‘Pago por matar’, versión del Líbano: El gobierno libanés paga a los agentes de Hezbollah y a sus familias beneficios similares a los salarios de los soldados: Opositores a Hezbollah piden detener los pagos

Informes publicados en el Líbano en el último año indican que, durante los últimos 25 años, los miembros de la organización terrorista Hezbollah han disfrutado de un estatus igual al de los soldados de las Fuerzas Armadas Libanesas: el gobierno les paga pensiones e indemnizaciones a ellos y a sus familias, y proporciona beneficios económicos a un gran segmento de los simpatizantes y miembros de la organización (subsidios a menudo denominados «pago por matar»).

Estos pagos se realizan a combatientes e integrantes encarcelados (por Israel o el Ejército del Sur del Líbano) por su participación en actividades terroristas contra Israel, a los miembros heridos en el curso de esas actividades y a las familias de los combatientes fallecidos. De este modo, el Estado libanés financia a miembros de una milicia que no está subordinada a sus autoridades y que, en ocasiones, incluso actúa contra el Estado.[1] En este sentido, es similar a la Autoridad Palestina (AP), que paga beneficios y salarios a los palestinos que cumplen condenas en Israel por actividades terroristas, incluyendo a miembros de Hamás y la Yihad Islámica Palestina que luchan contra la AP.[2] Cabe mencionar que una gran parte del presupuesto del Líbano proviene de ayuda extranjera, proporcionada principalmente por Estados Unidos y países europeos[3], muchos de los cuales designan a Hezbollah como una organización terrorista.

Algunos de los pagos a los integrantes de Hezbollah se realizan mensualmente y se hicieron durante décadas según los acuerdos alcanzados en 1999 entre quienes eran entonces jefes del Estado libanés, todos ellos aliados de Hezbollah: el presidente del Parlamento y líder del movimiento Amal, Nabih Berri; el presidente Emile Lahoud; y el primer ministro Salim Al-Huss. Según estos acuerdos, los combatientes de la «Resistencia» (es decir, Hezbollah y Amal) que resultaron heridos en combates con Israel, y las familias de los combatientes fallecidos, tienen derecho a una compensación y prestaciones idénticas a las que reciben los soldados de las Fuerzas Armadas Libanesas y sus familias.

Algunos pagos son proporcionados directamente por las autoridades. Por ejemplo, la Ley n.º 364, promulgada en 2001 —aproximadamente un año después de la retirada de Israel del sur del Líbano— otorga una compensación o una pensión regular a los presos liberados de las cárceles israelíes o del Ejército del Sur del Líbano. El monto se basa en la duración de la prisión: las penas más largas se asocian con salarios más altos. Otros pagos se transfieren a los operativos de Hezbollah y Amal y a sus familias a través del Consejo para el Sur, un organismo gubernamental con un presupuesto de decenas de millones de dólares [4], que está efectivamente controlado por estas organizaciones.

Algunos de los pagos y beneficios están asociados a circunstancias específicas, generalmente con rondas de combates con Israel. Por ejemplo, durante la última ronda de combates, iniciada por Hezbollah el 8 de octubre de 2023, el gobierno libanés de entonces, encabezado por Najib Mikati y con mayoría de Hezbollah y sus aliados, aprobó la transferencia de millones de dólares en ayuda a los residentes del sur del Líbano, incluyendo a sus agentes. Además, el actual gobierno libanés, encabezado por Nawaf Salam, que recibió la conformidad de Estados Unidos [5], aprobó recientemente exenciones fiscales para los «libaneses afectados por la guerra», sin establecer criterios claros para recibir la ayuda ni excluir a los terroristas [6]. La ambigüedad de los criterios sugiere que se trata de una forma indirecta de compensar a los partidarios y agentes de Hezbollah. Durante el último año, en el Líbano aumentaron las críticas por los pagos realizados por el Estado a agentes de Hezbollah —considerado responsable de arrastrar al país a la guerra con Israel por orden de Irán— y se hicieron llamamientos para que se detengan.

Este informe analiza los pagos y las críticas expresadas en este contexto.

