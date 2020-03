Diario Judío México - Diario Judío México

Ya se ke no uzamos hablar de temas politikos pero me gustaria komentar algunas kosas sobre lo ke se esta pasando en Gaza i su tratamiento en los medios de komunikazion.

Kreo ke el gobierno israeli se dedika a la guerra pero no a la guerra mediatika (de los medios de komunikasion). Komo es posible ke Hamas o Hizbula o el govierno de Siria NO sean los malos (bad guys) del filmo? I sovre todo despues del 11 de septiembre?

Porke no se azen esfuersos por eksplikar lo ke azen mal los otros?

Los djudios defendeis al gobierno de Israel pero los gentiles son mas kritikos. Demostrad kon razones el porke. Un dia oi al embassador de Israel en Espanya pero no era nada konvinsente (ni ablaba mui bien kasteyano). Ay munchas personalidades djudias de prestijio ke pueden azer i desde luego el govierno israeli deveria gastar muncha mas energi a en eksplikar su kausa i ganar adeptos (followers). No pueden kejarse i kulpar de todo al antisemitismo de los medios (ke lo ay) i pensar ke se puede azer para ke la opinion publika mundial (esa opinion ke no es nada pro-musulmana) se aproksime mas a las tesis israelies.

Algunos eshemplos de ideas ke,kreo, podrian uzarse para mejorar la imajen de la kauza judia:

-Si Isarel fuera anexionado por los paises arabes (13 miyones Km2), las extension de estos aumentaria solo un 0.0015 %, tan poko ke no se notaria. Sin embargo Israel perderia el 100%. Para los arabe no es nada, para los israelies, todo.

-Demokrazia i valores demokratikos de Israel (komparado kon muncha diktaduras/autokrazias de paises arabes)

-Progreso (kosechas del desierto, gestion de rekursos idrikos (water resourses management)…

-Oksidentalidad (western mentality) i modernidad.

– Deuda istorika al pueblo judio (persekuziones, progroms, shoa…) Se a tratado mui mal al pueblo judio i se les debe algo (un estado propio i seguro)

I seguro ke a la lista se le puede añadir (add) mas kozas.

Salud

Toni desde Sefarad

123 KREATURAS manko de 17 anyos fueron matados, kucheyados i TORTURADOS por los ke el mundo tiene piadad i marcha en las sivdades punyos en alto, gritando un odyo ke nunka se kalmo o se va kalmar mizmo si no aviya judyos ! Ivan a topar otras viktimas para odyar ! Kale konoserlos…

Yo bivi kon eyos 17 anyos ! A mi me adoravan…. No saviyan ke era judiya . No te pareska ni un sekundo ke aman los kristyanos mas… Ma son muy munchos los kristyanos i no los pueden tomar todos en frente…Por agora ! Me tomava friyos de oyir las madres ambezar el odyo a sus kreaturas !

Odyo a los animales, kavayos i aznos i perros ke aharvavan kon una krualitad inkreyivle…Yo gomitava ! Gatos ke ensiyegavan por riir ! Kortavan las kolas…

Si… Kale eksplikar todo esto al mundo komo si no lo saviyan ! Ken no lo save ? Ken no vido los arrekojamientos en las kayes i los sloganes kon sangre ? Las karas de espantar ! Ken ? Ken ?

Ken no vido en las TVs las kayes yennas de sangre kuando ay attendados en Israel…. Kuantos ? 50 ? 100 ? 200 ? Komo entran kon kuchiyos en las kazas i DEGOYAN ? En los Kibutzes…. Ken no lo save ???? Ken ? Fina kuando ? Basta ! Fina kuando ? Asta NUNKA MAS !

Di- o miyo ! Salvamos ! Salva muestras kreaturas de la mano de asasinos sin piadad ke mos kerren derrokar i matar para no egzistir mas !

Saves porke este puevlo es tan prove malgrado ke resive diez vezes mas de lo ke tiene de menester por toda la Europa, los payizes Arabas muy rikos i la Amerika ? Porke toda esta moneda esta en las bankas, en los kuentos privados de sus dirijantes komo salyo en medyo lo de Arafat ! Es la mujer i su ija ke se lo estan gozando en Paris agora bivyendo komo reynas… La plata del povre puevlo ke no tiene mizmo de komer ! I kon sus dirijentes nunka va tener de komer ke agan lo ke agan todos los puevlos para ayudarlos ! – I no es ko no tienen de komer ! –

Para azer paz kale dos partes. Es eyos ke no rekonosen muestra egzistensya i no keren saver de paz. No es una kestyon de territoryo. Ken no lo save ? Sus politikas asemeja a las kreaturas ke pushan a echar piedras. Echan la piedra i se fuyen. Fina ke

los apanyas ! Alora es un gritooooooooo fina los sielos ! Los grandes echan roketas. Si los apanyas es gritooos ! Para eyos todo es permetido ! Para mozotros no ! Fina kuandooooooooo ? Fina nunka mas !

Sharope

Kerida Sharope,

No tienes ke konvenzerme a mi ke ya lo se. Lo ke keria ekspresar kon mi mensaje es ke ay ke azer un esfuerzo para ke todos konoskan esas imajenes ke me mandas i no se vea Israel komo el malo del filmo i, sobre todo azer aliados, ke las nasiones vean lo bueno de Israel (en mi mensaje avia unas pokas ideas pero siguro ke ay muchas mas). Esa era la idea de mi teksto. Ke ay ke trabajar en esos kampos.

De nuevo felisitasyones,

Toni

Grasyas Toni….

No kreyo ke ay de ambezar al mundo lo ke ya saven mijor de ti i de mi ! Si tu i yo lo savemos, komo todos aki, esto kere dizir ke NO EGZISTE gente ke no lo saven !

Saver es una koza no kerer saver es otra koza. Me parese ke se trata de la segunda. Porke ? Esto areyeva un livro muy godro para eksplikar.

EMPESA POR DEMANDARTE PORKE LA GENTE PENSAN KE EL AMOR DE LA PATRIYA DE SU TIERRA I DE SU PUEVLO, ES JUSTO EN TODOS LOS PAYIZES I ES MALA KOZA I REPROCHADO PARA ISRAEL ? EL ANTISIONIZMO KOMO LO YAMAN OY I KE NO ES KE EL ANTISEMITIZMO…….

Kon karinyo

