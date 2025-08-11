Nuevo plan busca atraer judíos talentosos y exitosos para inmigrar a Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un nuevo programa gubernamental busca atraer a judíos exitosos con habilidades demandadas para que emigren a Israel, ofreciendo un nuevo conjunto de incentivos y beneficios.

El Ministerio de Inmigración y Absorción espera que el plan ayude a las empresas israelíes a cubrir vacantes de empleo cruciales, con un impacto significativo en la economía.

Por ejemplo, un médico que emigre a Israel y acepte vivir y trabajar en las regiones del sur o del norte, que se están rehabilitando tras la devastación causada por las guerras de Israel con Hamás y Hezbolá, podría recibir una subvención de hasta 400.000 NIS (116.000 dólares) del Director General del Ministerio de Inmigración y Absorción en Kabul.

“Esto no es solo para quienes trabajan en profesiones altamente cualificadas. Es para sectores donde Israel actualmente carece de personal”, afirmó Kahana. Expertos en seguridad, inteligencia artificial y tecnologías aeronáuticas se encuentran entre los que se necesitan en la economía, junto con líderes en ciertos sectores financieros, añadió.

El próximo mes, el ministerio se reunirá con líderes de la industria y el gobierno para aclarar qué habilidades se necesitan, añadió Kahana.

Los beneficios incluirán incentivos fiscales, ayuda especial para la integración, además de la asistencia estándar para nuevos inmigrantes, y en algunos casos, subvenciones financieras.

Los especialistas en ciertos campos científicos pueden recibir subvenciones de más de un millón de NIS (290.000 dólares) para trasladarse a Israel y abrir un laboratorio en el marco del programa Beresheet, lanzado a principios de este año, señaló Kahana.

El plan trienal, aprobado el lunes, está diseñado para que sea más atractivo para los trabajadores talentosos de la diáspora judía trasladarse a Israel y contribuir a la economía local, según el ministerio, como parte del objetivo general de Israel de fomentar una mayor inmigración judía.

Israel se unirá así a varios países que han puesto en marcha programas en los últimos años para atraer trabajadores altamente cualificados a sectores de alta demanda. Canadá, Alemania, el Reino Unido, Australia y varios países escandinavos ofrecen incentivos como la simplificación de visados, apoyo financiero y ventajas fiscales.

La inmigración a Israel ha disminuido desde que Hamás lanzó su guerra contra Israel el 7 de octubre de 2023. El número de personas que se mudaron a Israel se redujo un 30 % en 2024, hasta 32 161, incluso cuando el antisemitismo se disparó a nivel mundial.

El Ministerio de Inmigración y Absorción afirmó que espera que las medidas aporten miles de millones de shekels a la economía, reduzcan la dependencia de la mano de obra extranjera, fomenten la inversión extranjera y fortalezcan la posición de Israel a nivel mundial.

La decisión surge tras una reforma aprobada a principios de este año, diseñada para agilizar el proceso de obtención de licencias para que los nuevos inmigrantes trabajen en sus respectivos campos profesionales. Los inmigrantes se habían quejado durante mucho tiempo de que los largos procesos de obtención de licencias para profesiones como la medicina, la ingeniería, el trabajo social, la educación y las finanzas les impedían encontrar trabajo en sus campos y, en algunos casos, les disuadían de mudarse a Israel.

“El tema del empleo es un desafío central [para la inmigración], y durante el último año hemos liderado una verdadera revolución, desde la reforma profesional hasta nuevas medidas que fortalecerán la economía israelí e integrarán a los inmigrantes de forma rápida y digna”, declaró el ministro de Inmigración y Absorción, Ofir Sofer. “La aliá no solo es la realización del sueño sionista, sino también una clave para el futuro económico, social y moral de Israel”.

Los representantes de las organizaciones de inmigrantes expresaron opiniones diversas sobre el programa.

Yael Katsman, vicepresidenta de comunicaciones de Nefesh B’Nefesh, afirmó que la iniciativa es “una magnífica oportunidad para seguir apoyando a los olim (inmigrantes a Israel) de todos los orígenes y talentos para que hagan aliá y, a su vez, contribuyan a la creciente economía y al vibrante panorama cultural de Israel”.

La Asociación de Estadounidenses y Canadienses en Israel (AACI) se mostró algo menos entusiasta.

“El ministerio ya cuenta con unidades especiales y asistencia para diferentes profesiones, y está por verse cómo este plan será diferente”, declaró el asesor de inmigración de la organización. “Fomentar la inmigración de graduados extranjeros en áreas necesitadas mediante becas y subvenciones es digno de elogio, pero al mismo tiempo, Israel debe apoyar a sus jóvenes que compiten por plazas en instituciones académicas israelíes y por la inserción laboral tras su graduación. Uno no debe ir en detrimento del otro”.

Estos programas pueden facilitar la inmigración a Israel, señaló Dorron Kline, director ejecutivo de Telfed, una organización que representa a los sudafricanos en Israel. “Pero, ante todo, ayudan al Estado de Israel”, afirmó.

Difusión europea

La semana pasada, representantes del Ministerio de Finanzas y la Autoridad Tributaria de Israel visitaron una feria de aliá en Londres, donde se reunieron con judíos británicos adinerados que están considerando emigrar.

“Vinieron a abordar algunos asuntos fiscales interesantes en Inglaterra”, señaló Kahana.

Varios judíos británicos han expresado interés en trasladar sus negocios a Israel cuando emigren, explicó Kahana.

“Quizás debamos cambiar esto para que Israel sea más competitivo”, dijo Kahana. “Esto no reduciría en nada nuestros beneficios de absorción habituales, pero reconoce que ciertas personas tienen necesidades adicionales”.

Kahana añadió que el interés en la inmigración está aumentando en países con altos niveles de antisemitismo y afirmó que el ministerio está trabajando para facilitar el proceso. Unos 30 funcionarios del ministerio dedican ahora una semana al mes a visitar países europeos, brindando asistencia personalizada a posibles inmigrantes, afirmó.

Actualmente, los nuevos inmigrantes tienen derecho a una exención fiscal sobre los ingresos obtenidos en el extranjero durante sus primeros 10 años en Israel. Sin embargo, esta exención no aplica a las empresas con sede en Israel, lo que representa un desafío para estos propietarios.