Compensaciones y pagos a agentes de Hezbollah damnificados en la reciente ronda de enfrentamientos con Israel

Tras la última ronda de combates con Israel, iniciada por Hezbollah el 8 de octubre de 2023 como parte de lo que denominó el «frente de ayuda» para Gaza, el gobierno libanés destinó varios millones de dólares a indemnizar los daños materiales causados ​​por la guerra y a pagar a los heridos y a las familias de los combatientes caídos, la mayoría de los cuales son miembros de Hezbollah o Amal. Según informes de los medios libaneses, algunos de los pagos a los heridos y a las familias de los «mártires» son realizados directamente por el propio gobierno, mientras que otros se transfieren a través del Consejo para el Sur, un organismo gubernamental controlado por Hezbollah y Amal. Además, según un informe, la familia de un miembro de Hezbollah caído recibe un salario mensual «igual que la familia de un soldado» del ejército libanés. Los siguientes son algunos de los beneficios mencionados en los medios de comunicación libaneses:

— El 30 de noviembre de 2023, se informó que el gobierno había asignado 10 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de la agresión, cuyos pagos se canalizarían a través del Consejo para el Sur, por daños materiales y a las familias de los mártires y los heridos.[7] El diario Al-Quds Al-Arabi informó que las personas con discapacidad permanente y las familias de los mártires recibirían entre 10.000 y 20.000 dólares.[8] Un funcionario del Consejo para el Sur aclaró que entre los beneficiarios se incluirían tanto civiles como agentes armados. En este sentido, declaró: «El consejo pagará a las familias de las víctimas 20.000 dólares por cada persona fallecida en el bombardeo… o fallecida como miembro de Hezbollah». Además, afirmó que las familias de los mártires de Hezbollah recibirían un salario mensual, igual que un soldado, y señaló que había alrededor de 300 mártires, incluyendo operativos de Hezbollah.[9]

— El 28 de mayo de 2024, el gobierno libanés accedió a la solicitud del Consejo para el Sur de proporcionarle aproximadamente un millón de dólares para 52 familias de mártires, la mayoría combatientes de Hezbollah. Un comunicado emitido por el entonces primer ministro Mikati indicó que los fondos estaban destinados a las familias de los mártires y a las familias desplazadas… como resultado de los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.[10] Sin embargo, la diputada Ghada Ayoub, del partido anti-Hezbollah Fuerzas Libanesas, informó que los fondos estaban destinados a 52 familias de mártires que habían solicitado ayuda, y enumeró los nombres de los mártires. Cuarenta y nueve de ellos fueron descritos como «mártires de la resistencia», es decir, como agentes de Hezbollah,[11] y sólo tres como «civiles mártires».[12]

Lista de beneficiarios publicada por la diputada Ghada Ayoub (Fuente: X.com/DrGhadAyoub, 9 de junio de 2024)

Exenciones fiscales para las “víctimas de guerra” recientes

Además, a principios de mayo de 2024, el gobierno actual de Nawaf Salam —cuyo establecimiento, como se ha señalado, fue bien recibido por Estados Unidos— aprobó un proyecto de ley para los afectados por la guerra israelí, otorgándoles exenciones de ciertos impuestos y tasas.[13] Los informes de prensa al respecto no especificaron los criterios para optar a la exención, y algunos en el Líbano interpretaron el proyecto de ley como un soborno electoral de cara a las próximas elecciones municipales y como un intento de Hezbollah y Amal, que forman parte del gobierno, de acallar la ira de sus votantes por la incapacidad de Hezbollah para compensar adecuadamente a sus partidarios por los cuantiosos daños causados ​​por la guerra.[14]

El proyecto de ley en cuestión podría ser el elaborado por Yousuf Khalil, ministro de Finanzas del gobierno anterior, que no fue aprobado por dicho gabinete. Según el diario pro-Hezbollah Al-Akhbar, esa ley se aplica a personas, empresas e instituciones del suburbio de la Dahiya en Beirut, en el valle de la Beqaa y en el sur del Líbano afectadas por la guerra, y las exime de impuestos sobre la renta, municipales y sobre la propiedad, así como de las tarifas de agua, electricidad y teléfono. Las exenciones también se aplican a las familias de los mártires.[15]

