Palabras de la semana en yiddish: Aranceles -Tariffs / טאַריפֿן ‫

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un arancel es un impuesto que grava los bienes fabricados en el extranjero y que la empresa importadora paga a su gobierno de origen. Los aranceles pueden beneficiar a un país generando ingresos, protegiendo las industrias nacionales y potencialmente sirviendo como herramienta estratégica en las negociaciones comerciales internacionales. Sin embargo, los aranceles también pueden desencadenar una guerra comercial cuando los países intentan perjudicar el comercio de la otra parte y, en consecuencia, también su economía.

אַ ט‫אַריף איז אַ שטײַער וואָס מע לייגט אַרויף אויף סחורה פּראָדוצירט אין אויסלאַנד, וואָס די אימפּאָרטיר־פֿירמע דאַרף באַצאָלן איר אייגענער רעגירונג. אַ מלוכה געניסט פֿון טאַריפֿן דורך דעם וואָס זיי שאַפֿן רווח, באַשיצן דאָמעסטישע אינדוסטריעס און קענען פּאָטענציעל דינען ווי אַ סטראַטעגיש מיטל בײַ אינטערנאַציאָנאַלע מיסחר־פֿאַרהאַנדלונגען. פֿונדעסטוועגן קענען טאַריפֿן אויך דערפֿירן צון אַ מיסחר־מלחמה, דורך וועלעכן לענדער פּרוּוון שאַטן איינס דעם צווייטנס האַנדל און, במילא, אויך זייער עקאָנאָמיע.

[A TARÍF IZ A ShTÁYER VOS ME LEYGT ARÚF AF SKhÓYRE PRODUTSÍRT IN ÓYSLAND, VOS DI IMPORTÍR-FÍRME DARF BATSÓLN IR ÉYGENER REGÍRUNG. A MELÚKhE GENÍST FUN TARÍFN DURKh DEM, VOS ZEY ShAFN RÉVEKh, BAShÍTSN DOMÉSTIShE INDÚSTRYES UN KÉNEN POTENTSYÉL DÍNEN VI A STRATÉGISh MITL BA INTERNATSYÓNALE MÍSKhER-FARHÁNDLUNGEN. FUNDÉSTVEGN KÉNEN TARÍFN OYKh DERFÍRN TSUN A MÍSKhER-MILKhÓME, DURKh VÉLEKhN LÉNDER PRUVN ShATN EYNS DEM TSVEYTNS HANDL, UN, BEMÉYLE, OYKh ZÉYER EKONÓMYE.]

A tariff is a tax imposed on foreign-made goods, paid by the importing business to its home government. Tariffs can benefit a country by generating revenue, protecting domestic industries, and potentially serving as a strategic tool in international trade negotiations. However, tariffs can also lead to a trade war, when countries try to damage each other’s trade and, consequently, their economy as well.

Negocio – business: די פֿירמע, ־⁠ס; דאָס געשעפֿט, ־⁠ן; דער ביזנעס

[DI FÍRME, -⁠S; DOS GEShÉFT, -⁠N; DER BÍZNES]

Crecimiento económico – economic growth: ‹דער עקאָנאָמישער צוּװאַקס ‹צוּװוּקס

[DER EKONÓMIShER TSÚVAKS ‹TSÚVUKS›]

Tener un impacto económico – have an economic impact: װירקן עקאָנאָמיש; האָבן אַן עקאָנאָמישע השפּעה

[VIRKN EKONÓMISh; HOBN AN EKONÓMIShE HAShPÓE]

Exportación – export (n.): דער עקספּאָרט, ־⁠ן; דער אַרױספֿיר, ־⁠ן

[DER EKSPÓRT, -N; DER ARÓYSFIR, -N]

Exportar – export (v.): עקספּאָרטירן; אַרױספֿירן

[EKSPORTÍRN; ARÓYSFIRN]

Comercio exterior – foreign trade: דער אױסלענדישער האַנדל

[DER ÓYSLENDIShER HANDL]

Importación * import (n.): דער אימפּאָרט, ־⁠ן; דער אַרײַנפֿיר, ־ן

[DER IMPÓRT, -N; DER ARÁYNFIR, -N]

Importar – import (v.): אימפּאָרטירן; אַרײַנפֿירן

[IMPORTÍRN; ARÁYNFIRN]

Imponer un impuesto = impose a tax: אױפֿמאָנען ‹אַרױפֿלײגן› אַ שטײַער

[ÚFMONEN ‹ARÚFLEYGN› A ShTÁYER]

Arancel – tariff: דער צאָל(טאַריף), ־⁠ן

[DER TSÓL(TARÍF), -⁠N]

Arancel del diez por ciento – ten-percent tariff: דער טאַריף אויף צען פּראָצענט

[DER TARÍF AF TSEN PROTSÉNT]

Comercio – trade (n.): דער האַנדל; דער מיסחר; דאָס געשעפֿט

[DER HANDL; DER MÍSKhER; DOS GEShÉFT]

Comerciar -trade (vi.): האַנדלען (מיט); פֿירן מיסחר ‹געשעפֿטן›; טאָרגעװע|ן

[HÁNDLEN (MIT); FIRN MÍSKhER ‹GEShÉFTN›; TÓRGEVE|N]

Negociaciones comerciales -trade negotiations: האַנדל־‹מיסחר־›־פֿאַרהאַנדלונגע⁠ן

[HÁNDL-‹MÍSKhER-›⁠FARHÁNDLUNGEN]

Guerra comercial – trade war: די האַנדל־‹מיסחר־›מלחמה, ־⁠ות

[DI HÁNDL-‹MÍSKhER-›MILKhÓME, -S]