Palabras de la semana: El romance

Cuando Kreyndl abrió la puerta y encontró un ramo de rosas, se quedó atónita. ¿Quién puede enviarle flores cuando actualmente no tiene novio? Buscó una tarjeta, pero no la encontró. ¿Podría ser este un admirador secreto? Alguien que estaba enamorado de ella?? ¡Maldito! Alguien finalmente le envía rosas, y ese alguien no revelará su identidad…

admirador (secreto): דער באַהאַלטענער <שטילער> באַװוּנדערער, ​​־⁠ס

ramo de flores: דער בוקעט <דאָס בינטל> בלומען

novio: (דער בחור, ־⁠ים; דער חבֿר, ־⁠ים; דער געליבטער (געבויגן

estar enamorado de: זײַן די כּפּרה פֿאַר; זײַן פֿאַרקאָכט אין; זײַן פֿאַרליבט <פֿאַרליאַפּעט> איבער די אױערן אין

