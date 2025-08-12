Palabras de la semana en yiddish: זומער – Verano – Summer

Fun at Yiddish-Vokh / פֿאַרברענגען אויף דער ייִדיש־וואָך
לכּבֿוד 50 יאָר יוגנטרוף־ייִדיש־וואָך (אויגוסט 2025)
honoring 50 years of the Yugntruf “Yidish-Vokh” (August 2025)
Conmemoración de los 50 años del Yugntruf “Yidish-Vokh” (agosto de 2025)
וווּ ס׳איז מײַן בײַדל, איך פּאַק זיך באַלד אויס דאָס רענצל, און טו באַלד אָן די שווימקעס ווײַל איך האָב שטאַרק ליב צו שווימען אין שווימבאַסיין. אַלע מינים מענטשן קומען – אַבי מ׳איז גרייט צו רעדן נאָר ייִדיש אַ גאַנצע וואָך לאַנג. דער האָט ליב צו שפּילן אין הילקע־פּילקע און נעצבאָל; אַ צווייטע האָט ליב צו גיין אויף נאַטור־שפּאַצירן; און אַ דריטע האָט גאָר ליב צו מאָלן בילדער אין בײַדל פֿון האַנטאַרבעט און קונסט. מײַנע באַליבטסטע אַקטיוויטעטן זענען דער לאַגער־פֿײַער, מיט זײַנע געשמאַקע געבראָטענע שניי־קישעלעך (און אַ סך געזאַנג), ווי אויך דאָס אַראָפּגליטשן זיך אויפֿן וואַסערגליטש אין דער אָזערע. די ייִדיש־וואָך איז אַזוינס און אַזעלעכס!
[YEDN ZÚMER KEN IKh ZIKh PÓShET NIShT DERVÁRTN ÓNTSUKUMEN AF DER YÍDISH-VOKh. ME VAYZT MIR VU S’IZ MAYN BAYDL, IKh PAK ZIKh BALD OYS DOS RENTSL, UN TU BALD ON DI ShVÍMKES VAYL IKh HOB ShTARK LIB TSU ShVÍMEN IN ShVÍMBASEYN. ÁLE MÍNIM MENTShN KÚMEN – ABÍ M’IZ GREYT TSU REDN NOR YÍDISh A GÁNTSE VOKh LANG. DER HOT LIB TSU ShPILN IN HÍLKE-PÍLKE UN NÉTSBOL; A TSVÉYTE HOT LIB TSU GEYN AF NATÚR-ShPATSÍRN; UN A DRÍTE HOT GOR LIB TSU MOLN BÍLDER IN BAYDL FUN HÁNTARBET UN KUNST. MAYNE BALÍBTSTE AKTIVITÉTN ZÉNEN DER LÁGER-FÁYER, MIT ZÁYNE GEShMÁKE GEBRÓTENE ShNÉY-KÍShELEKh (UN A SAKh GEZÁNG), VI OYKh DOS ARÓPGLITShN ZIKh AFN VÁSERGLITSh IN DER ÓZERE. DI YÍDISH-VOKh IZ AZÓYNS UN AZÉLEKhS!]
Every summer I just can’t wait to arrive at the Yidish-Vokh. They show me where my bunk is, I unpack my suitcase right away, and put on my bathing suit because I love swimming in the pool. All sorts of folks come – as long as they’re prepared to speak only Yiddish all week long. This one enjoys playing softball and volleyball; that one likes to go on nature hikes; and a third person just likes to paint pictures at the arts and crafts bunk. My favorite activities are the campfire, with its delicious roasted marshmallows (and lots of singing), as well as sliding down the water slide in the lake. There’s nothing like the Yidish-Vokh!
