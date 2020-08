Diario Judío México - Samuel Ettinger, pionero de la literatura moderna en idish, nació y murió en Polonia en el siglo XIX (1801-1856). Escribió poemas, teatro, epigramas. Fue médico, se distinguió y fue reconocido por su gran dedicación durante la epidemia de cólera en 1851 y 1855. Tenía buen humor y lo vestía de poesía. Tal vez uno de sus medicamentos favoritos.

Las Ruedas

Oí a la rueda trasera un día.

A la rueda delantera con enojo le decía.

“¿por qué corres delante de mí?”

Soy más grande, cualquiera lo vería.

La rueda delantera respondió: “Eso es verdad

Y estoy dispuesta a darte mi lugar.

Si puedes adelantarte en la carrera.

¡Yo siempre te seguiré!”

Hanna Levin nació en 1900 en Ucrania y escribía poemas desde 1918; murió en la purga de escritores judíos en Rusia, en 1948.

Mi Contribución

Así que fui en peregrinación a los muertos.

A ver a mi madre viviente.

Y por horas lloro por mí.

No eres como yo

No eres como tu padre

Eres como una joven gentil

¡Nuestra hija jugando con un rifle!

Madre querida, como la tierra vive,

También se ensillar un caballo

Como una joven gentil

Y como un joven gentil

En mi caballo voy directo a las armas en el frente

Como los campos y los caminos

Lo que tu joven ha dado

Como contribución a un mundo que habrá de nacer

Y madre, sabes

Tu hija Sima

¡Ahora es Daosh Tovarishtaha Maxima!

Y termina otro poema:

Junto con el (Lenin) he traído cubetas de libertad

Del pozo de la victoria.

Y murió víctima de la epidemia del antisemitismo.

Poemas del Folklore idish:

La Vida

Buenos días, Moisés, a ti.

Buenos días, Jacobo, a ti.

Que noticias hay para ti

Que noticias piensa en ti

La vida es dulce como miel

Pero yo tengo tristeza desde

La cabeza hasta los pies

La vida me doblega, me destroza

Pero la esperanza nunca me abandona

Canción de Cuna

Si tuviera del emperador el poder

No sería tan gran placer

Como eres tú, mi rayo de sol

Cuando te veo el mundo es mío

Duerme mi bebe en mi pecho

Duerme, mi amor, descansa.

No Hay Ayer

Ya no hay un ayer

No hay mañana todavía

Solo hay un poco de hoy

No lo eches a perder con pena y angustia

Toma un trago de brandy

Mientras vives todavía

Porque en el otro mundo, me temo,

No brandy te darán.