Las víctimas y prisioneros de Hezbollah reciben el mismo estatus que los soldados del ejército y los empleados del sector público

Como se ha señalado, estos pagos gubernamentales a los operativos de Hezbollah afectados por la reciente guerra se basan en acuerdos y leyes anteriores que otorgan a los combatientes de Hezbollah y Amal el mismo estatus y derechos que a los soldados del ejército libanés y a los empleados del sector público. En 1999, los entonces jefes del Estado libanés, todos ellos aliados de Hezbollah —a saber, el presidente del parlamento y líder del movimiento Amal, Nabih Berri, el presidente Emile Lahoud y el primer ministro Salim Al-Huss— acordaron que los combatientes de la «resistencia» (es decir, de Hezbollah y Amal) muertos y heridos tendrían derecho a la misma compensación y pagos que los soldados del ejército libanés.[16] Un ejemplo notable se produjo en mayo de 2024, cuando el gobierno libanés ordenó la transferencia de aproximadamente 260.000 dólares de las reservas del presupuesto estatal al Consejo para el Sur «con el fin de garantizar el pago de una compensación temporal para 2024 a 383 familias de mártires de la resistencia». El gobierno especificó que estos pagos se basaban en el Decreto n.º 11227, emitido por el gabinete el 18 de abril de 2023, que otorgaba a las familias una compensación mensual temporal equivalente al 75 % del salario del fallecido.[17] Sin embargo, el decreto original se refería únicamente a empleados del sector público y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, no a miembros de la «resistencia». Por lo tanto, en este caso, a los combatientes de Hezbollah se les concedió el mismo estatus que a los empleados del sector público y miembros de las fuerzas de seguridad libanesas.[18]

Indemnización y pago de pensiones para ciudadanos libaneses liberados de prisiones israelíes

Los ciudadanos libaneses que estuvieron encarcelados en Israel o por el Ejército del Sur del Líbano (SLA) también tienen derecho a recibir indemnizaciones y pensiones del Estado, cuyo importe depende de la duración de su encarcelamiento. Esto se basa en la Ley n.º 364, aprobada en 2001, un año después de la retirada de Israel del sur del Líbano. La ley otorga un pago de 2,5 millones de libras libanesas (en 2001, esta suma equivalía a 1.600 dólares) a las personas encarceladas durante un año o menos, y cinco millones de libras por año de prisión a las personas encarceladas entre uno y tres años. Las personas encarceladas durante más de tres años pueden elegir entre dos opciones: un pago de cinco millones de libras por año de prisión o una pensión mensual de 400.000 libras más un pago de 11.000 libras por cada año de prisión. Los presos que sufrieron daños durante su encarcelamiento también tienen derecho a una indemnización, independientemente de la duración de la misma. La familia de un preso fallecido en prisión tiene derecho a recibir su pensión, independientemente de la duración de la condena.[19]

El Consejo para el Sur: un organismo gubernamental financiado por el Estado al servicio de Amal y Hezbollah

Como se mencionó anteriormente, algunos de los pagos que realiza el Estado a agentes de Hezbollah se canalizan a través del Consejo para el Sur, establecido por el gobierno en 1970 y subordinado al primer ministro. Sus objetivos declarados son «fomentar la perseverancia del pueblo del sur [del Líbano], compensar los daños causados ​​por los ataques israelíes y transferir fondos a proyectos públicos en el sur».[20] Los presidentes del consejo a lo largo de los años han sido funcionarios de Amal, al igual que su actual presidente, Hashem Haidar.[21]

El consejo recibe un presupuesto anual del Estado, complementado con contribuciones de factores no estatales.[22] Según un informe de 2017, su presupuesto ese año fue de 40 millones de dólares.[23] El diario anti-Hezbollah Nida Al-Watan informó en 2020 que el presupuesto del consejo ese año fue de 200.000 millones de libras libanesas (unos 2,3 millones de dólares al tipo de cambio actual).[24]

Parte de los fondos estatales canalizados al consejo terminan en manos de Hezbollah y Amal. Además de reparar edificios dañados por los ataques aéreos israelíes y llevar a cabo proyectos de infraestructura, el consejo compensa a las familias de los agentes armados que murieron en los combates con Israel. Según Qabalan Qabalan, quien presidió el consejo hasta 2022, se proporcionan prestaciones sociales a «los heridos, a los presos liberados y a las familias de los heridos o fallecidos… Se entregan a las familias de las víctimas que portaron armas y murieron en enfrentamientos con el enemigo israelí… Llevamos haciendo esto desde 1999».

