Nueva iniciativa de familias de rehenes: la organización 255 apoya la recuperación y la resiliencia.

Para los ex cautivos, las familias de los rehenes y sus extensas redes de apoyo, que involuntariamente se han convertido en una comunidad de miles de personas, se prevé que las consecuencias del cautiverio y el continuo proceso de adaptación perduren durante mucho tiempo, posiblemente toda la vida.

Hasta aquel sábado 7 de octubre, un evento de tal magnitud nunca había ocurrido en Israel, y no existían precedentes para el desarrollo de mecanismos de apoyo específicos. Esto generó la necesidad imperiosa de un marco único y complementario que acompañara los esfuerzos del gobierno, un marco que operara en colaboración con las instituciones estatales y otras organizaciones, e involucrara a las familias en el proceso de desarrollo de manera personalizada y a largo plazo.

La organización «255 – The Hostages and Their Families Organization» se fundó hace aproximadamente un año para satisfacer esta necesidad. Creada por iniciativa de ex cautivos y familiares de rehenes, la organización se basa en la premisa de que «ser familiar de un rehén es para siempre».

La organización se centra en un único ámbito integral: el «círculo de apoyo y acompañamiento». Aborda todos los estratos familiares, reconociendo que el trauma fragmenta las unidades familiares y afecta a las familias extensas, amigos y comunidades enteras. Muchas de estas redes extendidas han funcionado de manera efectiva como familias nucleares y son parte inseparable del proceso de afrontamiento y rehabilitación.

El desastre ha convertido a los afectados en un grupo singular dentro de la sociedad israelí, con necesidades únicas que solo ellos pueden definir. La organización implementa un modelo de crecimiento postraumático que involucra a las personas afectadas en la identificación de sus necesidades, combinando la experiencia profesional con la experiencia personal de las familias y de los propios ex cautivos.

«El cautiverio no termina en el momento en que el rehén regresa a casa, ya sea con vida o después de su muerte», afirma Elyah Kadish, trabajadora social y directora del Programa de Apoyo Personal y Familiar de 255. «Las propias familias iniciaron este esfuerzo. No solo tienen necesidades; son una comunidad con fortaleza, capacidades y talento. En los últimos dos años, muchos se han convertido, de forma involuntaria, en expertos en políticas, comunicación, bienestar, rehabilitación y educación. El conocimiento que han adquirido a través de la experiencia personal constituye la base de cómo diseñamos nuestros programas de apoyo».

La organización 255 destaca varios componentes clave, entre ellos un amplio marco de apoyo personal y familiar liderado por trabajadores sociales profesionales, que aborda las necesidades emocionales, familiares, laborales, financieras y sociales. También se centra en la creación de comunidad mediante la generación de espacios seguros y redes de pertenencia para los rehenes y sus familias, ofreciendo apoyo basado en la identidad y la experiencia compartidas.

Otro pilar fundamental del trabajo de la organización es la estrategia pública y la incidencia política, con el objetivo de subsanar las deficiencias en el apoyo y los derechos, y desarrollar una respuesta estatal ante esta situación sin precedentes.

Preservar la narrativa es también un elemento esencial de la misión de la organización, garantizando que sean los rehenes y sus familias quienes cuenten sus historias, honren la memoria de sus seres queridos y transmitan sus testimonios a las futuras generaciones con su propia voz auténtica y humana.

La organización opera con el apoyo de la Fundación Familia Shashua y el Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales, además de colaborar con las Federaciones Judías de Norteamérica y The Joint Israel. Su misión es facilitar el camino de regreso a la vida, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar una óptima reintegración a la vida para los ex cautivos y sus familias.