Cada verano estoy deseando llegar al Yidish-Vokh. Me enseñan dónde está mi litera, deshago la maleta enseguida y me pongo el bañador porque me encanta nadar en la piscina. Viene gente de todo tipo, siempre y cuando estén dispuestos a hablar solo yidis toda la semana. A este le gusta jugar al sóftbol y al voleibol; a aquel le gusta hacer senderismo; y a otro simplemente le gusta pintar cuadros en la litera de manualidades. Mis actividades favoritas son la fogata, con sus deliciosos malvaviscos asados (y muchas canciones), y deslizarme por el tobogán del lago. ¡No hay nada como el Yidish-Vokh!
Artes y oficios – arts and crafts: די האַנטאַרבעט און קונסט; די קונסט און מלאָכה
[DI HÁNTARBET UN KUNST; DI KUNST UN MELÓKhE]
Pelota – ball: דער באַלעם, ־ס; די פּילקע, ־ס; דער באַל, ־ן
[DER BÁLEM, -S; DI PÍLKE, -S; DER BAL, -N]
Baloncesto – basketball: דער קױשבאָל, ־ן
[DER KÓYShBOL, -N]
Aro de baloncesto – basketball hoop: די/דער קױשבאָלרײף
[DI/DER KÓYShBOLREYF]
Bate – bat (softball): די הילקע, ־ס
[DI HÍLKE, -S]
Traje de baño – bathing suit: דער באָדקאָסטיום, ־ען; שװימקעס (ל״ר)
[DER BÓDKOSTYÚM, -EN; ShVÍMKES (pl.)]
Juego de mesa – board game: די/דאָס ברעטשפּיל, ־ן
[DI/DOS BRÉTShPIL, -N]
Ir a remar – go boating: שיפֿלען זיך
[ShÍFLEN ZIKh]
litera/cabaña – bunk/cabin: דאָס בײַדל, ־עך; דאָס שטיבל, ־עך
[DOS BAYDL, -EKh; DOS ShTIBL, -EKh]
Litera – bunk bed: דאָס באַנקבעטל, ־עך; די שלאָפֿבאַנק, …בענק; דאָס גאָרן־בעטל, ־עך
[DOS BÁNKBETL, -EKh; DI ShLÓFBANK, …BENK; DOS GÓRN-BETL, -EKh]
Hoguera – campfire: דער לאַגער־פֿײַער, ־ן; דער שײַטער, ־ס
[DER LÁGER-FÁYER, -N; DER ShÁYTER, -S]
Comedor – dining hall: דער עסזאַל, ־ן; דער עסצימער, ־ן
[DER ÉSZAL, -N; DER ÉSTSIMER, -N]
Caminata – hike: דער לענגערער שפּאַציר, ־ן; דער אַרױסשפּאַציר, ־ן; די װאַנדערונג, ־ען
[DER LÉNGERER ShPATSÍR, -N; DER ARÓYSShPATSÍR, -N; DI VÁNDERUNG, -EN]
Ir de caminata – go hiking: מאַכן ‹גײן אױף› אַ לענגערן שפּאַציר; מאַכן ‹גײן אױף› אַן אַרויסשפּאַציר
[MAKhN ‹GEYN AF› A LÉNGERN ShPATSÍR; MAKhN ‹GEYN AF› AN ARÓYSShPATSIR]
Inflable – inflatable: דאָס אױפֿבלאָז־שפּילעכל, ־עך
[DOS ÚFBLOZ-ShPÍLEKhL, -EKh]
Repelente de insectos – insect repellent: דאָס אָפּטרײַבעכץ, ־ן; דער זשוקלשפּריץ, ־ן
[DOS ÓPTRAYBEKhTS, -N; DER ZhÚKLShPRITS, -N]
Aplicar repelente de insectos – apply insect repellant: באַשפּריצן זיך קעגן זשוקעס ‹אינסעקטן›