En los años transcurridos desde la creación del consejo, los residentes del sur se han quejado de que favorece a los activistas de Hezbollah y Amal y a sus simpatizantes. Se informó, por ejemplo, que las familias de los militantes del Frente Nacional de Resistencia Libanés caídos [25] recibieron una indemnización de 100.000 libras libanesas, mientras que las familias de los militantes de Hezbollah y Amal recibieron 20 millones de libras. Se afirmó, además, que el consejo favoreció los bastiones de Amal y Hezbollah en detrimento de otras localidades fronterizas con Israel. Además, el consejo paga alquiler a Amal por las oficinas que utiliza, propiedad de este movimiento.[26]

Críticas en el Líbano: El gobierno libanés debe dejar de financiar a los combatientes de Hezbollah

En los últimos meses, en el Líbano han aumentado las críticas contra los pagos realizados a Hezbollah, considerado responsable de arrastrar al país a la guerra siguiendo instrucciones de Irán y sin tener en cuenta los intereses del Líbano. Por ejemplo, tras la decisión del gobierno, el 28 de mayo de 2024, de transferir aproximadamente un millón de dólares al Consejo para el Sur para pagos a las familias de 52 «mártires», la mayoría de ellos combatientes de Hezbollah, la diputada Ghada Ayoub escribió en X: «En nombre del pueblo libanés y como representantes de toda la nación [libanesa], presentamos una pregunta al gobierno libanés sobre la legalidad de tomar dinero de los bolsillos del pueblo—de las reservas presupuestarias— para pagar unos 20.000 dólares a [cada] familia de los mártires [que murieron] debido a la decisión [de Hezbollah] de iniciar una guerra para ayudar a Gaza, una decisión tomada en contravención del artículo 65 de la Constitución libanesa.[27] También insistimos en que la compensación solo debe pagarse a civiles inocentes y desarmados».[28]

Opositores a Hezbollah: Esta organización nos arrastró a una guerra, y ahora debemos compensarla de nuestro propio bolsillo. ¡¿Qué clase de lógica retorcida es ésta?!

El político libanés Hadi Mashmoushi, del Partido del Diálogo Nacional, coincidió con Ayoub y escribió en X: «No tenemos nada que ver con los comandantes y combatientes de Hezbollah, que decidió declarar la guerra por su cuenta, ignorando el Estado y la Constitución, así como la voluntad, los intereses, la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos libaneses. Además, [esta organización] amenaza nuestras vidas y las de nuestros hijos, y obliga al gobierno a pagar indemnizaciones de nuestro bolsillo. ¡¿Qué clase de lógica retorcida es esta?! A veces me asombra la desfachatez de estos mentirosos, que se atreven a exigir lo que no merecen».[29]

El periodista libanés Pierre Jabour escribió en X: «El Líbano está a merced de Hezbollah. Noventa y tres mil millones de libras irán al sur mientras el pueblo está en bancarrota. Hezbollah controla las decisiones de guerra y paz sin supervisión. El Estado es incapaz de exigirle cuentas ni de defenderse. El pueblo libanés se está arruinando, va hacia la bancarrota y paga impuestos para financiar las guerras de Hezbollah. ¿Cuál es la responsabilidad de Hezbollah en la destrucción del sur? Los habitantes del sur que se oponen a Hezbollah deberían alzar la voz. Quienes claman que están «dispuestos a sacrificarse por [el líder de Hezbollah eliminado, Hassan] Nasrallah son quienes deberían pagar el precio de sus aventuras».[30]

Periodista libanés: Hezbollah roba de las arcas del Estado amparándose en la ley. El país debe detener esto.

