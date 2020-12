computer attack/cyberattack: דער קי֜בעראַטאַק, ־ן

[DER KÍBERATAK, -N]

cyberdefense: די קי֜בערבאַשי֜צונג

[DI KÍBERBAShÍTSUNG]

cyberespionage/cyberspying: דער קי֜בערשפּיאָנאַ֜זש

[DER KIBERShPYONÁZh]

cybersecurity: די/דאָס קי֜בערזי֜כערקײט

[DI/DOS KÍBERZÍKhERKEYT]

cyberspace: דער קי֜בערע֜טער

[DER KÍBERÉTER]

detect: דערשנאַ֜פּן; דערקע֜נען; דערשפּי֜רן; אָ֜פּשפּירן

[DERShNÁPN; DERKÉNEN; DERShPÍRN; ÓPShPIRN]

deterrence (of): דאָס אָ֜פּהאַלטן (+ אַק׳); דער אָ֜פּהאַלט (פֿון)

[DOS ÓPHALTN (+ acc.); DER ÓPHALT (FUN)]

electronic defense: די עלעקטראָ֜נישע באַשי֜צונג

[DI ELEKTRÓNIShE BAShÍTSUNG]

hack into: אַרײַ֜נדרינגען ‹אַרײַ֜נהאַקן› אין

[ARÁYNDRINGEN <ARÁYNHAKN> IN]

intrusion: דער אַרײַ֜נדרינג, ־⁠ען

[DER ARÁYNDRING, -EN]

malware: דאָס שאָ֜דנװאַרג

[DOS ShÓDNVARG]

password: דער פּאַראָ֜ל, ־⁠ן; דער װאָ֜רטצײכן, ־⁠ס

[DER PARÓL, -N; DER VÓRTTSEYKhN, -S]

phishing: דאָס פֿישן

[DOS FIShN]

security breach: די זי֜כערקייט־ברע֜כונג, ־ען

[DI ZÍKhERKEYT-BRÉKhUNG, -EN]

snoop around: אױ֜סניוכע|ן; טשאַ֜טעװע|ן; לאָ֜קערן; נאָ֜כשפּירן

[ÓYSNYUKhE|N; TShÁTEVE|N; LÓKERN; NÓKhShPIRN]

social media: די סאָציאַ֜לע מע֜דיע

[DI SOTSYÁLE MÉDYE]

When the bank detected that my account got hacked, I had to close it.

.ווען די באַנק האָט דערשפּי֜רט אַז מע האָט מיר אַרײַ֜נגעהאַקט אין דער קאָנטע האָב איך זי געמוזט שליסן

[VEN DI BANK HOT DERShPÍRT AZ ME HOT MIR ARÁYNGEHAKT IN DER KÓNTE HOB IKh ZI GEMÚZT ShLISN.]

I also had to change my password to a more complex one.

.כ׳האָב אויך געדאַ֜רפֿט בײַטן מײַן פּאַראָ֜ל אויף אַ קאָמפּליצי֜רטערן

[Kh’HOB OYKH GEDÁRFT BAYTN MAYN PARÓL AF A KOMPLITSÍRTERN.]

Cyberspying is happening more and more often.

.דער קי֜בערשפּיאָנאַ֜זש טרעפֿט אַלץ אָ֜פֿטער און אָ֜פֿטער

[DER KÍBERShPYONÁZh TREFT ALTS ÓFTER UN ÓFTER.]