[BAShPRÍTSN ZIKh KEGN ZhÚKES ‹INSÉKTN›]
Lago – lake: די אָזערע, ־ס
[DI ÓZERE, -S]
Malvaviscos – marshmallow: דאָס שנײ־קישעלע, ־ך
[DOS ShNÉY-KÍShELE, -Kh]
Caminata por la naturaleza – nature hike: דער נאַטור־שפּאַציר, ־ן
[DER NATÚRE-ShPATSÍR, -N]
Red – net (spo.): די נעץ, ־ן
[DI NETS, -N]
Remo – oar: דער רודער, ־ס; די װעסלע, ־ס
[DER RÚDER, -S; DI VÉSLE, -S]
Jugar – play (a game): שפּילן אין
[ShPILN IN]
Tocar – play (an instrument): שפּילן (אױף)
[ShPILN (AF)]
Chamarra impermeable – rainjacket: דאָס רעגנרעקל, ־עך
[DOS RÉGNREKL, -EKh]
Fila – row: רודערן
[RÚDERN]
Bote de remos rowboat: דאָס רודער־שיפֿל, ־עך
[DOS RÚDER-ShIFL, -EKh]
Chaleco de seguridad – safety vest: דאָס זיכער־וועסטל, ־עך
[DOS ZÍKhER-VESTL, -EKh]
Softbol – softball (spo.): די הילקע־פּילקע
[DI HÍLKE-PÍLKE]
Pelota de softbol – softball (ball): דער װײכבאָל, ־ן
[DER VÉYKhBOL, -N]
Cancionero – songbook: דאָס געזאַנגבוך, …ביכער; דאָס געזאַנגביכל, ־עך; דאָס לידערבוך, …ביכער
[DOS GEZÁNGBUKh, …BIKhER; DOS GEZÁNGBIKhL, -EKh; DOS LÍDERBUKh, …BIKhER]
Partitura – songsheet: דער לידער־בױגן, ־ס
[DER LÍDER-BOYGN, -S]
Traje – suitcase: די װאַליז(ק)ע, ־ס; דער טשעמאָדאַן, ־עס; דאָס רענצל, ־עך
[DI VALÍZ(K)E, -S; DER TShEMODÁN, -ES; DOS RENTSL, -EKh]
Bloqueador solar – sunscreen: דאָס זונשמירעכץ, ־ן
[DOS ZÚNShMIREKhTS, -N]
Poner bloqueador solar – apply/put on sunscreen: באַשמירן ‹באַשפּריצן› זיך קעגן דער זון
[BAShMÍRN ‹BAShPRÍTSN› ZIKh KEGN DER ZUN]
Aro salvavidas – swim ring: דער שװימרינג, ־ען; דער שװימגאַרטל, ־ען
[DER ShVÍMRING, -EN; DER ShVÍMGARTL, -EN ]
Nadar – swim: שװימען
[ShVÍMEN]
Alberca/Piscina – swimming pool: דער שװימבאַסײן, ־ען; די שװימערײַ, ־ען
[DER ShVÍMBASEYN, -EN; DI ShVIMERÁY, -EN]
Tenis – tennis: דער טעניס
[DER TÉNIS]
Raqueta de tenis – tennis racket: די טעניס־ראַקעטקע, ־ס
[DI TÉNIS-RAKÉTKE, -S]
Toalla – towel: דער/דאָס האַנטעך, ־ער
[DER/DOS HÁNTEKh, -ER]
Limpiarse con una toalla – towel (off) (vt./vi.): אָפּװישן (זיך) מיט אַ האַנטעך
[ÓPVIShN (ZIKh) MIT A HÁNTEKh]
Juguete – toy: דאָס שפּיל(ע)כל, ־עך; די צאַצ(ק)ע, ־ס
[DOS ShPÍL(E)KhL, -EKh; DI TSÁTS(K)E, -S]
Sinónimo de juguetes – toys also: דאָס שפּילװאַרג (קאָל׳)
[DOS ShPÍLVARG (coll.)]
Balonmano – volleyball: דער נעצבאָל
[DER NÉTSBOL]
Tobogán acuático waterslide: דער װאַסערגליטש, ־ן
[DER VÁSERGLITSh, -N]
