In the good old days you could get by in the kitchen with just a refrigerator, an oven and a sink. Today you can buy so many newfangled kitchen appliances that it can drive you crazy. The most important kitchen appliance for me is – the coffeemaker.
אין די אַלטע גוטע צײַטן האָט מען אין קיך געקענט אָפּקומען בלויז מיט אַ פֿרידזשידער, אַן אויוון און אַן אָפּגאָס. הײַנט קען מען קויפֿן אַזוי פֿיל נײַמאָדישע קיך־מכשירים אַז מע קען אַזש משוגע ווערן. בײַ מיר איז דער סאַמע וויכטיקסטער קיך־מכשיר – מײַן באַליבטער קאַוועניק.
[IN DI ÁLTE GÚTE TSAYTN HOT MEN IN KIKh GEKÉNT ÓPKUMEN BLOYZ MIT A FRIDZhIDÉR, AN OYVN UN AN ÓPGOS. HAYNT KEN MEN KOYFN AZÓY FIL NÁYMODIShE KÍKh-MAKhShÍRIM AZ ME KEN AZh MEShÚGE VERN. BA MIR IZ DER SÁME VÍKhTIKSTER KÍKh-MÁKhShER – MAYN BALÍBTER KÁVENIK.]
Click here to read full article