Una crítica similar expresó el columnista de Nida Al-Watan, Alain Sarkis, quien aludió a la Ley Nº 364, promulgada en 2001, que trata del pago de indemnizaciones a los agentes de Hezbollah liberados de las cárceles israelíes o del Ejército del Sur del Líbano. El columnista escribió que estos pagos se realizan a expensas de los soldados del ejército libanés y son otra expresión del control de Hezbollah sobre la toma de decisiones en el Líbano:

«[Con el paso de los años] Hezbollah ha logrado tomar el control de los centros de poder del Líbano. El parlamento, que [durante muchos años] operó bajo el patrocinio del régimen sirio, promulgó leyes financiadas por el [Estado] libanés, de modo que una parte de la población paga impuestos mientras Hezbollah disfruta de estos fondos [y los utiliza] para garantizar el bienestar de sus combatientes…”

«Tras la primera retirada israelí el 25 de mayo de 2000, [el entonces presidente libanés Emile] Lahoud y el gobierno [libanés] participaron en la subordinación de los fondos estatales a Hezbollah y a sus partidarios a expensas de los salarios de los soldados [del ejército libanés], que fueron recortados para transferir [fondos] al sur [del Líbano, es decir, a Hezbollah]. Se aumentaron los impuestos sobre los automóviles y se impusieron [nuevos] impuestos, que se transfirieron indirectamente a Hezbollah con el pretexto de apoyar al sur”.

«Lo peor de todos estos aranceles e impuestos es la ley aprobada por el parlamento en 2001 [es decir, la Ley n.º 364] a instancias de Hezbollah, [Emile] Lahoud y los sirios. Esta ley trata a cualquier prisionero, incluidos los detenidos en Israel o incluso en las cárceles del Ejército del Sur del Líbano, como a un soldado del ejército libanés y le otorga una indemnización y un salario. Esta ley sigue vigente. Manipularon la ley para proporcionar una pensión o indemnización permanente a cada prisionero retenido por el Ejército del Sur del Líbano y a su familia…»

«El Estado todavía aplica esta ley. Hezbollah explotó su influencia para ampliar el círculo de quienes se benefician de ella, sin rendición de cuentas ni supervisión, especialmente después de la liberación de los prisioneros en 2008.[31] Entonces [Hezbollah] tomó el control del Ministerio de Finanzas [32] – [una medida] que costó y sigue costando enormes cantidades al Estado – para [garantizar] que sus combatientes reciban la misma financiación que las Fuerzas Armadas Libanesas… Ahora el parlamento se enfrenta a un serio problema: ¿seguirá financiando a los combatientes de Hezbollah de forma indirecta, o dejará de aplicar la ley [?]… ¿Cómo puede el gobierno libanés, que está tratando de recuperar su soberanía, tratar a los agentes de Hezbollah de la misma manera que trata a los soldados de las Fuerzas Armadas Libanesas? ¿Seguirá el pueblo libanés pagando impuestos para financiar a los combatientes de Hezbollah, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los prisioneros [liberados] han regresado a sus actividades al servicio de Hezbollah [?]”

“Lo que más agota las arcas del estado es el estipendio pagado a las esposas e hijos de los combatientes [de Hezbollah] asesinados. ¿Tendrá el parlamento la valentía de dejar de malgastar [dinero] financiando a Hezbollah o ignorará lo que está sucediendo?”

«El gobierno no puede continuar la reforma y la lucha contra la corrupción sin abolir la ley promulgada en 2001 y bajo la ocupación siria. Abolirla forma parte de la reforma que nos permitirá recurrir a la comunidad internacional y atraer inversiones. Si no se corrige la ley, es probable que el país se vea expuesto a sanciones, ya que la ley ya no se ocupa [solo] de los presos, sino que es una ley injusta, hecha para financiar a Hezbollah y sus partidarios”.

«No cabe duda de que las cantidades pagadas [en virtud de esta ley] han sido muy elevadas… El hecho de que las esposas e hijos de los presos fallecidos sigan recibiendo sus salarios significa que se siguen desperdiciando fondos estatales y financiando a Hezbollah con fondos legales, pero de forma ilegal. No hay transparencia en este asunto y se oculta el número de prisioneros que reciben [los pagos], pero hay miles, además de los prisioneros que están actualmente [retenidos por Israel] y que serán liberados en el futuro”.[33]

