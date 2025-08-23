¿Odio ciego en el México de 2025?: Una maestra no judía rechazada por cantar la paz con niños

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un acto que revela la crudeza del prejuicio en el México actual, Marjorie Isabel Mendoza Sandí, conocida como la maestra Mayi, una educadora no judía dedicada a unir culturas a través de la música, enfrentó un rechazo que la dejó profundamente dolida.

Al buscar grabar un video con niños vulnerables cantando himnos de esperanza, un joven influencer le cerró la puerta con un mensaje gélido: “Yo no apoyo a gente que apoye a ISRAEL y a los JUDÍOS”.

Solo por incluir melodías israelitas en su proyecto, Mayi se topó con un muro de intolerancia.

¿Cómo es posible que en 2025, en un país ajeno al conflicto, un mensaje de paz infantil sea bloqueado por el odio ciego?

Esta historia no solo despierta empatía por una maestra que promueve valores universales, sino que nos confronta con una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llega el prejuicio cuando se rechaza incluso a los niños por el simple eco de una cultura?

La maestra Mayi, desde Montemorelos, Nuevo León, lleva años convencida de que la música puede tender puentes de paz en un mundo dividido.

No siendo judía, si con alguna parte de origen judío, y apasionada por la diversidad cultural, fundó la Academia de Música Kanarim AC –un nombre que significa “violines” en hebreo, evocando la armonía de este instrumento–. En su escuela, reúne a niños y adolescentes de escasos recursos, ofreciéndoles becas para aprender violín, viola y violonchelo con métodos como Suzuki y Orff.

Allí, los pequeños no solo tocan notas, sino que exploran culturas diversas: música clásica, cristiana y, recientemente, hebrea, incluyendo canciones de paz en hebreo y español, el himno de Israel y otras melodías que promueven el respeto mutuo.

Su misión tomó un cariz conmovedor al rendir homenaje a los niños Bibas, una familia israelí víctima del terrorismo. Ariel (4 años) y Kfir (9 meses), junto con su madre Shiri, fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y asesinados en cautiverio, como confirmó la devolución de sus cuerpos en febrero de 2025. Inspirada por esta tragedia, la maestra Mayi organizó un concierto el 6 de abril de 2025, donde sus alumnos, vestidos de naranja –color simbólico del cabello rojizo de los Bibas–, cantaron y tocaron canciones de paz en hebreo, español e inglés. #Remember #NeverForget.

El evento recaudó fondos para la academia y apoyó la causa de Yarden Bibas, quien dona juguetes a hospitales infantiles, transformando el dolor en esperanza.

Para difundir este mensaje, Mayi quiso grabar un video para su canal de YouTube, mostrando a los niños cantando y el amor que la música genera. Contactó a un influencer que inicialmente aceptó colaborar, pero al explicarle que su proyecto incluía música israelita, recibió un mensaje cruel: “Yo no apoyo a gente que apoye a ISRAEL y a los JUDÍOS”. “Me puse triste porque es ver cómo la gente está ensañada con lo que tenga que ver con Israel”, confesó Mayi. “Pero dije, pues se pierden la bendición de trabajar conmigo”.

El rechazo no solo la hirió, sino que afectó a los niños, cuyo mensaje de paz fue bloqueado por prejuicios sin fundamento.

Este episodio evidencia un antisemitismo latente que castiga incluso a una maestra no judía por enseñar melodías judías como acto de empatía.

La historia de Mayi apela a la empatía, pero también inquieta: ¿cuántas oportunidades de unión se pierden por el odio infundado?

A pesar de esto, su academia ha recibido apoyo de medios como Más Ideas y Diario Judío, que han difundido su labor transformadora.

De manera voluntaria, sin remuneración, Mayi busca espacios en Montemorelos y recursos para mantener instrumentos y becas, si alguien está interesado no dude en contactarnos en Diariojudio com

Conoce y apoya la misión de la maestra Mayi en su Instagram: [@mayiyasandinskydefe](https://www.instagram.com/mayiyasandinskydefe?igsh=NW5tdDBrdjUydDIy). Conoce más sobre la Academia de Música Kanarim AC en [kanarimmusic.org](https://kanarimmusic.org/) y [@kanarimac](https://www.instagram.com/kanarimac?igsh=d2N2bzZ3YjE2dHAy).