Octavia: una carta de amor a México

Entre luces tenues y murmullos que flotaban como perfumes en el aire, entré a Octavia con el alma despierta y el corazón en puntas. Aquí tuve un reencuentro con algo antiguo, íntimo, inasible. Un instante donde los sentidos, por fin, encuentran su sitio. El Hotel Maison Mexico, con su elegancia silenciosa y su diseño que parece respirar al ritmo de la ciudad, me recibió como se recibe a un secreto bien guardado: con pausa, con intención, con poesía.

En Octavia se atraviesa un umbral invisible, se cruza hacia otro plano donde el tiempo se dobla en forma de aroma. Me ofrecieron una mezcalita de sauco y pepino y supe, en ese primer sorbo, que la noche sería hechizo. Ligera y fresca, parecía contener la risa de una selva húmeda, el aliento de un agave joven, la promesa de algo que está por revelarse. La copa titilaba como si contuviera una estrella líquida.

El primer platillo llegó casi sin anunciarse: tartar de hamachi con quelites, un poema breve, nítido, sin excesos. Era el mar hablando con acento de tierra, una voz que no grita porque ya lo ha dicho todo. Había en él una nostalgia vegetal, como si la milpa y el oleaje hubieran pactado un romance. Luego, la tartaleta de camarón a la talla, que fue una explosión solar: crujiente, carnal, redonda como la memoria de un verano costero. El polvo de chile y cacahuate dejaba un eco de brasas, un guiño travieso a la cocina de madres y abuelas que aún resuena en el paladar.

Pero fue en el tercer acto donde el alma se quedó sin aliento. Escamoles con chileatole, tuétano y maíz. Una trinidad sagrada. El maíz, fundamento y fe, se mostraba en su forma más pura: ancestral y nuevo a la vez. El tuétano era un rezo untuoso, un incienso que abría los sentidos. Los escamoles, tan frágiles, tan precisos, se deshacían como si llevaran siglos esperando ser redescubiertos.

Y luego, la oscuridad gloriosa del pork belly con mole de Xico y hongos. Un plato que se siente. El mole era relato: espeso, profundo, con una voz que venía de lo más hondo del país. Cada bocado era una oración densa, un descenso al centro de la tierra. Los hongos, con su sabor húmedo y terroso, sostenían al cerdo como los dioses sostienen a los hombres que aún saben agradecer.

Los vinos, tan bien elegidos, eran capítulos intercalados de esta narrativa deliciosa. Desde un Casa Madero que sabía a raíz y a promesa, hasta el provocador No Te Soporto, cada etiqueta era una frase exacta, una pausa bien colocada entre platos. Maridajes que dialogaban; copas que se alzaban como brindis con el universo.

El Maison Mexico es una casa elevada al arte. Sus rincones susurran elegancia con la humildad de lo bien pensado. Textiles que parecen tejidos por el tiempo, maderas que crujen suavemente como si recordaran cuentos, y una atmósfera que envuelve como un abrazo largo y sin prisa. Aquí, Octavia es una carta de amor a México escrita con fuego lento, paciencia y asombro. En cada platillo, el chef Jonatan Gómez Luna y su equipo invocan el alma de México.