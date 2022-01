- ¿Cuál es el secreto del progreso y del éxito?

- Antes, debes saber que son conceptos muy distantes. El progreso es avanzar, crecer, ser cada vez mejor. El progreso no es querer ser el mejor respecto a otro, no es la comparativa. El progreso es mejorar con respecto a uno mismo de manera constante. En cambio, el éxito, es alcanzar la meta. El éxito es un concepto tonto ya que se tiene la creencia que la meta está en algún logro específico cuando realmente, eso es conformismo.

El secreto del progreso comienza por el trabajo en equipo, por no competir y por saber que todos, llámese una empresa, familia, grupo escolar o lo que fuere, todos quieren ser cada vez mejores y no hay una meta, no hay conformismo.

Otro secreto del progreso es entender que al trabajo se va a trabajar. Para descansar es otro momento. Es decir, cada cosa en su momento.

El progreso es saber que existen rangos, ya sea por inteligencia, cargo empresarial o edad. Progresar es saber que no somos todos iguales, que siempre hay alguien arriba nuestro en la escala de rangos y que ese alguien está donde está porque ha llegado desde donde ha estado antes, gracias a la obediencia y la perseverancia. Es saber que esa persona que está más alto en rango, no solamente puede, sino que debe darnos instrucciones para cumplir y las debemos cumplir porque aceptamos trabajar ahí. Esa es la manera de progresar.