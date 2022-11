Traducción del texto emitido por líderes de la comunidad judía sefaradí de Amsterdam – El texto original al pie.

Extraído de I. S. Revah, «Spinoza et Juan de Prado», Etudes Juives 1, 1959, pp. 57-65

Los Señores del Maamad [los dirigentes de la comunidad] anuncian que desde hace mucho sabían de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruj de Spinoza y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieran ningún resultado y como, por el contrario, iban en aumento las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta sobre las que hay muchos testimonios que se prestaron en presencia del mencionado Spinoza, todo analizado en presencia de los Señores Jajamim, resolvieron de acuerdo a ellos que se le impusiera un anatema y que fuera apartado de la nación de Israel, según la siguiente declaración de jérem:

Por la decisión de los ángeles, y el juicio de los santos, imponemos jérem, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruj de Spinoza, con el consentimiento de esta Santa comunidad, ante los Libros sagrados de la Ley con sus seiscientos trece preceptos que están escritos en los mismos, con el jérem con que Josué impuso a Yerijó, con la maldición con que Elisha maldijo a los jóvenes y con todas las execraciones escritas en la Ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche; maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse; maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que A[donái] no lo perdone. Que la cólera y el enojo de A[donái] se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el Libro de esta Ley. A[donái] borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel abandonándolo al Maligno con todas las maldiciones del firmamento escritas en el Libro de esta Ley. Vosotros, que sois fieles a A[donái] vuestro D[io]s, vivid hoy en paz.

Advertimos que nadie puede comunicarse con él en forma oral o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro varas, que nadie lea ningún texto o escrito por él.»

Para que conste a todos lo que ha ocurrido, ordenaron los Señores del Maamad, con todos los siete votos, que se registre este caso en este libro, con la firma de todos:

Joseph de los Rios, J. Slomo Abrabanel, Ishac Belmonte, Jaacob Barzilay, Abraam Pereyra, Abraham Pharar, Abraham Nunes Henriques, Saul Levy Mortera, Ischac Abuab, Binjamin Mussaphia, Semuel Salom, Dor Efraim Bueno, Immanuel Israel Dias, Izak Bueno, David Osorio, Abraham Telles.

ORIGINAL

Os SSres. Do Mahamad fazem saber a V[ossas] M[erce]s como a diaz q[ue], tendo noticia das mâs opinioins e obras de Baruch de Espinoza, procurarão p[or] differentes caminhos e promessas reira-lo de seus máos caminhos, e não podendo remedia-lo, antes pello contrario, tendo cada dia mayores noticias das horrendas heregias que practicava e ensinava, e ynormes obras q[eu] obrava, tendo disto m[ui]tas testemunhas fidedignas que depugerão e testemunharão tudo em prezensa de ditto Espinoza, de q[ue] ficou convensido; o qual tudo examinado em prezensa dos Ssres. Hahamim, deliberarão com seu parecer que ditto Espinoza seja enhermado e apartado da nação de Israel, como actualmente o poin em herem, com o herem seguinte:

«Com sentença dos Anjos, com ditto dos Santos, nos enhermamos, apartamos e maldisoamos e praguejamos a Baruch de Espinoza, com consentim[en]to de todos esta K[ahal] K[adoš], diante dos santos Sepharim estes, com os seis centos e treze preceitos que estão escrittos nelles, com o herem que enheremou Jahosuah a Yeriho, com a maldissão q[eu] maldixe Elisah aos mossos, e com todas al maldis[s]õis que estão escrittas na Ley. Malditto seja de dia e malditto seja de noute, malditto seja em seu deytar e malditto seja em seu levantar, malditto elle em seu sayr e malditto elle em seu entrar; não quererá A[donai] perdoar a elle, que entonces fumeará o furor de A[donai] e seu zelo neste homem, e yazerá nelle todas as maldis[s]õis as escrittas no libro desta Ley, e arrematará A[donai] a seu nome debaixo dos ceos e apartalo-a A[donai] para mal de todos os tribus de Ysrael, com todas as maldis[s]õis do firmamento as escritas no libro da Ley esta. E vos os apegados com A[donai], vos[s]o D[eu]s, vivos todos vos oje».

Advirtindo que ning[u]em lhe pode fallar bocalm[en]te nem p[or] escritto, nem dar-lhe nenhum favor, nem debaixo de tecto estar com elle, nem junto de quatro covados. Nem leer papel algum feito ou escritto p[or] elle.

[…]

E para que conste a todos o que a pas[s]ado sobre isto, hordenarão os S[eño]res do Mahamad, por todos sete botos, se fize[s]e termo deste cazo neste livro, firmado de todos:

Joseph de los Rios, J. Slomo Abrabanel, Ishac Belmonte, Jaacob Barzilay, Abraam Pereyra, Abraham Pharar, Abraham Nunes Henriques, Saul Levy Mortera, Ischac Abuab, Binjamin Mussaphia, Semuel Salom, Dor Efraim Bueno, Immanuel Israel Dias, Izak Bueno, David Osorio, Abraham Telles.