In the good old days you could get by in the kitchen with just a refrigerator, an oven and a sink. Today you can buy so many newfangled kitchen appliances that it can drive you crazy. The most important kitchen appliance for me is – the coffeemaker.

אין די אַלטע גוטע צײַטן האָט מען אין קיך געקענט אָפּקומען בלויז מיט אַ פֿרידזשידער, אַן אויוון און אַן אָפּגאָס. הײַנט קען מען קויפֿן אַזוי פֿיל נײַמ‮אָדישע קיך־מכשירים אַז מע קען אַזש משוגע ווערן. בײַ מיר איז דער סאַמע וויכטיקסטער קיך־מכשיר – מײַן באַליבטער קאַוועניק.

[IN DI ÁLTE GÚTE TSAYTN HOT MEN IN KIKh GEKÉNT ÓPKUMEN BLOYZ MIT A FRIDZhIDÉR, AN OYVN UN AN ÓPGOS. HAYNT KEN MEN KOYFN AZÓY FIL NÁYMODIShE KÍKh-MAKhShÍRIM AZ ME KEN AZh MEShÚGE VERN. BA MIR IZ DER SÁME VÍKhTIKSTER KÍKh-MÁKhShER – MAYN BALÍBTER KÁVENIK.]

