Opinión: Por el futuro de Israel, Netanyahu debe ser sustituido

Tras más de siete meses de guerra, Israel se encuentra en una encrucijada existencial. Un camino conduce a un aislamiento cada vez mayor y a la ruina potencial: El otro conduce a alianzas internacionales más estrechas, estructuras defensivas reforzadas, acomodación regional y perspectivas económicas prometedoras.

Este predicamento autoinfligido se ha ido agravando desde que el gobierno de Netanyahu puso en peligro la trayectoria ascendente del país con su temerario asalto a la democracia. Las consecuencias diplomáticas y para la opinión pública antiisraelí de la guerra de Gaza pusieron claramente de manifiesto la magnitud del daño potencial. El ataque con misiles iraníes a mediados de abril y su derrota por una coalición ad hoc de fuerzas aliadas con Israel dejó muy claras las alternativas.

Ganar decisivamente la guerra en Gaza debería haber sido un paso importante para asegurar el futuro de Israel. Pero hasta ahora no ha sido así. Al contrario. La extraña conducta de Benjamin Netanyahu como primer ministro está poniendo en peligro la supervivencia de Israel a largo plazo. La coalición liderada por EE.UU. contra el ataque con misiles de Irán se produjo a pesar de su persistente irritación de los líderes estadounidenses. En palabras eufemísticas del presidente estadounidense, Joe Biden, “está perjudicando más a Israel que beneficiándolo”. Para Israel es crucial que la administración estadounidense se aferre a una distinción basada en valores entre el gobierno de Israel y su pueblo. Por ahora.

En su 76º año, Israel, una historia de éxito económico sobresaliente y militarmente el país más poderoso de Medio Oriente, aún se enfrenta a amenazas potencialmente existenciales: un ataque a gran escala por parte de un Irán en el umbral nuclear y sus representantes terroristas; un incendio forestal de apoyo joven al irredentismo palestino; una pérdida potencial de legitimidad internacional; amargas divisiones internas; y, lo más peligroso de todo, un futuro deshilachamiento de los lazos estratégicos con Estados Unidos.

Está claro que, para sobrevivir y prosperar en este clima sombrío, Israel necesita el apoyo diplomático y militar estadounidense. Para conservarlos a largo plazo, debe cumplir dos condiciones fundamentales: Debe seguir siendo una democracia y debe dar pasos significativos hacia la resolución del conflicto con los palestinos.

La continuidad de Netanyahu en el poder impide ambas cosas. Bajo acusación de corrupción, su desesperada e interesada campaña por la supervivencia política se basa en la oposición visceral a un acuerdo con los palestinos y en el despiadado atropello de la democracia israelí, especialmente de la independencia del poder judicial ante el que se le acusa.

La autocracia del Gran Israel de Netanyahu se basa en una alianza tóxica de lo irracional: un chovinismo ciego unido a un supremacismo judío mesiánico. Una autocracia supremacista ocupante, con algunos de sus miembros cortejando abiertamente una guerra apocalíptica, perdería con toda seguridad el apoyo occidental liderado por Estados Unidos, lo que pondría en seria duda su supervivencia a largo plazo.

Pero no tiene por qué ser así. Al contrario.

Si el camino chauvinista-mesiánico de Netanyahu conduce al declive nacional, la alternativa liberal pragmática abre perspectivas para una amplia aceptación internacional, capas reforzadas de seguridad y un crecimiento económico acelerado.

El ataque iraní con misiles ha creado las condiciones para una alianza de defensa más sólida contra Teherán en Medio Oriente liderada por Estados Unidos. El desarrollo de este pacto militar no escrito es la piedra angular de la nueva arquitectura política de Biden para Medio Oriente, basada en un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí y en la construcción por etapas de un Estado palestino desmilitarizado.

El Estado palestino como parte de una solución de dos Estados no es “un premio para el terror”, como insiste Netanyahu. Tampoco es un “precio” que Israel tenga que pagar. Por el contrario, es la clave para consolidar el objetivo sionista de un Estado judío y democrático seguro.

En la diplomacia de posguerra, Israel debería presionar de forma proactiva para conseguir una resolución de la ONU que cree un mandato árabe-OTAN para reconstruir Gaza y construir instituciones estatales palestinas durante un periodo mínimo de cinco años. El objetivo sería un Estado desmilitarizado que funcione correctamente, sometido a una estrecha inspección internacional. Sin cohetes, sin armas pesadas, sin túneles terroristas. Y nada de educación para el martirio terrorista.

Después de las atrocidades del 7 de octubre, Israel se encuentra en una posición fuerte para plantear estrictas exigencias de seguridad; y la comunidad internacional, en aras de la estabilidad de la nueva arquitectura regional prevista, estará bien dispuesta a comprometer medios concretos para hacerlas cumplir.

Los palestinos también tienen interés en un camino más racional. La estela de muerte y destrucción dejada por la militancia dogmática de Hamás podría dar lugar a un liderazgo palestino más pragmático dispuesto a aceptar la no violencia a cambio de garantías de libertad frente a la ocupación en un juego final gradual que conduzca a la independencia de la mayor parte de Cisjordania y Gaza.

