesa ! Kon esto…. Vos propozo de meldar los biervos de mi kerido amigo, el Senor Eliseo Pardo ke mos dize ;

quote

Con el discurrir de los dias, se desvanecen las esperanzas de un amor no correspondido

El paso del tiempo agranda la distancia y marchita la ilusiones que un dia florecieron

Nuestra memoria aviva el recuerdo que se resiste a morir

Alimentando nuestra álma de ensoñaciones que deseamos ciertas en tanto que la poesia nos sirve de refugio, bajo el cual cobijar nuestro maltrecho corazon …

Amar es a veces sufrir; pero no hacerlo es haber dejado ya de existir

………

“Lejaim” Eliseo

unquote

Komo no avlar del AMOR, de las mintiras, de las sufriensyas, de los enganyos i de las malisyas al doredor del amor romantiko i de la pasyon !!!

En el treser siglo en Roma, Valentinoe, ke era un saserdote kristyano, kontinuava a kazar los mansevos ke viniyan ande el malgrado ke el Sezar Romano aviya defendido ke la djente se kazaran, kon el motivo ke los soldados kazados no guerreyavan kon bastante ardor i siempre keriyan tornar a sus kazas! Por seguro ke lo mato kuando lo supo !

Se empeso a selebrer el Diya del Amor en el siglo XIV (1382) ma es en el siglo XIX (1847) ke se izo popular kon las kartas d’amor ke los namorados se embiyavan. Dospues de los 1950 este diya fue la fiesta de los vendedores de produktos komo chokolates, rozas i djoyas kon todo modo de regalos chikos i grandes…..Sin olvidar lo

ke ganan los restorantes, los klubes las kompaniyas de viaje….

El Diya de l’Amor es otra una okazyon de vazyar las aldikeras de los klientes para los ke tiyenen una buena imajinasyon ! Noel chiko si keresh !

Ahhhh las mujerikas tontizikas ke se kreyen a todo ! Tienen tan menester de afeksyon, de saver ke estan amadas i adoradas ! Komo no saltar ensima de esta verdad i no azer “echos buenos” ensima de este tema ?

Al empesijo i los hombres se “enlokesen” i beven de este vino ke traye mareyos por un kurto tiempo dospues estan “okupados” i son “seryozos” o son “kansados” o tienen el tino en “otra koza” o es el

“stress” o la “salud” …. Yo digo ke el amor kontinua todo el tiempo ke la persona no esta siguro de los sentimientos del otro ! El momento ke es una koza sierta i no defendida eskapa el amor…Se fuye ande los otros. Keda la afeksyon, la responsabilidad, la amistad, el “espanto” (muryendome de riza !) el respekto i todo esto en los mijores de los kavzos ! Sino son pletos sin fin, darsen los “chatales en la mano” arrondjarsen de parte i de otro, sufrir i azer sufrir…. Un Gehennom en kaza !

Lo bueno i lo ermozo es ke en este Diya del Amor todo se aze roz, se olvidan “lo ke kale olvidar” i todo se enderecha para unas kuantas horikas (kon pasensya !) i en munchos kavzos es

” ayyyyyy es un buzana de persona ! No me trusho nada ! ”

La vizina…..mi ermana…..mi amiga…….aresivyeron….. se fueron a….El miyo es un lenyo ! Yoros…Pletos…Males !!!

Vos digo yo ! Es el diya ke se enrikesen los magazenes de alikas i tumbanikas ! El kusur es un juego kon munchos jugetes. Porke……El verdadero Amor, el respekto i la amistad no tienen menester de un diya espesyal para manifestarsen de la mijor manera posivle !

I es este amor, la profunda satisfaksyon de estar endjuntos ke vos suheto a todos, kon muncha amistad ……

A TU SALUD

Bivir sin amor asemeja a una komida

Sin sal i sin pimyenta, sin olio i sin salata…

Un aniversaryo sin pasteles i sin torta

Una fiesta sin vino i sin champanya

Una mar sin olas i sin playa

Vinyas sin ojas i sin uva

Sielos sin las estreyas i sin la luna

Boskes sin freskor i sin agua

Tener amigos sin konfiensya i sin kerensya……

Bivir sin plazer i sin esperansa….

Sharope blanco