Going to the Doctor

דער וויזיט בײַם דאָקטער

DER VIZÍT BAM DÓKTER

ache: I’m aching all over: סע ברעכט מיר יעדער אבֿר; סע ברעכן מיר די בײנער

[SE BRÉKhT MIR YÉDER ÉYVER; SE BRÉKhN MIR DI BÉYNER]

back: My lower back is killing me: ס׳ברעכן מיר די קריזשעס; די קריזשעס טוען מיר װײ

[S’BRÉKhN MIR DI KRÍZhES; DI KRÍZhES TUEN MIR VÉY]

blood pressure: take sb.’s blood pressure: מעסטן (+ דאַט׳) דעם בלוטדרוק; מעסטן (+ דאַט׳) די בלוטדריקונג

[MÉSTN (+ dat.) DEM BLÚTDRUK; MÉSTN (+ dat.) DI BLÚTDRIKUNG]

blood test: take a blood test: לאָזן זיך מאַכן <מאַכן זיך> אַ בלו֜טטעסט

[LOZN ZIKh MÁKhN <MÁKhN ZIKh> A BLÚTTEST]