Por supuesto, los cínicos se burlarán. Y puede que lo hagan. Pero, al estilo hegeliano, tanto la guerra de Gaza como el asalto a la democracia desataron poderosas fuerzas compensatorias. Del mismo modo que la guerra revitalizó las oportunidades lideradas por Estados Unidos para lograr un Medio Oriente más estable, los movimientos autocráticos de Netanyahu generaron un amplio movimiento popular de protesta, sin precedentes por su energía y resistencia en Israel o en cualquier otro lugar. Además, las burdas maquinaciones antidemocráticas de su gobierno aclararon lo que hay que hacer para reforzar los controles y equilibrios en el frágil sistema israelí.

Si triunfan las fuerzas democráticas, un audaz liderazgo de tendencia liberal podría tomar medidas vitales de política exterior e interior para contrarrestar a Irán, avanzar con los palestinos, moderar las amenazas a la legitimidad internacional, fortalecer la democracia y conservar el apoyo estadounidense.Por el contrario, un gobierno continuado de Netanyahu o similar a Netanyahu sería ideológicamente incapaz en todos los aspectos y desastroso para el futuro bienestar de Israel. A pesar de entregarse a prioridades egoístas, alienar a líderes extranjeros y errar en importantes decisiones estratégicas, se le concedieron unos asombrosos 18 años al frente del país.

En retrospectiva, han sido 18 años repletos de costosos errores en las cuestiones clave:

Irán:

Mientras su predecesor, Isaac Rabin, buscaba un acuerdo con los palestinos para pacificar el anillo árabe interior en torno a Israel en un intento estratégico de reducir el más peligroso anillo exterior liderado por Irán, Netanyahu bloqueó el acuerdo de dos Estados que buscaba Rabin y exacerbó deliberadamente las tensiones con Irán, dejando a Israel ante la volátil combinación de amenazas del anillo interior y exterior que estalló el 7 de octubre. Y, al tomar la iniciativa para persuadir a Donald Trump de que abandonara el acuerdo respaldado internacionalmente que restringía el programa nuclear iraní, permitió que los iraníes estuvieran a menos de una semana de producir suficiente uranio de grado armamentístico para una bomba.

Palestinos:

Sancionó la financiación qatarí de Hamás para impedir las negociaciones de dos Estados con un liderazgo de la Autoridad Palestina potencialmente más dócil y unificado. Esto permitió a Hamás construir su enorme infraestructura militar mientras ignoraba a los dirigentes de la Autoridad Palestina que abogaban por la no violencia. El clásico divide y vencerás, que se derrumbó el 7 de octubre.

Democracia:

Para Israel, la democracia es una necesidad estratégica. Sin asociaciones basadas en valores democráticos compartidos, tendrá dificultades. Sin embargo, Netanyahu, acusado de corrupción, lanzó un ataque sin cuartel contra los pilares del sistema israelí. Y al incorporar a su coalición a supremacistas judíos como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich como actores principales, permitiéndoles a menudo dictar la política, legitimó y dio poder a fuerzas mesiánicas radicales que antes estaban al margen de la política israelí, amplificando cínicamente la amenaza a la democracia de estilo occidental.

Estados Unidos:

Netanyahu se ha peleado con todos los presidentes demócratas, desde Clinton hasta Biden, pasando por Obama, y, consciente de que jugar a la política partidista en Estados Unidos es jugarse el futuro de Israel, mostró una abierta predisposición hacia los republicanos en el Congreso y en la campaña electoral para la presidencia. Sin embargo, también consiguió suscitar una profunda antipatía personal hacia el ex presidente y actual candidato republicano, el impredecible Donald Trump. Y lo que es más importante ahora, si Netanyahu decide atrincherarse contra la nueva arquitectura prevista por Biden para Oriente Próximo con su componente palestino, las consecuencias podrían ser nefastas.

La guerra de Gaza:

No permitir la ayuda humanitaria a gran escala desde el primer día fue un error moral, diplomático y de relaciones públicas de proporciones estratégicas. Desde un punto de vista militar, diplomático y de relaciones públicas, y por el bien de los rehenes, la planificación debería haber sido para una guerra mucho más corta. Lo más atroz es que Netanyahu permitió que la guerra serpenteara sin fijar objetivos diplomáticos; por ejemplo, un gobierno civil en Gaza en lugar de Hamás, relaciones de posguerra con los palestinos y otros actores regionales, y una cooperación militar reforzada con la coalición liderada por Estados Unidos contra Irán.

No se trata sólo de una cuestión de responsabilidad. Por el bien del futuro de Israel, Netanyahu debe ser sustituido.

