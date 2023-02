Nuestras escrituras y orígenes de diversos sincretismos

Quiero recordar que el Dios Mázda fue seguramente el primer Dios monoteístas de creencia conocida. Su religión fue dada por su profeta Zaratustra.

Mazda fue el Dios creador del cosmos, creencia religiosa de hace aproximadamente 1500 años antes de nuestra era común.

La discusión genera controversias. Cómo fue un dios creador todopoderoso junto con un poder sobrenatural del mal, algunos dicen que se ha caracterizado con esto a una característica dualista y mientras otros lo llaman monoteísta. Cómo sería, el primer posible monoteísmo que ha surgido; él mismo a la vez, tiene raíces hinduistas generando un sin número de sincretismo de Dios y la influencia regional.

Es una religión la hindú que tiene aspectos politeístas y aspecto monoteístas. Es en un su momento monoteísmo, cuando comienza con el relato de Brama, que produce cinco grandes extensiones que no llegaban a ser dioses; seguramente esos fueron alguno de sus orígenes del Zoroastrismo y lo vemos en sus libros.

En el zoroastrismo hay importantes lecturas de su libro Avestis, con relatos similares a muchos pueblos de la región y a la vez similares a la lectura que hacemos bíblicas, los israelitas, por lo tanto debemos saber que más que haber una verdad somos consecuencia de creencia y sincretismos permanentemente de creencias que nos rodearon.

Para poder recordar otros sincretismos, hubieron más situaciones que generan dudas, recordemos por ejemplo en los rollos del Mar Muerto donde estaba la existencia del Maestro que hablaba con Dios similar a Jesús y era judío. A la vez estaba San Bautista. ¿Qué fue? De alguna forma incluso llegó a bautizar antes de la existencia de Jesús por lo que dicen algún escrito.

No hay documentación probada de eso, fuera de los rollos del Mar Muerto.

Según Finkelstein el famoso arqueólogo el nacimiento o el surgimiento del pueblo de Judá y su creencia religiosa fue forjada por el rey Joshuba por razones políticas militares económicos ya que estaba en un momento de mucha debilidad Y eso lo hizo ganar imagen con la creación de un Dios judío, solo para su pueblo.

Para ganar fuerza, ganar batallas Y luchas de poder.

Dejó esto como una simple reflexión de los sincretismo que estamos inmersos.

Aunque creo que lo nuestro son relatos humanos sigo creyendo como lo dijo Amoz Oz, voy a respetar o reconoce las escrituras, puesto son muy importantes No importa que creamos en ellas o no porque las escritura no dieron y siguen dándonos nuestra identidad; ese mito es nuestro y no lo podemos borrar porque es parte de nuestro judaísmo.

Nuestro relato de las escrituras seguramente son una creación humana.

PERO EL MITO NOS CONSTITUYE Y SUPERA A LA RAZÓN.

Este brevísimo texto es solo una primer reflexión: Babilonia y sus sincretismos, es un tema similar…que no olvido.