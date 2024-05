Nueva teoría de la relatividad social

Reconocemos las cosas y los sonidos por comparación. Sabemos que si huele a carne asada, jamás vamos a confundir ese aroma con un tigre buceando. Si vemos una rosa, jamás diremos que eso que observamos es el sonido de las ondas alfa. Tal vez ni siquiera sepamos como suenan esas ondas, tampoco hemos visto un tigre buceando, pero existe en nuestra imaginación porque existen los tigres, los hemos visto, existe bucear, lo hemos practicado. Entonces tenemos el potencial de imaginarnos asociando a lo conocido. Ahora imaginemos un hueso de marfil entero que del lado de su base trae una bota de cuero de esas que se usaban para beber vino antiguo y del otro lado unas plumas del penacho del jefe de la tribu. Todo en el aire flotando mientras el fondo es una fresa rellena de gomas de llanta de avión caliente. ¿Acaso no hemos logrado imaginarlo, a pesar que nunca lo hemos visto y jamás lo veremos? Esto sucede al ser que los componentes sí existen y en nosotros está unirlos en una sola imaginación. Y el hecho de saber lo que algo es, en parte también es por comparación. Nadie podría confundir una mariposa con un traje militardel ejército soviético, son muy diferentes. Tuvimos que ver alguna de estas cosas antes para saber que eso es tal cosa comparada con otras, y que nos hayamos interesado en saber y memorizarlo, de otra manera no existe forma de saber.

Si te nombro la palabra ‘caballo’, seguramente ya te lo imaginaste. Y seguramente de algún color, en algún lugar específico, con cierto clima, hacia cierta dirección, solitario o acompañado. Y yo no te dije más que una sola palabra, sin siquiera pedirte que la imagines, y mucho menos toda la escenografía.

Pensamos en el idioma que hablamos. Eso significa que mientras más palabras sepamos, mejor funcionará nuestra imaginación, y por ende, la asociación. (Ese es uno de los proncipales motivos por el cual es tan importante la lectura. Literalmente, analizaremos, pensaremos y razonaremos mejor si leemos).

Ahora llevemos todo esto al plano de las cualidades. Sabemos lo que es malo y bueno, lindo y feo, gordo y flaco, alto y bajo, fuerte y débil, etc. ¿En estos casos también estamos comparando?

Alguien es bueno por ser que, en la sociedad que se encuentra, eso es ser bueno o malo. Hay mismas cualidades que, dependiendo el entorno social, que pueden ser buenas o malas. Lo mismo con lo alto y lo bajito, lo fuerte y lo débil y todo lo demás. También es relativo al ser. Un bebé que carga 20 kilos, en la sociedad que sea será descomunalente fuerte. También estamos comparando en este último caso, ya sea con otros bebes.

Entonces vuelven las preguntas:

¿Existen la bondad y la maldad o dependen del entorno y situación a la que nos estemos refiriendo?

¿Matar un animalito siempre es malo?

¿Dar caridad siempre es bueno?

¿Existen la bondad y la maldad persé o son comparativas y relativas?

Lo bueno de todo esto es que tú, que lo estás leyendo, naciste en medio de una sociedad con normas ya establecidas y puedes definir con esa relatividad que te rodea. Pero, ¿y Adan Y Eva? ¿Se puede saber si eran buenos o malos si no tenían con quien compararse? ¿Por qué juzgamos a Cain que mató a su hermano si no existía sociedad en esa época, no tenían con quien compararse? ¿Cómo iban a saber lo que estaba bien o mal? En este caso entran en juego cuestiones más a puntadas a las creencias, la fe, la religiosidad y muchos aspectos más a los cuales no deseo entrar por respeto a las creencias de cada lector. Lo que sí puedo asegurar es que Cain, al matar a su hermano Hebel, no quiso beneficiarlo con algo que iba a ser grato para su hermano, sino que su deseo era complacerse él mismo sin tener competidores.

¿Alguien trataría de sacar de la competencia a un contrincante si este fuera inferior o, por el contrario, dejaría que siga compitiendo para tener sobre quien triunfar? Si decidió eliminarlo de la competencia es porque estaba seguro que, de dejarlo, él sería el perdedor y su hermano el que saldría glorioso y triunfante. Al final fue al revés: él quedó como asesino y sin méritos. Pero ¿por qué? ¿Acaso eso estaba mal? ¿También en esa época sin sociedad existía el mal y el bien sin la relatividad comparativa? ¡Claro que sí! Porque no nacemos sin nada de información. Como humanos venimos con ciertos datos incluidos en los que no entra la relatividad. Porque la relatividad no es hacia o con los demás, sino hacia y con nosotros mismos. ¿Sentiríamos que es correcto que nos saquen de la competencia o estaríamos seguros que, al menos, es injusto?

En resumen de conclusión: yo creo que ser bueno o malo depende más de lo que percibimos del prójimo hacia nosotros, pero no es esto del todo una conclusión final, ya que también así es una comparación. Todo me demuestra, por consiguiente, que la comparación relativa es parte ontológica nata e inviolable, por eso nacimos. Si no tuvieramos incorporada esa información, no tan desarrollada pero incorporada al fin, no era posible nacer. Ya que el hecho de haber nacido nos demuestra que debemos lograr algunas cosas y otras no. El hecho de haber nacido en una sociedad Ya establecida, es prueba suficiente para entender que existimos. Por lo tanto, si existimos, la comparación primitiva es con nosotros mismos. Cuando nacemos no conocemos sociedad alguna, a pesar que el nacimiento es parte de un logro social. Por ende, debo pues, investigar la fuente principal de las comparaciones. Si me comparo a un oso, siempre seré más bueno que malo. Pero si me concentró en que el oso ataca para salvar su vida, siempre seré más malo que bueno. Si me comparo a un asesino, siempre seré más bueno que malo. Si me comparo a un completo ignorante, siempre seré más malo que bueno.

Volvemos a las creencias, tema que no quise abordar en un principio, pero el tema me forzó a no encontrar otra opción que esta. Cree en quien tú quieras. Todas las creencias son buenas porque sus finalidades son buenas. Puede ser que para otros sean falsas, pero eso no quiere decir que sean malas. Y te digo más: si gustas no creas en nada ni nadie, pero ten un punto de comparación, para seguir un lineamiento. Si gustas pon a Sócrates como tu ejemplo a seguir, como doctrina de vida cuasi religiosa, pero a alguien tienes que tener porque, tal como hemos concluido, sin comparación relativa no sería posible sabernos buenos o malos. Pero si tu ejemplo a seguir es alguien que, por la mayoría de la población mundial es malo, ni te esfuerces en demostrarlo, pues serás malo sólo por elegir a ese ser aunque te portes muy bien en sociedad. En cambio, si decides seguir los caminos de Dios, de una religión, o de algún gran sabio, eso no te convertirá en bueno de manera automática, sino que debes demostrar, para ti mismo aunque sea, que tienes lineamientos estrictos en pro de ti mismo y la sociedad que te rodea. Por eso, mi conclusión final es compárate contigo mismo.

Existe una famosa frase (que no es) bíblica que reza “No hagas lo que no te gusta que te hagan”. Yo creo que eso conlleva a la pasividad o a la maldad. Dependiendo si actúas o te mantienes pasivo. Por eso creo que esa frase debería ser “Haz lo que desea que el prójimo para su beneficio”.