Tome quien tome el relevo, la tarea de rehabilitación post-Netanyahu y post-guerra será inmensa. Una coalición de mentalidad más liberal tendría que superar obstáculos formidables en el camino hacia la consolidación de la democracia de Israel, la salvaguarda de su seguridad, la reconstrucción de su empañada reputación internacional y la garantía de su lugar en la región y en la escena mundial:

Antagonistas que bloquean el camino hacia un Estado palestino:

Un gobierno de tendencia liberal tendría que enfrentarse a vociferantes oponentes internos de extrema derecha, especialmente el ala mesiánica que ve en cualquier compromiso territorial una traición al propósito divino. También tendría que hacer frente a los intentos de los ideólogos irredentistas de Hamás y de Irán de subvertir la nueva arquitectura regional prevista. Algunos creen que la fecha del 7 de octubre se inspiró en un intento de Irán y Hamás de socavar los avances de Israel y Arabia Saudí hacia la normalización.

Lo más difícil será vender la noción de un Estado palestino a la opinión pública israelí tras la matanza de Hamás del 7 de octubre. Muchos argumentarán que proporcionaría una plataforma para una agresión mortal al estilo de Hamás a una escala mucho mayor. El argumento contrario, que la condición de Estado podría limitar la violencia al ofrecer al pueblo palestino la esperanza de un futuro mejor, tendrá que reforzarse con una amplia gama de garantías de seguridad transparentes y creíbles, puntos de referencia para la creación de instituciones y la eliminación supervisada del lenguaje de odio de los programas escolares.

En las encuestas actuales en Israel, las fuerzas liberales están en ascenso. Sin embargo, esto es engañoso. Estas muestras han sido sobre la responsabilidad del fracaso del 7 de octubre, la conducción de la guerra y la división de la democracia. En unas nuevas elecciones, el centro de atención incluirá la estatalidad palestina en el contexto regional más amplio. En otras palabras, la gran iniciativa de Biden estará sobre la mesa.

La derecha pro-democracia ya ha empezado a realinearse en oposición a la estatalidad palestina. Es probable que los derechistas no contaminados por la guerra o el asalto a la democracia, como el líder de Nueva Esperanza, Gideon Sa’ar, Avigdor Liberman, de Yisrael Beytenu, el ex primer ministro Naftali Bennett y el ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, desempeñen un papel importante en cualquier coalición futura. ¿Cómo responderían a la presión estadounidense para que se avance en la vía palestina hacia el gran premio regional? ¿Arruinarían la gran esperanza para el futuro de Israel, o se acercarían una vez que lo que está en juego esté más claro?

Amenaza existencial de Irán y Hezbolá:

Netanyahu se enemistó deliberadamente con Irán humillando públicamente al régimen de Teherán para obtener beneficios electorales. Un ejemplo entre muchos fue su exhibición de la captura del Mossad de archivos nucleares secretos iraníes en abril de 2018. Un gobierno posterior a Netanyahu tendrá que adoptar un enfoque más complejo y sutil. En el mejor de los casos, se moverá en la vía palestina para reforzar la coalición liderada por Estados Unidos contra Irán. Pero, al mismo tiempo, debería respaldar discretamente los esfuerzos internacionales para impedir que Irán se convierta en un país nuclear. También debería hacer intentos discretos de aliviar la paranoia regional de Irán cuando sea posible y dejar sólo la más mínima huella militar y de operaciones especiales cuando sea necesario.

En cuanto a Hezbolá, suponiendo que no se produzca una escalada importante, quienquiera que esté en el gobierno al final de la guerra de Gaza debería ocuparse de la amenaza de la frontera norte mediante una reconstituida Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, haciendo retroceder a las fuerzas de Hezbolá más allá del río Litani y permitiendo que los israelíes desplazados regresen a sus hogares.

Aquí también es esencial una estrecha colaboración con los estadounidenses. El mediador estadounidense Amos Hochstein lidera los esfuerzos para restablecer una versión más supervisada del modelo 1701. Recuérdese también, al comienzo de la guerra, el envío de portaaviones a la región por parte de Biden y su rotundo “¡No!”

“Woke” como guerra por otros medios:

La campaña para convertir a Israel en un Estado paria como parte de un desafío existencial ha sido durante mucho tiempo un complemento clave de la militancia palestina. Aliada a la vacua moda intelectual del interseccionalismo woke, donde la parte presuntamente más fuerte en cualquier cuestión binaria está por definición equivocada, ha hecho grandes avances durante la guerra de Gaza entre los jóvenes. Ningún gobierno israelí podría haber hecho retroceder la marea de identificación sin sentido con el terror genocida de Hamás como medida de valor moral. Y aquí, la ocupación continuada podría suponer un cambio de juego en detrimento de Israel. También lo podrían hacer nuevos ataques gubernamentales a la democracia.

Claramente, un gobierno de tendencia liberal comprometido con las normas democráticas más elevadas y dispuesto a ofrecer una vía para la creación de un Estado palestino podría repeler la amenaza de deslegitimación con relativa facilidad, mientras que un régimen mesiánico de derechas tendría dificultades.

Según se informa, Estados Unidos y Arabia Saudí están cerca de cerrar un importante acuerdo de defensa contra el eje iraní. Una vez concluido, se invitará a Israel a unirse. Además de la adhesión al pacto de defensa, el premio incluirá la normalización con Arabia Saudí y la mayor parte del mundo suní a cambio de una vía clara hacia la estatalidad palestina.

En la peligrosa encrucijada actual, éste es el camino que debe tomar un nuevo y valiente gobierno