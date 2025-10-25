Noaj: Una mujer de un kibutz en la zona de Gaza volvió a lo que alguna vez fue su hogar…

Una mujer de un kibutz en la zona de Gaza volvió a lo que alguna vez fue su hogar. No quedaban paredes, muebles ni fotografías; solo un pequeño fragmento de espejo entre los escombros. Lo tomó y lo guardó. Cada mañana, antes de salir al mundo, se mira en él, no para peinarse, sino para recordarse que sigue viva.

“Mientras pueda reflejar un poco de luz —decía—, todavía soy un espejo.”

La porción de Noaj nos habla de ese momento después del cataclismo. El diluvio ya pasó, las aguas bajan y el mundo huele a humedad y a pérdida. Noaj construyó un altar, ofreció sacrificios, y el texto dice: “Y D-s percibió el aroma agradable…” (Bereshit 8:21).


No es el aroma del sacrificio lo que asciende, sino el del corazón humano que busca sentido en medio de la ruina. Noaj no sabía por dónde empezar. Había salvado su vida, pero perdió el mundo que conocía. Su justicia lo sostuvo en la tormenta, pero no le enseñó a vivir después de esta. Esa es la tragedia silenciosa del sobreviviente: cuando ya no hay olas, queda el eco del agua dentro.

El Midrash dice que Noaj salió del arca “cojeando”, no físicamente, sino espiritualmente. Porque reconstruir no es repetir, sino atreverse a confiar otra vez. El ser humano, después de la destrucción, tiene que inventar la esperanza. Y eso es lo que D-s parece entender cuando pone el arcoíris en el cielo: una señal de fragilidad no de poder. Una promesa hecha de luz y de lluvia, efímera y hermosa, que solo aparece cuando el sol toca las lágrimas del cielo.

 

Tal vez eso somos nosotros después de cada diluvio personal: fragmentos de espejo, reflejando lo poco de luz que queda.

 

¿Qué hacemos con lo que sobrevive de nosotros?, ¿construimos un altar o un muro?, ¿un arco o una torre?, ¿podemos aprender a amar el mundo otra vez, sabiendo lo frágil que es?

 

Quizás la respuesta no esté en la fuerza, sino en la delicadeza. En reconocer que la vida se rehace con manos temblorosas, y que toda reconstrucción empieza cuando dejamos de mirar lo que se perdió y comenzamos a cuidar lo que aún respira.

Porque después de la destrucción, la tarea no es volver a ser los de antes. Es aprender a ser alguien nuevo, sin olvidar lo que el agua se llevó.

¡Shabat Shalom!

 

